शादी की तैयारियों के बीच मेहमानों से पहले पहुंच गए गजराज, मजे से खाए केले, देखें वीडियो
हरिद्वार के कई इलाकों में लोग हाथियों समेत अन्य वन्यजीवों के आतंक से काफी परेशान है.
Published : October 29, 2025 at 5:17 PM IST
हरिद्वार: राजाजी नेशनल पार्क से लगे रिहायशी इलाकों में आए दिन वन्यजीवों की धमक देखने को मिलती रहती है. नया मामला हरिद्वार से बिल्केश्वर कॉलोनी से सामने आया है, जहां शादी के घर में मेहमानों पहले गजराज पहुंच गए और केले खाकर चलते बने. मजे की बात यह है कि इस दौरान हाथी ने किसी को परेशान नहीं किया और न ही कोई तोड़फोड़ की.
घरवाले कर रहे थे मेहमानों का इंतजार, तभी पहुंच गए गजराज: दरअसल, हरिद्वार के बिल्केश्वर कॉलोनी में रहने वाले शत्रुघ्न झा के घर में रोजाना मेहमानों के आने-जाने का सिलसिला जारी है. शत्रुघ्न झा के घर में एक नवंबर को शादी की शहनाइयां बजाने वाली है, लेकिन इसी बीच आज बुधवार 29 अक्टूबर तड़के मेहमानों के साथ-साथ दो गजराज भी बेहद शांति से घर में घुस आए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.
सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथियों ने खुद ही घर का मैने गेट खोला. गेल खुलने के बाद पहले तो दोनों हाथी घर में घुसे, लेकिन बाद में दूसरा हाथी वापस चल गया. पहले हाथी ने आगन में खड़ी स्कूटी को गिराया और आगे की तरफ बढ़ा.
आंगन में फल की टोकरियां रखी हुई थी, जिममें केले रखे हुए थे. गजराज ने भी केले खाए और आराम से निकल गए. घर वाले जब सुबह उठे तो उन्हें स्कूटी गिरी हुई थी. इसके बाद उन्होंने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की. सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पता चला कि उनके घर में तो गजराज आए थे.
बिल्केश्वर कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में अक्सर वन्यजीव आ जाते है, जिससे लोग काफी डरे हुए रहते है. शत्रुघ्न झा ने कहा कि इस कॉलोनी में सैकड़ों परिवार रहते है. सुबह कई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी घर से निकलते हैं. ऐसे में हाथियों का इस तरह से कॉलोनी में आने लोग काफी डर जाते है. वन्यजीव रिहायशी इलाकों की तरफ न आए, इसके लिए वन विभाग को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए.
बता दें कि उत्तराखंड में वन्य जीवों की रिहायशी इलाकों में दस्तक एक बड़ी गंभीर समस्या है. क्योंकि इस वजह से प्रदेश में वन्यजीव और मानव के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही है. राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे इलाकों में तो ये समस्या और भी गंभीर है. हाथी कई बार किसानों की खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद कर देते है.
