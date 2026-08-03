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चेहरा झुलसा लेकिन हौसले नहीं, एसिड अटैक सर्वाइवर रेशम फातमा अब लंदन में लिखेंगी अपनी नई पहचान! जानें, पूरी कहानी

रांची: कुछ कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं होतीं, वे इंसान की जिजीविषा, साहस और उम्मीद की मिसाल बन जाती हैं. झारखंड की बेटी रेशम फातमा की कहानी भी ऐसी ही है.

एक समय था, जब एसिड अटैक ने उनके चेहरे को झुलसा दिया था लेकिन उनके सपनों को नहीं. आज वही रेशम फातमा ब्रिटेन सरकार की प्रतिष्ठित शेवनिंग स्कॉलरशिप (Chevening Scholarship) हासिल कर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) में उच्च शिक्षा लेने जा रही हैं. वह इस प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप को पाने वाली भारत की पहली एसिड अटैक सर्वाइवर हैं.

साल 2014, रेशम की उम्र महज 16 वर्ष थी. जिंदगी अपने सुनहरे सपनों के साथ आगे बढ़ रही थी. लेकिन एकतरफा सोच और जबरन शादी के प्रस्ताव को ठुकराने की कीमत उन्हें एसिड अटैक के रूप में चुकानी पड़ी. एक पल में चेहरा झुलस गया, दर्द असहनीय था और भविष्य धुंधला नजर आने लगा. कई सर्जरी, अस्पताल के लंबे दिन और समाज की तिरछी निगाहें, सब कुछ एक साथ उनके सामने था.

बच्चों के साथ रेशम फातमा (ETV Bharat)

ETV Bharat से फोन पर बातचीत में रेशम फातमा ने कहा कि एक समय ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही बचा है लगा सब खत्म हो गया. लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि मेरी पहचान इस घटना से नहीं बनेगी. शिक्षा ने मुझे फिर से जीना सिखाया. आज मैं जहां हूं, उसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षा है.

रेशम बताती हैं कि इस कठिन सफर में उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा. माता-पिता का विश्वास, अपनों का हौसला और वर्ष 2024 में जीवनसाथी बने असगर का अटूट समर्थन उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना. उन्होंने कहा कि जब भी मैं कमजोर पड़ी, परिवार ने मुझे संभाला. मेरे पति ने हमेशा मुझसे कहा कि तुम्हारे सपने किसी हादसे से छोटे नहीं हो सकते. आज की यह उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की है.

छात्राओं को संबोधित करतीं रेशम फातमा (Etv Bharat)

दर्द को अपनी नियति मानने के बजाय रेशम ने किताबों को अपना साथी बनाया. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के साथ उन्होंने समाज में बदलाव की मुहिम भी शुरू की. महिलाओं और बेटियों की शिक्षा तथा नेतृत्व विकास के लिए उन्होंने 'एब्राह फाउंडेशन' की स्थापना की, जो आज कई लड़कियों के सपनों को नई उड़ान देने का काम कर रही है.