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प्रयागराज कुंभ में परिवार से बिछड़ा था बिहार का बुजुर्ग, दो साल बाद हरिद्वार में CISF दारोगा बेटे से हुआ मिलन, जानिए कैसे?

दो साल बाद पिता से मिला बेटा. ( ETV Bharat )

हरिद्वार: प्रयागराज कुंभ में परिवार से बिछड़ा बिहार का एक बुजुर्ग दो साल बाद हरिद्वार के कलियर क्षेत्र में अपने परिवार से मिल गया. सत्यापन अभियान के दौरान कलियर शरीफ में भिक्षावृत्ति करते मिले बुजुर्ग की पहचान होने के बाद एएचटीयू और कलियर पुलिस की संयुक्त टीम ने उसके परिजनों से संपर्क किया. वीडियो कॉल पर बेटे ने पिता को देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े. रात में ही परिजन हरिद्वार पहुंचे और गुरुवार को कलियर आकर बुजुर्ग को अपने साथ ले गए.

पुलिस के अनुसार हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत एएचटीयू और कलियर पुलिस की संयुक्त टीम क्षेत्र में संदिग्ध और लावारिस हालत में घूम रहे लोगों का सत्यापन कर रही थी. इसी दौरान कलियर शरीफ मजार परिसर में जूता स्टॉल के पास करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग लोगों से खाने पीने की चीजें और रुपये मांगते मिले.