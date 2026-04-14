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अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, 3 आरोपी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी ( ETV Bharat )

अमृतसर: पंजाब में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों के एक मॉड्यूल का पता लगाया है. इस मामले में, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 6 पिस्तौलें बरामद की हैं. इस पर डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट पर बताया कि, "एक बड़ी सफलता में, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और छह आधुनिक पिस्तौलें बरामद कीं. पंजाब में अवैध हथियार जब्त (ETV Bharat) शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे, जो अवैध हथियारों की तस्करी में मदद करते थे और उन्हें आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे. फिर हथियारों की खेप प्राप्त करने के बाद पूरे पंजाब में आपराधिक तत्वों तक पहुंचाई जाती थी. मामले में अमृतसर के कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है. इस नेटवर्क के सभी संपर्कों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है.