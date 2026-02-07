ETV Bharat / bharat

साइबर क्राइम का शिकार हुआ संगम नगरी का सीनियर सिटीजन...जानें कैसे हुई 1.50 करोड़ की ठगी

प्रयागराज में बुजुर्ग से 1.50 करोड़ की ठगी. ( ETV Bharat (Symbolic) )

प्रयागराज: प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के 65 वर्षीय बुजुर्ग से विदेशी खरीदार बनकर ठगों ने करीब 1.50 करोड़ रुपये हड़प लिए. CYBER CRIME का ये खेल फेसबुक पर शुरू हुआ. फिर संपर्क, भरोसे, रिश्ते और भावनाओं के जाल में बदल गया. हालात ऐसे बने कि पीड़ित आत्महत्या करने की तक सोचने लगा. परिजनों की समझदारी से अनहोनी टल गई, लेकिन जब तक बुजुर्ग कुछ समझ पाता, बड़ी चपत लग चुकी थी.

मामला साइबर थाना पहुंचा. एफआईआर दर्ज की गई. प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण गौतम ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और ट्रांजैक्शन डिटेल खंगाली जा रही है.

सोशल साइट फेसबुक से शुरू हुआ खेल, 60 करोड़ का दिखाया सपना

बता दें कि पीड़ित को सितंबर 2025 में फेसबुक पर आर ए सिंह नाम के एक कॉइन कलेक्टर्स ग्रुप की जानकारी मिली. ग्रुप में दिए गए नंबर पर संपर्क करने के बाद कई लोगों ने खुद को विदेशी खरीदार और संग्रहकर्ता बताया. उनसे कहा गया कि उनके पास मौजूद तांबे और चांदी के दुर्लभ सिक्के अमेरिका सहित अन्य देशों में 60 करोड़ रुपये तक में बिक सकते हैं.

व्हाट्सएप पर सिक्कों की तस्वीरें भेजने के बाद ठगों ने खुद को मोहम्मद बिन नायफ बताकर भरोसा दिलाया कि उनकी पहुंच अंतरराष्ट्रीय बाजार तक है. बाद में, पीड़ित से कहा गया कि विदेशी लेनदेन के लिए भारतीय बैंक में खाता खोलना होगा. 22 सितंबर 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा में संयुक्त खाता खुलवाया गया. झांसा दिया गया कि सिक्के 25 करोड़ में बिक चुके हैं और रकम प्रोसेस में है.

फर्जी सर्टिफिकेट, नकली रसीद और भावनात्मक जाल

रुपये ट्रांसफर होने के बाद पीड़ित का परिचय सोफी, मिस्टर बोइस और मिस्टर रिक नामक लोगों से कराया गया. उन्होंने खुद को अमेरिकी वकील और सलाहकार बताया. यूएस कॉइंस यूनियन का फर्जी प्रमाणपत्र और बैंक ऑफ अमेरिका की नकली रसीद भेजी गई.