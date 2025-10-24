ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में 83 साल की ब्रिटिश महिला ने 117 मीटर की ऊंचाई से लगाई छलांग, हर कोई रह गया हैरान

टिहरी/ऋषिकेश: जिस उम्र में खड़े रहने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती है, उस उम्र में एक महिला ने 117 मीटर की ऊंचाई से कूदकर सबको चौंका दिया है. जी हां, ऋषिकेश के शिवपुरी स्थित बंजी सेंटर से 83 साल की ब्रिटिश महिला ने बंजी जंपिंग की है. बुजुर्ग महिला के हौसले से भरे इस कारनामे को देख हर कोई हैरान हो रहा है.

83 साल की महिला ने 117 मीटर की ऊंचाई से लगाई छलांग: दरअसल, उत्तराखंड के ऋषिकेश में शिवपुरी के बंजी जंपिंग सेंटर से 83 वर्षीय ब्रिटेन की महिला ओलेना बायको ने 117 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुनिया को दिखा दिया कि असली फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती. ओलेना ने यह कारनामा 13 अक्टूबर को किया था. जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. ओलेना ने साबित किया कि उम्र नहीं, हौसले मायने रखते हैं.

ओलेना के साहस से भरे जंपिंग के वीडियो को देख हैरान हो रहे लोग: वहीं, ओलेना के साहस से भरे जंपिंग के वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं. कैमरे के सामने मुस्कुराती ओलेना का आत्मविश्वास और जोश हर उम्र के लिए प्रेरणा बन गया है. ओलेना ने अपने इस साहसिक कदम से एक मजबूत संदेश दिया है कि फिटनेस कोई फेज नहीं, यह एक लाइफस्टाइल है.

ओलेना ने दिया खास संदेश: जिंदगी में कभी भी कुछ नया शुरू करने की उम्र नहीं होती. ओलेना की इस उपलब्धि ने सभी को प्रेरित किया है. खासकर उन लोगों को जो उम्र की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं. ओलेना ने साबित कर दिया है कि उम्र केवल एक संख्या है और जीवन में नए अनुभवों को अपनाने में देर नहीं होती है.