उत्तराखंड में दिखा दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट हाथी, दिव्यांग साथी को रोड क्रॉस कराने के लिए रोका ट्रैफिक

रामनगर वन प्रभाग के रामनगर–भंडारपानी मार्ग की घटना है, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ने वन्य जीव का इमोनशनल वीडियो शूट किया

Elephant stops traffic
दिव्यांग साथी को रोड क्रॉस कराता हाथी (Photo courtesy - Deep Rajwar)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 16, 2026 at 12:48 PM IST

Updated : January 16, 2026 at 1:10 PM IST

रामनगर: वन्य जीवों में सबसे विशाल प्राणी हाथी का मस्तिष्क अत्यधिक विकसित माना जाता है तो उसकी अद्भुद स्मरण शक्ति का उदाहरण दिया जाता है. इसके साथ ही हाथी में सहानुभूति और दया जैसे गुण भी पाए जाते हैं. हाथी का यही दया वाला गुण उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित रामनगर के जंगल में देखने को मिला.

हाथी की संवेदना ने किया मोहित: कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के रामनगर–भंडारपानी मार्ग से सामने आया एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में हाथियों की बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और आपसी समर्पण साफ तौर पर देखी जा सकती है. यह वीडियो प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार द्वारा शूट किया गया है. वीडियो में एक हाथी अपने पैर से दिव्यांग साथी को सुरक्षित सड़क पार कराने के लिए ट्रैफिक रोकता हुआ नजर आता है.

हाथियों की अनोखी बॉन्डिंग (Video courtesy: Deep Rajwar)

दिव्यांग साथी को हाथी ने ट्रैफिक रोककर कराई सड़क पार: वीडियो में दिखता है कि जंगल से निकलकर एक विशालकाय हाथी अचानक सड़क के बीच आकर खड़ा हो जाता है और जोर-जोर से चिंघाड़ने लगता है. उसके इस व्यवहार से सड़क पर चल रहा पूरा ट्रैफिक रुक जाता है. कुछ देर बाद जंगल की ओर से एक दूसरा हाथी आता दिखाई देता है, जो लंगड़ाकर चल रहा होता है. वह धीरे-धीरे सड़क पार करता है. जैसे ही दिव्यांग हाथी सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच जाता है, पहला हाथी भी सड़क से हटकर जंगल की ओर चला जाता है. इसके बाद यातायात सामान्य हो जाता है.

Disabled elephant crosses road
दिव्यांग साथी को सड़क पार कराने के लिए हाथी ने रोका ट्रैफिक (Photo courtesy - Deep Rajwar)

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ने शूट किया वीडियो: वीडियो शूट करने वाले वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार बताते हैं कि-

यह वीडियो पिछले हफ्ते का है. शुरुआत में हमें समझ नहीं आया कि हाथी अचानक ट्रैफिक क्यों रोक रहा है और चिंघाड़ क्यों रहा है. आमतौर पर हाथी का चिंघाड़ना खतरे या हमले का संकेत माना जाता है, लेकिन यह चिंघाड़ना अलग था. ऐसा लग रहा था जैसे वह चेतावनी दे रहा हो रुक जाओ, आगे मत बढ़ो. कुछ ही देर में पूरी कहानी साफ हो गई, जब उसका लंगड़ा साथी सड़क पार करता हुआ दिखा.
-दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर-

इंसानों की तरह वन्यजीव भी भावना वाले होते हैं: दीप राजवार कहते हैं कि यह वीडियो हमें सिखाता है कि वन्यजीव भी इंसानों की तरह ही भावनाओं से भरे होते हैं. वो अपने साथियों के प्रति गहरी संवेदना रखते हैं, जबकि हम इंसान धीरे-धीरे इन मूल्यों को खोते जा रहे हैं.

Elephant stops traffic
दिव्यांग हाथी के रोड पार करने के बाद हाथी सड़क से हट गया (Photo courtesy - Deep Rajwar)

क्या कहते हैं वन्य जीव प्रेमी: वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल का कहना है कि-

हाथी एक अत्यंत सामाजिक और बुद्धिमान जीव है. खतरे की स्थिति में पूरा झुंड एकजुट होकर बच्चों और घायल सदस्यों की रक्षा करता है. इस वीडियो में भी यही व्यवहार देखने को मिला. जहां एक बड़े हाथी ने सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पहले सड़क पर कब्जा किया और फिर घायल साथी को पार कराया.
-संजय छिम्वाल, वन्यजीव प्रेमी-

सीटीआर के डायरेक्टर ने ये कहा: वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला बताते हैं कि-

हाथी मजबूत पारिवारिक रिश्तों के लिए जाने जाते हैं. जंगल में ऐसी घटनाएं कई बार दर्ज की गई हैं. जब यही व्यवहार मानव बस्तियों के पास दिखता है, तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि हाथी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर हाल में एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं.
-डॉ साकेत बडोला, निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-

Last Updated : January 16, 2026 at 1:10 PM IST

DISABLED ELEPHANT CROSSES ROAD
ELEPHANT INTELLIGENCE IN RAMNAGAR
हाथी ट्रैफिक कंट्रोल
दिव्यांग हाथी रोड क्रॉस
