ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का 3 फरवरी से कर सकेंगे दीदार, जानें इस बार क्या है खास

उद्यान में आने वाले आगंतुकों को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबी, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतल, बच्चों की दूध की बोतल और छाता ले जाने की अनुमति है, इसके अलावा अंदर कोई अन्य सामान नहीं ले जा सकेंगे. केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 4 से निःशुल्क शटल सेवा मिलेगी. इस वर्ष अमृत उद्यान में दर्शकों को कुल पांच प्रमुख उद्यान देखने को मिलेंगे, जिनमें प्लूमरिया गार्डन, बैनिंग ग्रुप, बबलिंग ब्रुक, मेन अमृत उद्यान लॉन और सर्कल गार्डन हैं. सभी उद्यानों को आकर्षक फूलों और हरियाली से सजाया गया है.

होली पर्व के कारण 4 मार्च को और प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के कारण उद्यान बंद रहेगा. 3 फरवरी से रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आगंतुक आकर तरह-तरह के फूलों का दीदार कर सकते हैं. अमृत उद्यान में अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा. उद्यान में प्रवेश निःशुल्क होगा, आगंतुकों को नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास गेट संख्या 35 से प्रवेश और निकास करना होगा. प्रवेश के लिए ऑनलाइन टिकट visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जाकर ले सकेंगे.

नई दिल्ली: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में बहुप्रतीक्षित पुष्प महोत्सव का आयोजन एक बार फिर होने जा रहा है. यह उद्यान 3 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 फरवरी 2026 को अमृत उद्यान पुष्प महोत्सव का उद्घाटन करेंगी.

प्रवेश व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल: आगंतुकों की सुविधा के लिए इस बार प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है. विजिटर को एक क्यूआर कोड के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा. यह क्यूआर कोड visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड या स्कैन किया जा सकता है. जबकि इस बार वॉक-इन आगंतुकों के लिए गेट संख्या 35 के बाहर पंजीकरण टिकट की कोई व्यवस्था नहीं हैं.

राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान पुष्प महोत्सव (ETV Bharat)

फूलों की सैकड़ों प्रजातियां होंगी आकर्षण का केंद्र: अमृत उद्यान में इस बार फूलों की भरपूर विविधता देखने को मिलेगी. यहां लगभग 145 किस्मों के गुलाब और मौसम के अनुसार 85 प्रकार के अन्य पुष्प प्रदर्शित किए गए हैं. फूलों में पैंजी, पेटूनिया, गेंदा (मैरीगोल्ड), एंटी राइनो, ऑर्निथोगैलम और फ्रेशिया हैं. रंग-बिरंगे फूलों की यह छटा प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण होगी. अमृत उद्यान में झरनों वाली एक घुमावदार जलधारा, मूर्तिकला की धारें, सीढ़ीनुमा पत्थर और एक ऊंचा परावर्तक कुंड है. इसके अतिरिक्त रिफ्लेक्सोलॉजी पथ, पंचतत्व पथ और वन-प्रेरित ध्वनि परिदृश्यों वाला एक शांत बरगद का बाग साथ ही घास के टीलों और क्यूरेटेड वृक्षारोपण वाला एक शांत हर्बल और प्लुमेरिया गार्डन एक गहन संवेदी अनुभव देगा.

अमृत उद्यान पुष्प महोत्सव (ETV Bharat)

'अमृत उद्यान' राष्ट्रपति भवन की आत्मा: 15 एकड़ में फैला 'अमृत उद्यान' राष्ट्रपति भवन की आत्मा के रूप में जाना जाता है, जो प्रकृति और संस्कृति का एक अनूठा संगम है. यह उद्यान न केवल अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है. इसमें ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन है. इस उद्यान में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के दौरान हर्बल-I, हर्बल-II, टैक्टाइल गार्डन, बोनसाई गार्डन और आरोग्य वनम जैसे नए उद्यान जोड़े गए, जिसने इसकी भव्यता को और बढ़ा दिया.

अमृत उद्यान में आगंतुकों को कोलियस, सेलोसिया, रजनीगंधा और कई दुर्लभ मौसमी फूलों की मनमोहक छटा देखने को मिलती है. यहां की हरियाली और रंग-बिरंगे फूल आगंतुकों को प्रकृति के करीब ले जाते हैं. बाल वाटिका बच्चों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है. यह बगीचा 225 साल पुराने शीशम के पेड़ की कहानी, एक ट्री-हाउस और प्रकृति के साथ बच्चों को जोड़ता है. बोनसाई और गोलाकार उद्यान यहां विविध प्रकार की वनस्पतियां और जीव-जंतु देखे जा सकते हैं, जो जैव-विविधता का एक जीवंत उदाहरण हैं.