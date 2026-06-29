जातिवाद का जहर! हाजीपुर गांव में दूल्हे की पिटाई...कपड़े फाड़े, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
गुजरात के पाटन में युवक की शादी की बारात में हंगामा करने के आरोप में 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.
Published : June 29, 2026 at 5:31 PM IST
पाटन (गुजरात): गुजरात के पाटन जिले के हाजीपुर गांव में बारात के जुलूस निकाले जाने के दौरान पांच लोगों ने दुल्हे समेत उनके परिवार कुछ सदस्यो पर हमला कर दिया. पुलिस ने जाति प्रति अपमानित शब्द कहने और धमकी देने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला
28 जून को पटनी परिवार में कौशिक पटनी की शादी का माहौल था. बेटे की शादी को लेकर रिश्तेदार और मेहमान आये हुए थे. नाचना, गाना-बजाना और हंसी मजाक और पुरा आंगन खुशियों से भरा हुआ था. इसी दौरान गांव के कुछ लोगो को इनकी यह खुशी देखी नहीं गई.
जब कौशिक की बारत वापस आई तो हाजीपुर के बस स्टेशन से बारात का जुलूस निकाला गया. दुल्हा कौशिक घोड़े पर बैठा हुआ था. माहौल खुशनुमा था कि, अचानक वहां कुछ लोग आ गए और कौशिक को घोडे से गिरा कर उसके साथ मारपीट करने लगे. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके कपडे भी फाड़ डाले. वजह थी छुआछूत और जातिवाद की.
बारात पर हमले की घटना से पुरे जिले मे हड़कंप मच गया है. वहीं घटना को लेकर पुलिस भी मौका ए वारदात पहुंच गई. मामले में बालिसना पुलिस स्टेशन में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
परिवार के आरोपों के मुताबिक, गांव के कुछ लोगों ने दूल्हे को घोड़े से नीचे गिराकर पीटा और उसके साथ बदसुलूकी की गई. इतना ही नहीं परिवार के अन्य सदस्य के साथ भी गाली-गलौच की.
पीड़ित दूल्हा कौशिक पटनी ने आपबीती सुनाते हुए कहा, "हम पाटन से 'फुलेकु' (शादी से पहले का जुलूस) के साथ घर लौट रहे थे. रात करीब 8 बजे हमने हाजीपुर बस स्टेशन से शादी का जुलूस निकाला और गांव के चौक पर गरबा खेल रहे थे."
कौशिक ने बताया, "जब हम गरबा खेलते हुए वहां से आगे बढ़े, तो रामूजी चनाजी ठाकोर नाम के एक व्यक्ति ने अचानक हम पर हमला कर दिया. मुझे घोड़े पर से जमीन पर गिरा दिया और मेरे साथ मारपीट की."
पीड़ित दूल्हे का आरोप है कि, मारपीट के दौरान उसके गले की सोने की चेन खो गई. हमलावरों ने पीड़ित पर जातिसूचक टिप्पणी की. पीड़ित ने बताया कि, इलाके में ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. पुलिस प्रशासन से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है.
पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
इस पूरे मामले में बालिसना पुलिस स्टेशन में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. शादी समारोह के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे. पीड़ित परिवार ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
चाचा प्रकाशभाई पटनी ने सुनाई आपबीती
हाजीपुर के स्थानीय निवासी और पीड़ित दूल्हे के चाचा प्रकाशभाई पटनी ने कहा कि, वे पाटन से आए हैं. उनके घर के ठीक पीछे उनके भतीजे की बारात जुलूस चल रहा था. तभी अचानक एक व्यक्ति बारात में घुस आया और दूल्हे को घोड़े से नीचे गिरा दिया. चाचा ने बताया कि, जब वे बीच-बचाव करने गए, तो बदनमाशों ने उनकी शर्ट फाड़ दी और मारपीट की. इतना ही नहीं उन्होंने महिलाओं के साथ भी मारपीट की.
दूल्हे के चाचा ने बताया कि, बारात में हंगामा मचाने के लिए 5 से 6 लोग वहां पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि, उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है. आरोपियों ने उनसे कहा कि, तुम पटनी समाज के लोग यहां बारात क्यों निकाल रहे हो. उन्होंने मांग की कि, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसी घटना दोबारा न हो.
वही इस मामले पुलिस ने कुल 5 स्थानीय लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस मे दर्ज कि गई शिकायत के अनुसार, रामूजी ठाकोर, संजयजी ठाकोर, मेहुलजी ठाकोर, राहुलजी ठाकोर और कौशिकजी ठाकोर नाम के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस उपाधीक्षक परेश रेणुका ने कहा...
इस पूरे मामले पर पुलिस उपाधीक्षक परेश रेणुका ने कहा कि, बालिसाना के हाजीपुर गांव में 27 जून को कौशिक पटनी नाम के एक युवक की शादी थी और उसके लिए बारात का जुलूस निकाला गया.
जुलूस निकलने के दौरान, रीति-रिवाज के मुताबिक, दूल्हे को गांव के वाघेश्वरी माताजी मंदिर के पास घोड़े से उतरना होता है और फिर आगे बढ़कर वापस घोड़े पर बैठना होता है. इस प्रथा के चलते नाराज हुए गांव के रामूजी चनाजी ठाकोर ने बारात रोक दी और दूल्हे को घोड़े से उतारने की कोशिश की, जिससे हालात बिगड़ गए.
उन्होंने कहा कि, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने कहा कि, सभी पांचों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं. डीएसपी ने कहा कि, पीडित परिवार बारात लेकर अहमदाबाद के लिए निकल रहे थे, तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा मुहैया कराई थी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और गांव में कोई विवाद नहीं है.
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