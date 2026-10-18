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शादीशुदा प्रेमी के घर पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, आरोपी प्रेमिका गिरफ्तार

आगजनी की घटना के बाद जले हुए सामान को देखते हुए पीड़ित परिवार के सदस्य. ( ETV Bharat )

अमृतसर: प्रेम प्रसंग के विवाद के चलते एक युवती ने कथित रूप से अपने प्रेमी के घर में आग लगा दी. इस भयानक आगजनी की घटना में पीड़ित परिवार का पूरा घर और उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

क्या है मामला