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पंजाब में प्राइवेट स्कूल की 17 साल की छात्रा की मौत, 'स्कूल प्रबंधन ने किया टॉर्चर', परिवार वालों का आरोप

परिवार का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षकों द्वारा लगातार परेशान किए जाने के कारण छात्रा मानसिक रूप से परेशान थी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 7:39 PM IST

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अमृतसर: पंजाब के अमृतसर जिले में फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित एक प्राइवेट स्कूल की 17 साल की छात्रा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला तब और भी गंभीर हो गया, जब 12वीं कक्षा की छात्रा द्वारा अपनी मौत से पहले बनाया गया एक वीडियो सामने आया.

परिवार का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षकों द्वारा लगातार परेशान किए जाने के कारण छात्रा मानसिक रूप से परेशान थी. इसी वजह से उसने गुस्से और निराशा में आकर कोई जहरीली चीज खा ली और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

स्कूल की एक शिक्षिका ने आरोपों से इनकार किया
स्कूल की एक शिक्षिका ने मीडिया से बात करते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया. उनका कहना है कि "छात्रा पिछले कई महीनों से स्कूल नहीं आ रही थी और स्कूल ने केवल रूटीन के तौर पर उसके परिवार से संपर्क किया था.

उन्होंने कहा कि, स्कूल ने कभी भी किसी भी छात्रा पर फीस या किसी अन्य कारण से दबाव नहीं डाला. शिक्षिका ने दावा किया कि स्कूल मैनेजमेंट के पास सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज़ मौजूद हैं और वे जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं.

शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
छात्रा की मौत के बाद, उसके परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और स्कूल मैनेजमेंट तथा संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल में छात्रा पर लगातार दबाव बनाया जाता था और उसके साथ नाइंसाफी की जाती थी.

शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी सोशल मीडिया पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. मृत छात्रा को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाते हुए, उन्होंने पुलिस प्रशासन को तत्काल और निष्पक्ष जांच करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

"एक दुखद घटना में, 17 साल की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आरोप लगाया गया है कि स्कूल फीस और अन्य मुद्दों को लेकर छात्रा को परेशान कर रहा था. मामले को गंभीरता से लेते हुए, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. स्कूल अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." - हरजोत सिंह बैंस, शिक्षा मंत्री

बयानों के आधार पर मामला दर्ज
एसीपी गगनदीप सिंह ने बताया कि, फोर्टिस अस्पताल से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. लड़की के पिता के बयानों के आधार पर केस नंबर 115 के तहत धारा 108 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्कूल प्रबंधन लड़की को उसके दस्तावेज नहीं दे रहा था और उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था.

स्कूल प्रिंसिपल और एक कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज
पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल और एक कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, पूरा मामला जांच के अधीन है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. इस घटना ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और स्कूल के माहौल को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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