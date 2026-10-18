शादीशुदा प्रेमी के घर पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, आरोपी प्रेमिका गिरफ्तार
परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने बताया कि इस घटना में 4 से 5 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है.
Published : October 18, 2026 at 6:53 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 7:54 PM IST
अमृतसर: प्रेम प्रसंग के विवाद के चलते एक युवती ने कथित रूप से अपने प्रेमी के घर में आग लगा दी. इस भयानक आगजनी की घटना में पीड़ित परिवार का पूरा घर और उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
क्या है मामला
पीड़ित की पत्नी ने गोद में 6 महीने की मासूम बच्ची को लेकर मीडिया के सामने रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया. उसने कहा, "मैं घर में लेटी हुई थी, तभी अचानक वह महिला घर में घुस आई और अलमारी खोलने लगी. जब मैंने उसे ऐसा करने से रोका और पूछा कि वह क्या कर रही है, तो वह मुझसे फोन और पैसे मांगने लगी. इसके बाद, उस महिला ने अलमारी से पैसे निकाले और मुझे व मेरी मासूम बेटी को घर से बाहर धक्का दे दिया. फिर वह पेट्रोल की बोतल और लाइटर लेकर आई और पूरे घर में आग लगा दी."
पीड़ित की पत्नी ने आगे कहा कि उसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं. उसका पति का पिछले कुछ समय से उस महिला के साथ अफेयर चल रहा था. परिवार के समझाने के बावजूद वह महिला उसके पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी. इसके बजाय, वह उसे ही घर से बाहर निकालने की धमकियां दे रही थी.
4 से 5 लाख रुपये का नुकसान
परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने यह भी बताया कि इस घटना में 4 से 5 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है. घर का सारा सामान, कपड़े, गहने और अलमारी में रखे करीब 95 हजार रुपये नकद पूरी तरह जलकर खाक हो गए. पीड़ित परिवार के पास अब सिर्फ वही कपड़े बचे हैं जो उन्होंने घटना के समय पहन रखे थे. परिवार ने प्रशासन से न्याय और आर्थिक सहायता की मांग की है.
आरोपी युवती को हिरासत में लिया गया
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी गुरजीत सिंह ने बताया कि "एक युवती और गृह स्वामी (जिस घर में आग लगायी गयी) के बीच पिछले कुछ सालों से दोस्ती थी. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़की ने लड़के के घर जाकर आग लगा दी."
पुलिस अधिकारी ने बताया कि "पहले लड़की की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद, लड़के पर लड़की के घर जाकर तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने के आरोपों में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की कानूनी जांच चल रही है."
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