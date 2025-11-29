ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारी से ₹1.16 करोड़ की ठगी, गोल्ड माइनिंग के नाम पर ठगों ने बनाया शिकार

उत्तराखंड में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से गोल्ड माइनिंग के नाम पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए ठगे गए.

CHEATING BY ADMINISTRATIVE OFFICER
उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारी से ₹1.16 करोड़ की ठगी (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 29, 2025 at 8:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर (उत्तराखंड): अल्मोड़ा के प्रशासनिक अधिकारी से गोल्ड माइनिंग एवं ट्रेंड के नाम पर एक करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है. मामला सामने आने के बाद साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रशासनिक अधिकारी अल्मोड़ा में तैनात है.

प्रदेश में लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. अब ठगों द्वारा एक प्रशासनिक अधिकारी को एक करोड़ रुपए से अधिक का चुना लगाया है. मामले में पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को सौंपी गई तहरीर में पीड़ित ने बताया कि प्रार्थी अल्मोड़ा का निवासी है. 4 अगस्त 2025 को उसके मोबाइल पर अज्ञात महिला का व्हाट्सएप पर मैसेज आया. मैसेज में बताया कि महिला का गोल्ड माइनिंग का काम है. कुछ देर बाद महिला ने व्हाट्सएप पर कॉल की और बताया कि वह मुंबई से है. महिला द्वारा बताया कराया गया कि वर्तमान में फॉरेक्स ट्रेड में कार्य किया जाता है और कंपनी का नाम गोल्डन ब्रिज इन्वेस्टमेंट है. उसने कंपनी की वेबसाइट का लिंक www.centuryispro.in भी शेयर किया.

महिला ने आगे बताया कि वेबसाइट में मेल आईडी बनाकर अपना अकाउंट बनाना होता है. उसके बाद कस्टमर सर्विस से खाता लेना होता है और गोल्ड माइनिंग एवं ट्रेंड के जरिए धनराशी लगाकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है. इसके बाद महिला ने पीड़ित की मेल आईडी मांगी और खुद मेरा अकाउंट बनाया. इसके बाद मुझे कस्टमर सर्विस में खाता लेने को कहा गया. जिसमें मुझे पैसे जमा करने के लिए खाता दिया गया. साथ ही बताया कि आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा.

महिला के झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग दिनांक को उनके द्वारा बताए गए अलग-अलग खातों में 79 लाख 40 हजार रुपए जमा कराए गए. जब पीड़ित ने अपना पैसा निकालने के लिए कहा तो महिला द्वारा बताया गया कि सभी धनराशि गोल्ड माइनिंग में लगी है. जिसका टैक्स 30 प्रतिशत के अनुसार 37 लाख 24 हजार 992 का इनकम टैक्स जमा करने के बाद ही रुपए निकालने की कार्रवाई की जाएगी. जिस पर पीड़ित ने ठगों के अलग-अलग बैंक खातों में 37 लाख 24 हजार 992 रुपए जमा कर दिए. इसके बाद भी जब पीड़ित ने पैसे नहीं निकले तो उसने एक बार फिर महिला से संपर्क किया.

जहां पीड़ित को बताया कि धनराशि में 18 प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी के भी 42 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे. जिसके बाद पीड़ित को ठगी होने का एहसास हुआ. मामले में पीड़ित द्वारा 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई. साइबर थाना पुलिस में तैनात दीपक चंद्र जोशी ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित से कुल 1 करोड़ 16 लाख 64 हजार 992 रुपए की ठगी हुई है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

प्रशासनिक अधिकारी से ठगी
गोल्ड माइनिंग के नाम पर ठगी
FRAUD IN NAME OF GOLD MINING
अल्मोड़ा के अधिकारी से धोखाधड़ी
CHEATING BY ADMINISTRATIVE OFFICER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.