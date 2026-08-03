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चेहरा झुलसा लेकिन हौसले नहीं, एसिड अटैक सर्वाइवर रेशम फातमा अब लंदन में लिखेंगी अपनी नई पहचान! जानें, पूरी कहानी

झारखंड की एसिड अटैक सर्वाइवर रेशम फातमा शेवनिंग स्कॉलरशिप हासिल की है.

An acid attack survivor Resham Fatma of Jharkhand secured Chevening Scholarship
रेशम फातमा (पुरानी तस्वीर) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 11:51 PM IST

5 Min Read
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रांची: कुछ कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं होतीं, वे इंसान की जिजीविषा, साहस और उम्मीद की मिसाल बन जाती हैं. झारखंड की बेटी रेशम फातमा की कहानी भी ऐसी ही है.

एक समय था, जब एसिड अटैक ने उनके चेहरे को झुलसा दिया था लेकिन उनके सपनों को नहीं. आज वही रेशम फातमा ब्रिटेन सरकार की प्रतिष्ठित शेवनिंग स्कॉलरशिप (Chevening Scholarship) हासिल कर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) में उच्च शिक्षा लेने जा रही हैं. वह इस प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप को पाने वाली भारत की पहली एसिड अटैक सर्वाइवर हैं.

साल 2014, रेशम की उम्र महज 16 वर्ष थी. जिंदगी अपने सुनहरे सपनों के साथ आगे बढ़ रही थी. लेकिन एकतरफा सोच और जबरन शादी के प्रस्ताव को ठुकराने की कीमत उन्हें एसिड अटैक के रूप में चुकानी पड़ी. एक पल में चेहरा झुलस गया, दर्द असहनीय था और भविष्य धुंधला नजर आने लगा. कई सर्जरी, अस्पताल के लंबे दिन और समाज की तिरछी निगाहें, सब कुछ एक साथ उनके सामने था.

An acid attack survivor Reshma Fatma of Jharkhand secured Chevening Scholarship
बच्चों के साथ रेशम फातमा (ETV Bharat)

ETV Bharat से फोन पर बातचीत में रेशम फातमा ने कहा कि एक समय ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही बचा है लगा सब खत्म हो गया. लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि मेरी पहचान इस घटना से नहीं बनेगी. शिक्षा ने मुझे फिर से जीना सिखाया. आज मैं जहां हूं, उसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षा है.

रेशम बताती हैं कि इस कठिन सफर में उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा. माता-पिता का विश्वास, अपनों का हौसला और वर्ष 2024 में जीवनसाथी बने असगर का अटूट समर्थन उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना. उन्होंने कहा कि जब भी मैं कमजोर पड़ी, परिवार ने मुझे संभाला. मेरे पति ने हमेशा मुझसे कहा कि तुम्हारे सपने किसी हादसे से छोटे नहीं हो सकते. आज की यह उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की है.

An acid attack survivor Reshma Fatma of Jharkhand secured Chevening Scholarship
छात्राओं को संबोधित करतीं रेशम फातमा (Etv Bharat)

दर्द को अपनी नियति मानने के बजाय रेशम ने किताबों को अपना साथी बनाया. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के साथ उन्होंने समाज में बदलाव की मुहिम भी शुरू की. महिलाओं और बेटियों की शिक्षा तथा नेतृत्व विकास के लिए उन्होंने 'एब्राह फाउंडेशन' की स्थापना की, जो आज कई लड़कियों के सपनों को नई उड़ान देने का काम कर रही है.

रेशम को वर्ष 2015 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार (भारत पुरस्कार) से भी सम्मानित किया गया था. लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जीत कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि वह आत्मविश्वास है जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से दोबारा हासिल किया.

अब Chevening Scholarship के तहत वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी. वहां से लौटने के बाद उनका सपना भारत में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बड़े स्तर पर काम करने का है. उनका मानना है कि यदि एक लड़की को सही अवसर मिल जाए, तो वह सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है.

An acid attack survivor Reshma Fatma of Jharkhand secured Chevening Scholarship
रेशम फातमा (Etv Bharat)

रेशम युवाओं से एक ही बात कहती हैं, मुश्किलें आपको रोकने आती हैं, हराने नहीं. अगर आपका विश्वास और आपकी शिक्षा आपके साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके सपनों को नहीं रोक सकती.

रेशम फातमा के साहस को देश ने बहुत पहले ही सलाम कर दिया था. एसिड अटैक के बाद जिस निडरता के साथ उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, उसके लिए वर्ष 2015 में उन्हें 'भारत पुरस्कार' से सम्मानित किया गया. इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का अवसर मिला, जहां उनके जज्बे की सराहना की गई.

इसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्हें राष्ट्रीय वीरता सम्मान प्रदान किया गया. उस समय देशभर में रेशम की बहादुरी चर्चा का विषय बनी थी और आज, वर्षों बाद, उन्होंने Chevening Scholarship हासिल कर एक बार फिर झारखंड और देश का नाम रोशन किया है.

रेशम फातमा की कहानी सिर्फ एक छात्रवृत्ति हासिल करने की कहानी नहीं है. यह उस साहस की कहानी है जिसने दर्द को ताकत में बदला, उस बेटी की कहानी है जिसने आईने से पहले अपने आत्मविश्वास को संवारना सीखा और उस उम्मीद की कहानी है जो बताती है कि चेहरे पर पड़े जख्म इंसान की पहचान नहीं होते, पहचान उसके हौसले और उसके सपने होते हैं.

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