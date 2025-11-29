ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारी से ₹1.16 करोड़ की ठगी, गोल्ड माइनिंग के नाम पर ठगों ने बनाया शिकार

रुद्रपुर (उत्तराखंड): अल्मोड़ा के प्रशासनिक अधिकारी से गोल्ड माइनिंग एवं ट्रेंड के नाम पर एक करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है. मामला सामने आने के बाद साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रशासनिक अधिकारी अल्मोड़ा में तैनात है.

प्रदेश में लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. अब ठगों द्वारा एक प्रशासनिक अधिकारी को एक करोड़ रुपए से अधिक का चुना लगाया है. मामले में पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को सौंपी गई तहरीर में पीड़ित ने बताया कि प्रार्थी अल्मोड़ा का निवासी है. 4 अगस्त 2025 को उसके मोबाइल पर अज्ञात महिला का व्हाट्सएप पर मैसेज आया. मैसेज में बताया कि महिला का गोल्ड माइनिंग का काम है. कुछ देर बाद महिला ने व्हाट्सएप पर कॉल की और बताया कि वह मुंबई से है. महिला द्वारा बताया कराया गया कि वर्तमान में फॉरेक्स ट्रेड में कार्य किया जाता है और कंपनी का नाम गोल्डन ब्रिज इन्वेस्टमेंट है. उसने कंपनी की वेबसाइट का लिंक www.centuryispro.in भी शेयर किया.

महिला ने आगे बताया कि वेबसाइट में मेल आईडी बनाकर अपना अकाउंट बनाना होता है. उसके बाद कस्टमर सर्विस से खाता लेना होता है और गोल्ड माइनिंग एवं ट्रेंड के जरिए धनराशी लगाकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है. इसके बाद महिला ने पीड़ित की मेल आईडी मांगी और खुद मेरा अकाउंट बनाया. इसके बाद मुझे कस्टमर सर्विस में खाता लेने को कहा गया. जिसमें मुझे पैसे जमा करने के लिए खाता दिया गया. साथ ही बताया कि आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा.