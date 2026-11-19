प्रयागराज कुंभ में परिवार से बिछड़ा था बिहार का बुजुर्ग, दो साल बाद हरिद्वार में CISF दारोगा बेटे से हुआ मिलन, जानिए कैसे?
करीब दो साल पहले प्रयागराज कुंभ में बिछड़ा परिवार हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस की मदद से मिला. परिवार बिहार का रहने वाला है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 5:03 PM IST
हरिद्वार: प्रयागराज कुंभ में परिवार से बिछड़ा बिहार का एक बुजुर्ग दो साल बाद हरिद्वार के कलियर क्षेत्र में अपने परिवार से मिल गया. सत्यापन अभियान के दौरान कलियर शरीफ में भिक्षावृत्ति करते मिले बुजुर्ग की पहचान होने के बाद एएचटीयू और कलियर पुलिस की संयुक्त टीम ने उसके परिजनों से संपर्क किया. वीडियो कॉल पर बेटे ने पिता को देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े. रात में ही परिजन हरिद्वार पहुंचे और गुरुवार को कलियर आकर बुजुर्ग को अपने साथ ले गए.
पुलिस के अनुसार हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत एएचटीयू और कलियर पुलिस की संयुक्त टीम क्षेत्र में संदिग्ध और लावारिस हालत में घूम रहे लोगों का सत्यापन कर रही थी. इसी दौरान कलियर शरीफ मजार परिसर में जूता स्टॉल के पास करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग लोगों से खाने पीने की चीजें और रुपये मांगते मिले.
बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है बुजुर्ग: टीम में शामिल कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बुजुर्ग से बातचीत की. पूछताछ में बुजुर्ग ने बताया कि वह बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि वह गांव के लोगों के साथ प्रयागराज कुंभ में स्नान करने गए थे. कुंभ के दौरान वह अपने परिवार से बिछड़ गए. इसके बाद वह इधर-उधर भटकते रहे. काफी समय बीतने के बाद भी परिवार से संपर्क नहीं हो पाया.
पुलिस ने वीडियो कॉल पर बुजुर्ग के बेटे से कराई बात: बुजुर्ग के बताए पते के आधार पर पुलिस टीम ने औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना पुलिस से संपर्क किया. वहां से बुजुर्ग के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई गई. पुलिस ने बुजुर्ग की फोटो और अन्य जानकारी परिजनों तक पहुंचाई. इसके बाद पुलिस ने वीडियो कॉल के माध्यम से बुजुर्ग की उसके बेटे से बात कराई.
पिता को देख भावुक हुआ बेटा: वीडियो कॉल पर पिता को देखते ही बेटे अंकित ने उन्हें पहचान लिया. वह भावुक होकर रोने लगा. बेटे ने पुलिस को बताया कि यही उसके पिता हैं, जो गांव के लोगों के साथ प्रयागराज कुंभ में गए थे और वहीं से परिवार से बिछड़ गए थे. परिवार ने दो साल तक उनकी लगातार तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला.
पिता-बेटे का मिलन देख पुलिसकर्मी भी हुए भावुक: पिता के जीवित मिलने की जानकारी परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी. पिता के मिलने की सूचना के बाद परिजन देर रात ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे. इसके बाद कलियर पहुंचकर बुजुर्ग को सामने देखा तो बेटे ने उन्हें गले लगा लिया. दो साल बाद पिता-पुत्र का मिलन देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए.
बेटा CISF में उप निरीक्षक: बेटे ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए पुलिस टीम का आभार जताया. पुलिस ने बुजुर्ग को उनके बेटे और परिचितों के सुपुर्द कर दिया. उनका बेटा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है. पुलिस ने परिजनों को बुजुर्ग की देखभाल करने की सलाह दी.
एसपी देहात अभय प्रताप सिंह ने बताया कि सत्यापन अभियान के दौरान बुजुर्ग के बारे में जानकारी मिली थी. पुलिस टीम ने संवेदनशीलता के साथ उनकी पहचान और परिजनों की तलाश की. संबंधित थाना पुलिस से समन्वय कर बुजुर्ग को उनके परिवार से मिलाया गया. उन्होंने कहा कि जिले में सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे लोगों को उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से काम करेगी.
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