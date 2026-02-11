ETV Bharat / bharat

अमृतसर: हथियार तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, 5 मॉडर्न पिस्टल बरामद

चंडीगढ़: पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पांच मॉडर्न पिस्टल बरामद की हैं. बरामद हथियारों में ग्लॉक 9mm और .30 बोर पिस्टल शामिल हैं, जिन्हें आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है. अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पाकिस्तान के तस्करों के सीधे संपर्क में थे. ये तस्कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये सीमा पार से भारत में अवैध हथियार सप्लाई कर रहे थे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आरोपियों ने न सिर्फ संपर्क बनाए रखा, बल्कि हथियारों की डिलीवरी और लेन-देन की पूरी साजिश को भी अंजाम दिया. आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस अब इस अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क के आगे और पीछे के लिंक की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं और किन इलाकों में हथियार सप्लाई किए जाने थे.