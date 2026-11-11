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मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम

अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम ( प्रतीकात्मक फोटो -IANS )

नई दिल्ली : मदर डेयरी के बाद अमूल ने दूध के दाम दो से चार रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है. ये नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी.

बुधवार को एक बयान में, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने कहा कि उसने 12 नवंबर, 2026 से पूरे भारत में मुख्य मिल्क वेरिएंट/पैक में ताज़े पाउच मिल्क की कीमतों में 4-5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.