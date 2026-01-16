ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में दिखा दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट हाथी, दिव्यांग साथी को रोड क्रॉस कराने के लिए रोका ट्रैफिक

रामनगर: वन्य जीवों में सबसे विशाल प्राणी हाथी का मस्तिष्क अत्यधिक विकसित माना जाता है तो उसकी अद्भुद स्मरण शक्ति का उदाहरण दिया जाता है. इसके साथ ही हाथी में सहानुभूति और दया जैसे गुण भी पाए जाते हैं. हाथी का यही दया वाला गुण उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित रामनगर के जंगल में देखने को मिला.

हाथी की संवेदना ने किया मोहित: कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के रामनगर–भंडारपानी मार्ग से सामने आया एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में हाथियों की बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और आपसी समर्पण साफ तौर पर देखी जा सकती है. यह वीडियो प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार द्वारा शूट किया गया है. वीडियो में एक हाथी अपने पैर से दिव्यांग साथी को सुरक्षित सड़क पार कराने के लिए ट्रैफिक रोकता हुआ नजर आता है.

हाथियों की अनोखी बॉन्डिंग (Video courtesy: Deep Rajwar)

दिव्यांग साथी को हाथी ने ट्रैफिक रोककर कराई सड़क पार: वीडियो में दिखता है कि जंगल से निकलकर एक विशालकाय हाथी अचानक सड़क के बीच आकर खड़ा हो जाता है और जोर-जोर से चिंघाड़ने लगता है. उसके इस व्यवहार से सड़क पर चल रहा पूरा ट्रैफिक रुक जाता है. कुछ देर बाद जंगल की ओर से एक दूसरा हाथी आता दिखाई देता है, जो लंगड़ाकर चल रहा होता है. वह धीरे-धीरे सड़क पार करता है. जैसे ही दिव्यांग हाथी सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच जाता है, पहला हाथी भी सड़क से हटकर जंगल की ओर चला जाता है. इसके बाद यातायात सामान्य हो जाता है.