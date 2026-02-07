ETV Bharat / bharat

साइबर क्राइम का शिकार हुआ संगम नगरी का सीनियर सिटीजन...जानें कैसे हुई 1.50 करोड़ की ठगी

CYBER CRIME: विदेश में प्राचीन सिक्के बेचने के नाम पर बुजुर्ग से ठगी. धोखा खाए बुजुर्ग को आत्महत्या तक का बुरा ख्याल आया.

CYBER CRIME
प्रयागराज में बुजुर्ग से 1.50 करोड़ की ठगी. (ETV Bharat (Symbolic))
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 10:44 AM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 10:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के 65 वर्षीय बुजुर्ग से विदेशी खरीदार बनकर ठगों ने करीब 1.50 करोड़ रुपये हड़प लिए. CYBER CRIME का ये खेल फेसबुक पर शुरू हुआ. फिर संपर्क, भरोसे, रिश्ते और भावनाओं के जाल में बदल गया. हालात ऐसे बने कि पीड़ित आत्महत्या करने की तक सोचने लगा. परिजनों की समझदारी से अनहोनी टल गई, लेकिन जब तक बुजुर्ग कुछ समझ पाता, बड़ी चपत लग चुकी थी.

मामला साइबर थाना पहुंचा. एफआईआर दर्ज की गई. प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण गौतम ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और ट्रांजैक्शन डिटेल खंगाली जा रही है.

सोशल साइट फेसबुक से शुरू हुआ खेल, 60 करोड़ का दिखाया सपना

बता दें कि पीड़ित को सितंबर 2025 में फेसबुक पर आर ए सिंह नाम के एक कॉइन कलेक्टर्स ग्रुप की जानकारी मिली. ग्रुप में दिए गए नंबर पर संपर्क करने के बाद कई लोगों ने खुद को विदेशी खरीदार और संग्रहकर्ता बताया. उनसे कहा गया कि उनके पास मौजूद तांबे और चांदी के दुर्लभ सिक्के अमेरिका सहित अन्य देशों में 60 करोड़ रुपये तक में बिक सकते हैं.

व्हाट्सएप पर सिक्कों की तस्वीरें भेजने के बाद ठगों ने खुद को मोहम्मद बिन नायफ बताकर भरोसा दिलाया कि उनकी पहुंच अंतरराष्ट्रीय बाजार तक है. बाद में, पीड़ित से कहा गया कि विदेशी लेनदेन के लिए भारतीय बैंक में खाता खोलना होगा. 22 सितंबर 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा में संयुक्त खाता खुलवाया गया. झांसा दिया गया कि सिक्के 25 करोड़ में बिक चुके हैं और रकम प्रोसेस में है.

फर्जी सर्टिफिकेट, नकली रसीद और भावनात्मक जाल

रुपये ट्रांसफर होने के बाद पीड़ित का परिचय सोफी, मिस्टर बोइस और मिस्टर रिक नामक लोगों से कराया गया. उन्होंने खुद को अमेरिकी वकील और सलाहकार बताया. यूएस कॉइंस यूनियन का फर्जी प्रमाणपत्र और बैंक ऑफ अमेरिका की नकली रसीद भेजी गई.

धीरे-धीरे ऑनलाइन और नकदी मिलाकर 1.14 करोड़ रुपये ट्रांसफर कराए गए, जबकि 21 लाख रुपये नकद लिए गए. नकद लेनदेन से जुड़ी व्हाट्सएप चैट भी डिलीट करवा दी गई. सोफी खुद को बेटी कहती थी, बोइस छोटा भाई बनकर बात करता था. भरोसे का यह रिश्ता ही सबसे बड़ा हथियार बना.

ठगी के बाद क्रिप्टो का नया जाल

जब संपर्क टूट गया, तो इंदौर निवासी बताने वाले एक युवक ने फोन कर कहा कि ठगी की रकम क्रिप्टो करेंसी में बदल दी गई है और डिजिटल वॉलेट में है. उसने रकम वापस दिलाने के नाम पर करीब 70 लाख रुपये और ले लिए. पीड़ित के अनुसार 100 से अधिक लेनदेन में कुल मिलाकर 1.35 से 1.50 करोड़ रुपये की ठगी हुई.

इंस्पेक्टर साइबर थाना, ओम नारायण गौतम ने बताया कि करीब डेढ़ करोड़ गंवाने के बाद बुजुर्ग गहरे अवसाद में चले गए. उन्होंने आत्महत्या तक सोच ली थी. परिजनों ने समय रहते उन्हें संभाला और पुलिस तक पहुंचाया. परिवार का कहना है कि आर्थिक नुकसान से ज्यादा मानसिक आघात बड़ा है.

ठगी से बचने के लिए ध्यान रखें

  • ऑनलाइन खरीद-फरोख्त के लिए केवल प्रमाणित और रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें.
  • सोशल मीडिया पर दिखने वाले बड़े मुनाफे के दावे पर तुरंत भरोसा न करें.
  • किसी भी लेनदेन से पहले परिवार या विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें.
  • नकद ट्रांजैक्शन से बचें और किसी के कहने पर चैट या सबूत डिलीट न करें.
  • ठगी की आशंका होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.in पर शिकायत दर्ज करें.

ये भी पढ़ें -

आगरा में 11 लाख की साइबर ठगी; सोशल मीडिया पर मुनाफे का लालच देकर ठगों ने फंसाया

साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन शातिर गिरफ्तार, चीन से ऑपरेट होता साइबर गैंग

मेरठ पुलिस ने साइबर ठगों से वापस कराये 2.82 लाख से अधिक की रकम, पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान

Last Updated : February 7, 2026 at 10:49 AM IST

TAGGED:

PRAYAGRAJ CYBER FRAUD
PRAYAGRAJ CYBER FRAUD CASE
PRAYAGRAJ NEWS
बुजुर्ग से ऑनलाइन ठगी
CYBER CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.