अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, 3 आरोपी गिरफ्तार
अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया.
Published : April 14, 2026 at 4:15 PM IST
अमृतसर: पंजाब में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों के एक मॉड्यूल का पता लगाया है. इस मामले में, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 6 पिस्तौलें बरामद की हैं.
इस पर डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट पर बताया कि, "एक बड़ी सफलता में, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और छह आधुनिक पिस्तौलें बरामद कीं.
शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे, जो अवैध हथियारों की तस्करी में मदद करते थे और उन्हें आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे. फिर हथियारों की खेप प्राप्त करने के बाद पूरे पंजाब में आपराधिक तत्वों तक पहुंचाई जाती थी.
मामले में अमृतसर के कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है. इस नेटवर्क के सभी संपर्कों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है.
डीजीपी ने एक्स पर लिखा, "पंजाब पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी, संगठित अपराध और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अपनी 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की) नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, ताकि एक सुरक्षित और महफूज़ पंजाब सुनिश्चित किया जा सके."
In a major breakthrough, Amritsar Commissionerate Police busts a cross-border illegal arms smuggling module, apprehends three accused, and recovers six sophisticated pistols.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) April 14, 2026
Preliminary investigation reveals that the accused were in contact with #Pakistan-based smugglers… pic.twitter.com/ksANidLD1t
आरोपियों के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं. पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह पूरा ऑपरेशन मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे अभियान का ही एक हिस्सा है. उन्होंने कहा कि हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जाते थे और लोगों को वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए उनकी डिलीवरी के निर्देश दिए जाते थे.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मंगल सिंह मंगा (30 वर्ष), प्रणव शर्मा उर्फ लड्डू (24 वर्ष) और गौरव राणा (25 वर्ष) शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, इनमें से दो आरोपियों के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं, जबकि गौरव राणा के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
आरोपी पैसों के लालच में ड्रोन से गिराए गए हथियार उठाते थे गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि, "आरोपी पैसों के लालच में ड्रोन से गिराए गए हथियार उठाते थे और उन्हें आगे गैंगस्टरों या आतंकी मॉड्यूल तक पहुंचाते थे. यह पूरा नेटवर्क विदेश में बैठे हैंडलर्स से जुड़ा हुआ था. इस मामले में अन्य कड़ियां भी सामने आ रही हैं और पुलिस द्वारा इस मामले के वित्तीय पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है. जल्द ही और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है."
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