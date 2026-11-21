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तीन घंटे के लिए खडूर साहिब पहुंचे अमृतपाल, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल, पिता को गले लगाया

पिता को गले लगाते खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह. ( ETV Bharat )

जल्लूपुर खेड़ा (पंजाब) : खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह शनिवार को अपने पैतृक गांव खडूर साहिब पहुंच गए हैं. वे अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. भारी सुरक्षा के बीच पुलिस उनको असम से लेकर अमृतसर पहुंची. इसके बाद उन्हें बुलेटप्रूफ गाड़ी से उनके गांव लाया गया. गांव पहुंचने पर अमृतपाल ने अपने पिता को गले लगा लिया और परिवारवालों से मुलाकात की.

अमृतपाल को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तीन घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है. चरण कौर का 8 नवंबर को निधन हो गया था. अंतिम संस्कार का इंतज़ाम लगभग छह एकड़ जमीन पर किया गया है, और अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है.

निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी सरबजीत सिंह खानपुर ने कहा कि सुरक्षा के लिए लगभग 700-800 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा, वारिस पंजाब दे के 200-250 वॉलंटियर्स को ड्यूटी दी गई है और उन्हें आधिकारिक पहचान पत्र दिए गए हैं. तीन से चार जगहों पर लंगर का इंतजाम किया गया है, जबकि पार्किंग के लिए करीब पांच एकड़ ज़मीन रखी गई है. ये सुविधाएं मालवा और दोआबा इलाकों से आने वाली संगत को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. साढ़े तीन साल बाद गांव पहुंचे अमृतपाल

पंजाब पुलिस की एक टीम उन्हें शुक्रवार रात असम की डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाई, जहां उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया. इसके बाद वह शनिवार सुबह करीब 8.30 बजे अमृतसर के लिए रवाना हो गए. कोर्ट के आदेश के तहत, पुलिस उसे उसके गांव ले जाएगी, जहां उसे दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने की इजाज़त होगी. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अमृतपाल न तो सभा को संबोधित करेंगे और न ही मीडिया से बातचीत करेंगे. श्मशान घाट के अंदर और पूरे गांव में खास जगहों पर पुलिसवालों को तैनात किया गया है, और आने-जाने के रास्तों पर बैरिकेड्स और निगरानी के इंतज़ाम किए गए हैं. इस बीच, वारिस पंजाब दे के वॉलंटियर्स को ट्रैफिक मैनेजमेंट, लंगर और आने वाली संगत के बैठने के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी दी गई है.