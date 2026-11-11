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मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम

मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दामों में इजाफा कर दिया है.

Amul increased the price of milk
अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम (प्रतीकात्मक फोटो -IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 7:12 PM IST

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नई दिल्ली : मदर डेयरी के बाद अमूल ने दूध के दाम दो से चार रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है. ये नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी.

बुधवार को एक बयान में, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने कहा कि उसने 12 नवंबर, 2026 से पूरे भारत में मुख्य मिल्क वेरिएंट/पैक में ताज़े पाउच मिल्क की कीमतों में 4-5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

जीसीएमएमएफ, ने कहा, "हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले 3 प्रतिशत मिल्क फैट वाले अमूल ताज़ा टोंड मिल्क की कीमत में सिर्फ़ 2 रुपये प्रति लीटर (3.3 प्रतिशत बढ़ोतरी) और 6 प्रतिशत मिल्क फैट वाले अमूल गोल्ड मिल्क की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर (5.5 प्रतिशत बढ़ोतरी) की बढ़ोतरी की गई है."

इसने पिछली बार इस साल मई में रेट बढ़ाए थे. उसने कहा कि दूध प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग की इनपुट कॉस्ट में तेज़ी से बढ़ोतरी के कारण कीमत बढ़ाई जा रही है.

ये भी पढ़ें- मदर डेयरी दूध हुआ महंगा, दाम 2-4 रुपये लीटर बढ़े, नए रेट 12 नवंबर से लागू

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अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम
इस तारीख से होंगी नई कीमतें लागू
मदर डेयरी के बाद अमूल ने बढ़ाए दाम

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