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कॉर्बेट में दुर्लभ घटना: गर्जिया में हथिनी ने जुड़वां बच्चों को दिया जन्म, प्रकृति का अद्भुत चमत्कार

विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक हथिनी ने जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद कॉर्बेट प्रशासन और वन्यजीव प्रेमियों में खासा उत्साह है.

Corbett National Park
कॉर्बेट में हथिनी के साथ बच्चे (Photo-Sanjay Chhimwal)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 2:03 PM IST

4 Min Read
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रामनगर (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक बेहद सुखद और दुर्लभ खबर सामने आई है. कॉर्बेट के घने जंगलों में एक हथिनी ने एक साथ स्वस्थ जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार हाथियों में जुड़वां बच्चों का जन्म अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और ऐसे मामले दुनिया भर में बहुत कम देखने को मिलते हैं. इस अनोखी घटना ने ना सिर्फ कॉर्बेट प्रशासन बल्कि वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों में भी उत्साह की लहर दौड़ा दी है.

बता दें कि यह दुर्लभ नजारा कॉर्बेट के गर्जिया पर्यटन जोन में देखा गया इस खास पल को प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल ने अपने कैमरे में कैद किया. वीडियो सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे प्रकृति का अद्भुत चमत्कार बता रहे हैं.

हथिनी के जुड़वां बच्चे देख आश्चर्य में पड़े लोग (Video-Sanjay Chhimwal)

कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और पूरा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व हाथियों के संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है. उत्तराखंड में हाथियों की बड़ी आबादी कॉर्बेट लैंडस्केप में पाई जाती है और यहां 1200 से अधिक हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है. ऐसे में जुड़वां शावकों का जन्म कॉर्बेट के स्वस्थ और सुरक्षित वन्यजीव वातावरण का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

हाथियों का गर्भकाल लगभग 22 से 24 महीने का होता है. इतने लंबे गर्भकाल के बाद जुड़वां बच्चों का जन्म होना वन्यजीव जगत में अत्यंत दुर्लभ घटना मानी जाती है. सामान्य तौर पर हाथियों में एक ही शावक जन्म लेता है और जुड़वां बच्चों के मामलों की संभावना बेहद कम होती है.
- डॉ. साकेत बडोला, डायरेक्टर, कॉर्बेट -

वहीं प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी सतप्रीत सिंह शेट्टी ने बताया कि हाथियों में जुड़वां बच्चों का जन्म केवल लगभग एक प्रतिशत मामलों में ही संभव माना जाता है. उन्होंने कहा कि, दो साल के लंबे गर्भकाल के बाद एक हथिनी द्वारा दो स्वस्थ शावकों को जन्म देना और उनकी देखभाल कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण और आश्चर्यजनक बात है. यह घटना वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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वन्यजीव प्रेमियों में दौड़ी खुशी की लहर (Photo-Sanjay Chhimwal)

वहीं, इस दुर्लभ घटना के बाद पर्यटकों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में पर्यटक गर्जिया पर्यटन जोन पहुंच रहे हैं और जुड़वां शावकों को देखने की इच्छा जता रहे हैं. जंगल सफारी पर जाने वाले पर्यटक इस अनोखे पल को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं. स्थानीय पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि इस खबर के बाद कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है.

Corbett National Park
हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म (Photo-Sanjay Chhimwal)

वन विभाग के अधिकारी भी इस उपलब्धि से बेहद खुश नजर आ रहे हैं. उनका मानना है कि यह घटना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगातार किए जा रहे संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाती है. सुरक्षित वन क्षेत्र, पर्याप्त भोजन और अनुकूल वातावरण के चलते हाथियों की आबादी लगातार बेहतर स्थिति में बनी हुई है.

Corbett National Park
वन्यजीव जगत की दुर्लभ घटना (Photo-Sanjay Chhimwal)

कॉर्बेट के जंगलों से आई यह खबर प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. जुड़वां शावकों के साथ घूमती हथिनी का दृश्य इन दिनों कॉर्बेट की सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वन्यजीव विशेषज्ञ इसे आने वाले समय के लिए भी बेहद सकारात्मक संकेत मान रहे हैं.

वहीं मामले में वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल ने बताया कि हथिनी द्वारा जुड़वा शावकों को जन्म देने का यह दुर्लभ वीडियो उनके द्वारा जंगल सफारी के दौरान शूट किया गया है. उन्होंने कहा कि हाथियों में जुड़वा बच्चों का जन्म बेहद रेयर माना जाता है और यह लगभग सौ में से एक प्रतिशत मामलों में ही देखने को मिलता है. संजय छिम्वाल ने कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीवों की प्राकृतिक गतिविधियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. यही वजह है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां के जंगलों और वन्यजीवों को करीब से देखने के लिए उत्साहित रहते है. गौर हो कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में भी नवंबर 2025 में एक हथिनी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था. ऐसी तस्वीर अक्सर कम ही देखने को मिलती है.

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