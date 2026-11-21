तीन घंटे के लिए खडूर साहिब पहुंचे अमृतपाल, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल, पिता को गले लगाया
खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह आज अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंच गए हैं.
Published : November 21, 2026 at 1:24 PM IST
जल्लूपुर खेड़ा (पंजाब) : खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह शनिवार को अपने पैतृक गांव खडूर साहिब पहुंच गए हैं. वे अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. भारी सुरक्षा के बीच पुलिस उनको असम से लेकर अमृतसर पहुंची. इसके बाद उन्हें बुलेटप्रूफ गाड़ी से उनके गांव लाया गया. गांव पहुंचने पर अमृतपाल ने अपने पिता को गले लगा लिया और परिवारवालों से मुलाकात की.
अमृतपाल को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तीन घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है. चरण कौर का 8 नवंबर को निधन हो गया था. अंतिम संस्कार का इंतज़ाम लगभग छह एकड़ जमीन पर किया गया है, और अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है.
निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी सरबजीत सिंह खानपुर ने कहा कि सुरक्षा के लिए लगभग 700-800 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा, वारिस पंजाब दे के 200-250 वॉलंटियर्स को ड्यूटी दी गई है और उन्हें आधिकारिक पहचान पत्र दिए गए हैं.
तीन से चार जगहों पर लंगर का इंतजाम किया गया है, जबकि पार्किंग के लिए करीब पांच एकड़ ज़मीन रखी गई है. ये सुविधाएं मालवा और दोआबा इलाकों से आने वाली संगत को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं.
#WATCH | Punjab | A large crowd gathered in Khadoor Sahib to attend the last rites of Jailed MP Amritpal Singh's grandmother, Charan Kaur, 84, who died on November 8. Amritpal Singh has been granted a three-hour parole to attend the last rites. https://t.co/WHcpdDnHok— ANI (@ANI) November 21, 2026
साढ़े तीन साल बाद गांव पहुंचे अमृतपाल
पंजाब पुलिस की एक टीम उन्हें शुक्रवार रात असम की डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाई, जहां उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया. इसके बाद वह शनिवार सुबह करीब 8.30 बजे अमृतसर के लिए रवाना हो गए.
कोर्ट के आदेश के तहत, पुलिस उसे उसके गांव ले जाएगी, जहां उसे दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने की इजाज़त होगी. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अमृतपाल न तो सभा को संबोधित करेंगे और न ही मीडिया से बातचीत करेंगे. श्मशान घाट के अंदर और पूरे गांव में खास जगहों पर पुलिसवालों को तैनात किया गया है, और आने-जाने के रास्तों पर बैरिकेड्स और निगरानी के इंतज़ाम किए गए हैं.
#WATCH | Punjab | Security heightened outside the Amritsar airport where Jailed Khadoor Sahib MP Amritpal Singh will be brought. He has been given a three-hour parole to attend the cremation of his grandmother, Charan Kaur, 84, who died on November 8. https://t.co/WtcULEreiz— ANI (@ANI) November 21, 2026
इस बीच, वारिस पंजाब दे के वॉलंटियर्स को ट्रैफिक मैनेजमेंट, लंगर और आने वाली संगत के बैठने के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी दी गई है.
अमृतपाल को लाने परिवार ने खर्च के लिए 19 लाख रुपये
सुखचैन सिंह के अनुसार, परिवार ने अमृतपाल और परिवार के दो अन्य सदस्यों को जेल से पंजाब ट्रांसफर करने के लिए सरकारी खाते में 19 लाख रुपये से अधिक जमा किए. इसमें अमृतपाल के लिए 10 लाख रुपये, हरजीत सिंह के लिए 6.64 लाख रुपये और सुखमनजीत सिंह के लिए 2.63 लाख रुपये से अधिक की राशि शामिल थी. परिवार ने हरजीत सिंह और सुखमनजीत सिंह, जो अभी जेल में हैं, इनके लिए भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल भी मांगी थी.
#WATCH | Punjab | Jailed Khadoor Sahib MP Amritpal Singh is being taken to Jallupur Khaira by police to attend the last rites of his grandmother, Charan Kaur, 84, who died on November 8. He has been given a three-hour parole to attend the last rites of his grandmother https://t.co/riHCcSpgvv— ANI (@ANI) November 21, 2026
अन्य रस्मों व अंतिम अरदास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे
चरण कौर के लिए भोग की रस्म 23 नवंबर को उसी जगह पर होगी. अमृतपाल भी 22 नवंबर को फूल छुगना की रस्म और 23 नवंबर को अंतिम अरदास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे.
कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह अगवान ने कहा कि अमृतपाल गुरमत मर्यादा के अनुसार दोपहर में पुलिस कस्टडी में अपने परिवार के घर पहुंचे. दोपहर 3 बजे तीन घंटे की पैरोल खत्म होने के बाद पुलिस उसे वापस कस्टडी में ले लेगी.
Amritsar, Punjab: A police convoy leaves the airport with Khadoor Sahib MP and Waris Punjab De chief Amritpal Singh for his native village Jallupur Khera, where he will attend his grandmother's last rites. https://t.co/8wFkzvrkln— IANS (@ians_india) November 21, 2026
1.97 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी
अमृतपाल ने असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद रहते हुए खडूर साहिब सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्हें 4,04,430 वोट मिले और उन्होंने अपने विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को करीब 1.97 लाख वोटों से हराया था.
अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद से वह लगभग तीन साल से डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. बाद में अधिकारियों ने उन्हें एनएसए (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया.
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