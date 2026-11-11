मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम
मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दामों में इजाफा कर दिया है.
Published : November 11, 2026 at 7:12 PM IST
नई दिल्ली : मदर डेयरी के बाद अमूल ने दूध के दाम दो से चार रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है. ये नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी.
बुधवार को एक बयान में, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने कहा कि उसने 12 नवंबर, 2026 से पूरे भारत में मुख्य मिल्क वेरिएंट/पैक में ताज़े पाउच मिल्क की कीमतों में 4-5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.
जीसीएमएमएफ, ने कहा, "हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले 3 प्रतिशत मिल्क फैट वाले अमूल ताज़ा टोंड मिल्क की कीमत में सिर्फ़ 2 रुपये प्रति लीटर (3.3 प्रतिशत बढ़ोतरी) और 6 प्रतिशत मिल्क फैट वाले अमूल गोल्ड मिल्क की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर (5.5 प्रतिशत बढ़ोतरी) की बढ़ोतरी की गई है."
The Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF), marketer of milk and milk products under the brand name Amul, has increased the prices of fresh pouch milk by approx. 4-5% in major milk-selling variants/packs in our markets across India, effective from 12th Nov 2026. The price of our largest-selling Amul Taaza toned milk with 3% milk fat has been increased by only Rs 2 per litre (3.3% increase) and Amul Gold Milk with 6% milk fat by Rs 4 per litre (5.5% increase).— ANI (@ANI) November 11, 2026
इसने पिछली बार इस साल मई में रेट बढ़ाए थे. उसने कहा कि दूध प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग की इनपुट कॉस्ट में तेज़ी से बढ़ोतरी के कारण कीमत बढ़ाई जा रही है.
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