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आदि कैलाश यात्रा पर आई तेलंगाना की महिला श्रद्धालु की मौत, पिथौरागढ़ में कुटी के होम स्टे में ठहरी थी

महिला का शव धारचूला पहुंचाया गया है. पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पायेगा. -आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला, पिथौरागढ़-

आदि कैलाश यात्रा पर आई तेलंगाना की महिला की मौत: कुटी गांव होम स्टे में ठहरी महिला यात्री मान्धा देवममा (66) पत्नी एमऐलाया निवासी एम के नगर, ओयू कम्पलेक्स, सिकंदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना की अचानक तबीयत खराब हो गई. उनका प्राथमिक उपचार 36 वाहिनी आईटीबीपी के कुटी पोस्ट में किया गया.

ऊंचे हिमालय में ऑक्सीजन की कमी होती है: उच्च हिमालयी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी रहती है. इसके चलते दिल के मरीजों या अधिक उम्र के लोगों के लिए जोखिम रहता है. मई माह में नागपुर महाराष्ट्र से आए 53 वर्षीय श्रद्धालु पीएम सुधीर की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी.

अब तक 3 श्रद्धालुओं की मौत: इस वर्ष आदि कैलाश यात्रा पर आए 3 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है. इससे पहले भी पीएम सुधीर नाम के एक श्रद्धालु की वापसी में धारचूला पहुंचने पर तबीयत बिगड़ गई थी. इसके कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया था. डॉक्टरों के अनुसार, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट अटैक का खतरा रहता है.

आदि कैलाश यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षित रहने के उपाय:

यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच कराएं, हृदय, फेफड़ों या उच्च रक्तचाप की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें

धीरे-धीरे ऊंचाई पर चढ़ें, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए जल्दबाजी न करें

पर्याप्त पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें, लेकिन अत्यधिक ठंडा पानी न पिएं

गर्म कपड़े साथ रखें, मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए ऊनी कपड़े, जैकेट, टोपी और दस्ताने रखें

पौष्टिक भोजन करें, हल्का, ताजा और ऊर्जा देने वाला भोजन लें

ऑक्सीजन की कमी के लक्षण पहचानें, सिरदर्द, चक्कर, सांस फूलना या उल्टी होने पर तुरंत आराम करें और चिकित्सकीय सहायता लें

कहां है आदि कैलाश? आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत-तिब्बत सीमा के पास स्थित है. ये पिथौरागढ़ जिले के धारचूला उपखंड में आता है. इसे छोटा कैलाश, शिव कैलाश, बाबा कैलाश या जोंगलिंगकोंग चोटी भी कहते हैं. आदि कैलाश की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5,945 मीटर या 20,000 फीट है. यह स्थान तिब्बत के मुख्य कैलाश पर्वत की प्रतिकृति माना जाता है. ये चूंकि भारत में ही स्थित है तो यहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है. यहां सिर्फ इन लाइन परमिट जारी किया जाता है.

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