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अमृतसर में हवाला और हथियार तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, अफगान नागरिक समेत 4 गिरफ्तार

अमृतसर पुलिस ने हवाला और हथियार तस्करी के बड़े नेटवर्क को पकड़ा. पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा भेजे गए आधुनिक हथियार से जुड़ा मामला है.

Amritsar Police Hawala Racket
प्रेस कांफ्रेस करते अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर व अन्य. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 10:02 PM IST

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अमृतसर (पंजाब): अमृतसर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में हवाला और अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में एक अफगान नागरिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को इनके पास से तीन आधुनिक पिस्तौल और अन्य जरूरी सबूत मिले हैं. अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मनजीत सिंह, शमशेर सिंह, गुरलाल सिंह उर्फ राजा और अफगान नागरिक इस्माइल खेल शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, मनजीत सिंह के खिलाफ अमृतसर के सुल्तानविंड थाने में हवाई फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत पहले से ही एक मामला दर्ज है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शुरुआती खुफिया जानकारी मिलने के बाद एसीपी (सेंट्रल), गेट हकीम थाने की एसएचओ मनजीत कौर और इस्लामाबाद थाने के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें बनाई गईं. इन टीमों की कार्रवाई के दौरान चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

ड्रोन के जरिए सीमावर्ती इलाके में गिराई गई थी खेप

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया, "जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि बरामद किए गए कुछ हथियारों के पाकिस्तान में बने होने की आशंका है. यह पूरी खेप ड्रोन के जरिए सीमावर्ती इलाके में गिराई गई थी, जिसे बाद में स्थानीय संपर्कों के जरिए आगे भेजा जाना था. पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले कुछ युवा मामूली पैसों के लालच में आकर ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं.

अन्य राज्यों में भी भेजी गईं पुलिस टीमें

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि "अफगान नागरिक इस्माइल खेल महाराष्ट्र के पुणे में ड्राई फ्रूट (सूखे मेवे) का बिजनेस करता है. पुलिस को शक है कि ड्राई फ्रूट के बिजनेस की आड़ में एक हवाला नेटवर्क चलाया जा रहा था. इस्माइल खेल से पूछताछ के दौरान कई अन्य राज्यों और विदेशों में उसके संपर्कों के बारे में जानकारी मिली है. इस संबंध में अन्य राज्यों में भी पुलिस टीमें भेजी गई हैं ताकि पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके."

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अमृतसर पुलिस ऐसे आपराधिक और राष्ट्रविरोधी नेटवर्कों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के संभावित विदेशी संपर्कों, हवाला के लेन-देन और हथियारों की सप्लाई चेन की गहन जांच की जा रही है. आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

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