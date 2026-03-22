अमृतसर में DC दफ्तर के बाहर धरना देने जा रहे किसानों पर लाठीचार्ज, DCP भी घायल
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लगभग 10 किलोमीटर के इलाके की घेराबंदी कर दी और शहर में प्रवेश करने से रोक दिया.
Published : March 22, 2026 at 8:54 PM IST
अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में डीसी कार्यालय की ओर मार्च कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस घटना में कई किसान घायल हो गए हैं. सहायक पुलिस उपायुक्त (ADCP) हरपाल सिंह रंधावा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने डीसीपी पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने 16 किसानों को हिरासत में लिया है.
'किसान मजदूर संघर्ष कमेटी' अमृतसर में डीसी कार्यालय के बाहर पक्का मोर्चा (स्थायी धरना) लगाने के लिए मार्च कर रही थी. झड़प के दौरान रामतीर्थ रोड पर स्थिति बेकाबू हो गई, जहां तीन से चार किसान घायल हो गए. किसानों का दावा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन लाठीचार्ज की शुरुआत पुलिस ने की थी.
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, "उनका एकमात्र इरादा डीसी कार्यालय जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना था. उन्होंने बताया कि किसान अलग-अलग गांवों से इकट्ठा होकर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया. किसानों की ओर से कोई हिंसा नहीं की गई और यह पूरी झड़प पुलिस की कार्रवाई के कारण हुई."
किसानों ने प्रशासन को दी चेतावनी
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लगभग 10 किलोमीटर के इलाके की घेराबंदी कर दी और किसानों को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं और उनका रास्ता जाम करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक गिरफ्तार साथियों को रिहा नहीं किया जाता और उनकी मांगों पर ठीक से विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.
किसानों की मांगें
किसानों की मुख्य रूप से कई मांगें हैं. वे सरकारी नीतियों और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए प्रदर्शन कर रहे थे. किसान नए बिजली विधेयक को रद्द करने की मांग कर रहे थे. इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को भी रद्द करने की मांग की जा रही है. किसानों का कहना है कि यह समझौता किसानों को बर्बाद कर देगा.
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