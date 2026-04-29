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लालकुआं की टांडा रेंज में जंगली हाथी का तांडव, दो लोगों को कुचलकर मार डाला

हल्द्वानी: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के टांडा वन रेंज क्षेत्र में हाथी के हमले से दो लोगों की मौत हो गई है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है. एक मृतक की पहचान हो चुकी है, जबकि दूसरे की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं.

हाथी ने दो लोगों को मार डाला: उत्तराखंड और खासकार कुमाऊं वन रेंज में मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत टांडा रेंज स्थित शाह पठानी खत्ता क्षेत्र का है. यहां पर जंगली हाथी के हमले से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है. स्थानीय लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

अचानक आया जंगली हाथी और कुचल दिया: स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों व्यक्ति इलाके में मौजूद थे, तभी अचानक एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया. हाथी ने दोनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. मृतकों में एक की पहचान बांधो प्रजापति, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी हुंकारखाप, जबड़ा, जिला चतरा, झारखंड के रूप में हुई है. दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं.