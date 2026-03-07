Eco-friendly wedding: जहां न प्लास्टिक का कचरा था, न विदेशी खाना...सिर्फ मिट्टी की खुशबू
तेलंगाना की मेघना ने पर्यावरण-अनुकूल शादी की अनूठी मिसाल पेश की. देसी पकवानों और प्रकृति के साथ रचाया ब्याह.
Published : March 7, 2026 at 2:58 PM IST
नलगोंडा (तेलंगाना): आज के समय में जहां भव्य सजावट वाली शादियां आम हो गई हैं, वहीं नलगोंडा जिले की एक युवा दुल्हन ने अलग रास्ता चुना. तिरुमलागिरी सागर की रहने वाली और सिविल सेवा (UPSC) की तैयारी कर रही मेघना रेड्डी ने अपनी शादी पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल (eco-friendly) और पारंपरिक तरीके से की, जिसकी वहां मौजूद सभी लोगों ने सराहना की.
भव्य सेट और सिंथेटिक सजावट के बजाय, शादी का मंडप पुरानी तेलुगु परंपराओं की झलक पेश कर रहा था. प्रवेश द्वार को आम के पत्तों के तोरणों से सजाया गया था, जबकि शादी के शामियाने के लिए ताड़ और नारियल की चटाइयों का इस्तेमाल किया गया. इन व्यवस्थाओं ने पारंपरिक ग्रामीण शादियों का माहौल फिर से जीवंत कर दिया, जिससे मेहमानों को पुराने समय की याद आ गई.
बी.टेक पूरा करने के बाद सिविल सेवा की तैयारी कर रही मेघना ने कहा कि वह अपनी शादी को प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक बनाना चाहती थीं. उन्होंने अपना यह विचार अपने दूल्हे कौटिल्य रेड्डी और अपने माता-पिता, नागेंद्रला जयम्मा और सीताराम रेड्डी के साथ साझा किया, जिन्होंने उनके इस फैसले का पूरा समर्थन किया.
मेघना ने कहा- "बड़ी सजावट, फास्ट फूड और विदेशी व्यंजनों के बजाय, हम ऐसी शादी चाहते थे जो प्रकृति का सम्मान करे और स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करे."
पर्यावरण के अनुकूल शादी का संदेश
मेघना ने बताया कि यह विचार उन्हें आधुनिक शादियों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की चिंता से आया. उन्होंने कहा, "लोग शादियों पर करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद जो कचरा निकलता है वह आसानी से नष्ट नहीं होता और पर्यावरण व पशुओं को नुकसान पहुंचाता है. पर्यावरणविद् सुरेश गुप्ता से प्रेरित होकर, मैंने फैसला किया कि मेरी शादी कुछ अलग होनी चाहिए."
हालांकि, शुरुआत में कुछ लोगों को यह विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में मेहमानों ने इन व्यवस्थाओं की बहुत सराहना की. मेघना को उम्मीद है कि उनकी शादी दूसरों को भी ऐसे पर्यावरण-अनुकूल आयोजनों के लिए प्रेरित करेगी, जो स्थानीय किसानों का समर्थन करते हैं और पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखते हैं.
पारंपरिक भोजन और स्थानीय अनाज
शादी के खाने का मेनू भी पूरी तरह से जैविक थीम पर आधारित था. पुलीहोरा, कटहल की बिरयानी, करीपत्ता चावल, सांभर चावल और दही चावल जैसे व्यंजन तैयार करने के लिए बासमती, मैसूर मल्लिका, रानी अकंडा, कुलकर और नवारा जैसी चावल की विभिन्न पारंपरिक किस्मों का उपयोग किया गया.
तेलंगाना की पाक परंपराओं को सहेजने के लिए, मेनू में ज्वार की रोटी, पच्ची पुलुसु, भक्ष्यालु, जोन्ना गटका और सकीनलू जैसे स्थानीय पकवान भी शामिल किए गए. अधिकांश सामग्री स्थानीय स्तर पर ही जुटाई गई थी, जिसमें किसानों और प्राकृतिक कृषि उत्पादों को प्राथमिकता दी गई.
कौटिल्य रेड्डी ने कहा- "डेस्टिनेशन वेडिंग या विलासितापूर्ण व्यवस्थाओं पर भारी रकम खर्च करने के बजाय, हमें लगा कि स्थानीय किसानों का समर्थन करना और सार्थक तरीके से जश्न मनाना बेहतर है."
इसे भी पढ़ेंः