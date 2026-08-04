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पंजाब में रेलवे ट्रैक पर जासूसी के लिए ISI ने लगावाये थे खुफिया कैमरे! 4 नाबालिगों समेत 9 पकड़े गए

पंजाब पुलिस के अमृतसर में सीमा पार बैठे आकाओं के इशारे पर सुरक्षा स्थलों की रेकी कर रहे थे आरोपी, पेट्रोल बम और पिस्तौल बरामद.

Amritsar terror module busted
अमृतसर में पुलिस की कार्रवाई में बरामद सामान. (@DGPPunjabPolice)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
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अमृतसर(पंजाब): अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित होने वाले दो आईएसआई (ISI) समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल हैं. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 अवैध पिस्तौल, 4 पेट्रोल बम और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

विदेशी आकाओं के इशारे पर कर रहे थे काम

शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी विदेशों में बैठे आईएसआई (ISI) हैंडलर्स के संपर्क में थे. उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, इन युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था. उन्हें सुरक्षा स्थलों की जासूसी करने, अवैध हथियार इकट्ठा करने और पंजाब में शांति एवं कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने जैसे काम सौंपे गए थे.

रेलवे ट्रैक के पास लगाए गए थे निगरानी कैमरे

मामले की जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने रेलवे प्लेटफॉर्म की रेकी करने के लिए रेलवे ट्रैक के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए थे. इन कैमरों में रिकॉर्ड फुटेज कथित तौर पर संवेदनशील गतिविधियों की निगरानी के लिए विदेशों में बैठे आईएसआई हैंडलर्स को भेजी जा रही थी. इस मामले में अमृतसर के मोहकमपुरा, एयरपोर्ट और सी-डिवीजन थानों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं."

पुलिस कर रही जांच

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है. इसके साथ ही, इस मॉड्यूल के संबंधों, वित्तीय लेनदेन और अन्य आतंकवादी गतिविधियों में संभावित संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या गिरफ्तार आरोपी किसी अन्य आतंकी साजिश या घटनाओं में शामिल रहे हैं. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि 'राज्य की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा.'

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रेलवे ट्रैक आईएसआई सीसीटीवी कैमरे
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