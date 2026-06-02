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पंजाब में प्राइवेट स्कूल की 17 साल की छात्रा की मौत, 'स्कूल प्रबंधन ने किया टॉर्चर', परिवार वालों का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर जिले में फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित एक प्राइवेट स्कूल की 17 साल की छात्रा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला तब और भी गंभीर हो गया, जब 12वीं कक्षा की छात्रा द्वारा अपनी मौत से पहले बनाया गया एक वीडियो सामने आया. परिवार का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षकों द्वारा लगातार परेशान किए जाने के कारण छात्रा मानसिक रूप से परेशान थी. इसी वजह से उसने गुस्से और निराशा में आकर कोई जहरीली चीज खा ली और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. स्कूल की एक शिक्षिका ने आरोपों से इनकार किया

स्कूल की एक शिक्षिका ने मीडिया से बात करते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया. उनका कहना है कि "छात्रा पिछले कई महीनों से स्कूल नहीं आ रही थी और स्कूल ने केवल रूटीन के तौर पर उसके परिवार से संपर्क किया था. उन्होंने कहा कि, स्कूल ने कभी भी किसी भी छात्रा पर फीस या किसी अन्य कारण से दबाव नहीं डाला. शिक्षिका ने दावा किया कि स्कूल मैनेजमेंट के पास सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज़ मौजूद हैं और वे जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं. शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

छात्रा की मौत के बाद, उसके परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और स्कूल मैनेजमेंट तथा संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल में छात्रा पर लगातार दबाव बनाया जाता था और उसके साथ नाइंसाफी की जाती थी.