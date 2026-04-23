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NSA खत्म होते ही अमृतपाल सिंह फिर गिरफ्तार, अजनाला हिंसा मामले में पंजाब पुलिस को मिली 2 दिन की रिमांड

जेल में रहते हुए चुनाव जीतने वाले अमृतपाल सिंह पर अब अजनाला हिंसा मामले का मुकदमा चलेगा.

Amritpal Singh
अमृतपाल सिंह. (File) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 4:24 PM IST

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डिब्रूगढ़ /अमृतसर: खालिस्तानी समर्थक और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की अवधि बुधवार को समाप्त होने के बाद, पंजाब पुलिस ने उसे 2023 के बहुचर्चित अजनाला थाना हिंसा मामले में औपचारिक रूप से फिर से गिरफ्तार कर लिया.

दो दिन की पुलिस रिमांड

गुरुवार को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतपाल को अजनाला के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया. पुलिस ने गहन पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दलीलें सुनने के बाद केवल दो दिनों की पुलिस हिरासत मंजूर की. सुरक्षा कारणों और इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अनुमति दी है कि अमृतपाल को पंजाब लाने के बजाय डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए. सभी कानूनी कार्यवाही वर्चुअल माध्यम से ही पूरी की जाए.

क्या कहते हैं अमृतपाल के वकील

अमृतपाल सिंह के वकील रितु राज सिंह संधू ने बताया कि "केस को तीन साल हो गए हैं और इस दौरान जो भी गाड़ियां या सबूत थे, वे पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है. अब अचानक नई रिकवरी की बात क्यों हो रही है? जहां तक ​​हथियारों की बात है, केस में फायरिंग या चोट लगने की कोई घटना सामने नहीं आई है, जिससे यह दलील भी कमजोर हो जाती है." अमृतपाल सिंह के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस केस को जानबूझकर खींचा जा रहा है.

असम की जेल में कब से है

अमृतपाल सिंह 23 अप्रैल, 2023 से असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है. उस पर लगाए गए एनएसए (NSA) की समय सीमा बुधवार रात समाप्त हो गई थी. पंजाब सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसकी हिरासत की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. हालांकि, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पंजाब पुलिस की एक विशेष टीम पहले ही डिब्रूगढ़ पहुंच चुकी थी. जैसे ही पुरानी हिरासत खत्म हुई, पुलिस ने अजनाला थाने में दर्ज केस नंबर 39/2023 के तहत उसे अपनी कस्टडी में ले लिया.

अजनाला हिंसा के बारे में जानें

यह मामला फरवरी 2023 की उस घटना से जुड़ा है, जब अमृतपाल और उसके समर्थकों ने कथित रूप से अपने एक साथी की रिहाई की मांग को लेकर अजनाला पुलिस थाने पर हमला किया था. आरोप है कि उन्होंने हथियारों के साथ पुलिस बैरिकेड्स तोड़े और थाने में घुसकर हंगामा किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस मामले में अमृतपाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है और उस पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.

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