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जातिवाद का जहर! हाजीपुर गांव में दूल्हे की पिटाई...कपड़े फाड़े, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

हाजीपुर गांव में बारात के जुलूस निकाले जाने के दौरान हंगामा, जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat )

पाटन (गुजरात): गुजरात के पाटन जिले के हाजीपुर गांव में बारात के जुलूस निकाले जाने के दौरान पांच लोगों ने दुल्हे समेत उनके परिवार कुछ सदस्यो पर हमला कर दिया. पुलिस ने जाति प्रति अपमानित शब्द कहने और धमकी देने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

28 जून को पटनी परिवार में कौशिक पटनी की शादी का माहौल था. बेटे की शादी को लेकर रिश्तेदार और मेहमान आये हुए थे. नाचना, गाना-बजाना और हंसी मजाक और पुरा आंगन खुशियों से भरा हुआ था. इसी दौरान गांव के कुछ लोगो को इनकी यह खुशी देखी नहीं गई.

जब कौशिक की बारत वापस आई तो हाजीपुर के बस स्टेशन से बारात का जुलूस निकाला गया. दुल्हा कौशिक घोड़े पर बैठा हुआ था. माहौल खुशनुमा था कि, अचानक वहां कुछ लोग आ गए और कौशिक को घोडे से गिरा कर उसके साथ मारपीट करने लगे. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके कपडे भी फाड़ डाले. वजह थी छुआछूत और जातिवाद की.

बारात पर हमले की घटना से पुरे जिले मे हड़कंप मच गया है. वहीं घटना को लेकर पुलिस भी मौका ए वारदात पहुंच गई. मामले में बालिसना पुलिस स्टेशन में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

परिवार के आरोपों के मुताबिक, गांव के कुछ लोगों ने दूल्हे को घोड़े से नीचे गिराकर पीटा और उसके साथ बदसुलूकी की गई. इतना ही नहीं परिवार के अन्य सदस्य के साथ भी गाली-गलौच की.

पीड़ित दूल्हा कौशिक पटनी ने आपबीती सुनाते हुए कहा, "हम पाटन से 'फुलेकु' (शादी से पहले का जुलूस) के साथ घर लौट रहे थे. रात करीब 8 बजे हमने हाजीपुर बस स्टेशन से शादी का जुलूस निकाला और गांव के चौक पर गरबा खेल रहे थे."

कौशिक ने बताया, "जब हम गरबा खेलते हुए वहां से आगे बढ़े, तो रामूजी चनाजी ठाकोर नाम के एक व्यक्ति ने अचानक हम पर हमला कर दिया. मुझे घोड़े पर से जमीन पर गिरा दिया और मेरे साथ मारपीट की."

पीड़ित दूल्हे का आरोप है कि, मारपीट के दौरान उसके गले की सोने की चेन खो गई. हमलावरों ने पीड़ित पर जातिसूचक टिप्पणी की. पीड़ित ने बताया कि, इलाके में ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. पुलिस प्रशासन से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है.

पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

इस पूरे मामले में बालिसना पुलिस स्टेशन में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. शादी समारोह के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे. पीड़ित परिवार ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.