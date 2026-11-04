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दीपावली से पहले अमूल ने बढ़ाए घी-मक्खन के दाम, देखें नया रेट

अहमदाबाद : दीपावली से पहले अमूल ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने अमूल घी और मक्खन की कीमतों में इजाफा कर दिया है. अमूल के 1 किलो घी खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले के मुकाबले 50 रुपये अधिक खर्च करने होंगे. वहीं, मक्खन के पैकेट भी महंगे हो गए हैं. वहीं जबकि 100 ग्राम मक्खन का पैक अब 63 रुपये के बजाय 66 रुपये कर दिया है.

कितने बढ़ गए अमूल घी और मक्खन के दाम? अमूल ने अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव किया है. सबसे अधिक बढ़ोतरी एक किलो वाले घी के पैक में हुई है. इसकी कीमत 630 रुपये से बढ़ाकर 680 रुपये कर दी गई है.

यानी कि 500 ग्राम शुद्ध घी के लिए अब ₹20 और 500 ग्राम मक्खन के लिए ₹15 अधिर देने होंगे. हालांकि अमूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गाय का घी 740 रुपये प्रति लीटर, सागर घी 710 रुपये, शुद्ध घी 700 रुपये और भैंस का घी 720 रुपये पर लिस्टेड है. हालांकि, शुद्ध घी, भैंस का घी और कॉम्बो पैक जैसे कुछ प्रोडक्ट्स वहां आउट ऑफ स्टॉक भी दिख रहे थे.

दिवाली से पहले अमूल ने घी और मक्खन की कीमतों में 3 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है

जीएसटी घटने के बाद मिली राहत का क्या हुआ?

सितंबर 2025 में जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% किए जाने के बाद अमूल ने अपने करीब 700 डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम कम कर दिए थे. उस समय एक लीटर घी का पैक 650 रुपये से घटकर 610 रुपये और 5 लीटर का टिन 3,275 रुपये से घटकर 3,075 रुपये हो गया था. वहीं, 100 ग्राम मक्खन 62 रुपये से 58 रुपये और 500 ग्राम मक्खन 305 रुपये से 285 रुपये पर आ गया था. लेकिन अब नई कीमतों में बढ़ने से ग्राहकों को मिली जीएसटी की राहत का काफी फायदा समाप्त होता नजर आ रहा है.

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