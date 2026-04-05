अमृत भारत ट्रेन के कोच का नया लुक आया सामने, सफर होगा पहले आसान, जानें क्या है खास
भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेनों के लिए नेक्स्ट-जेनरेशन कोच का सैंपल तैयार कर लिया है.
Published : April 5, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में रेलवे ने अगली पीढ़ी के अमृत भारत कोच के सैंपल तैयार किए हैं. कोचों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर लग रहा है कि यात्रियों का सफर और आरामदायक होने वाला है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस कोच के नए डिजाइन किए गए इंटीरियर का मुआयना किया.
🚆 Passengers की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिज़ाइन के coach और बेहतर टॉयलेट्स के मॉडल तैयार किए हैं। मौजूदा coach को अपग्रेड कर एक सैंपल coach तैयार किया गया है। pic.twitter.com/nIXwplAI5A— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) April 4, 2026
सुविधा के साथ सुरक्षा पर भी फोकस
कोचों में अलग-अलग आधुनिक रंग थीम का उपयोग किया गया है. साथ ही पीवीसी फ्लोरिंग, सीट-बर्थ रेक्सीन, स्नैक टेबल, पर्दे और शौचालय क्षेत्र में समन्वित रंगों का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा सभी सामग्री HL3 फायर सेफ्टी मानकों के अनुरूप है, जिसका मकसद यात्रियों के आराम के साथ सुरक्षा को बढ़ावा देना है.
आरामदायक यात्रा
इतना ही नहीं इंडियन रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक के साथ ही विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव कराने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है. इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिजाइन के कोच और बेहतर टॉयलेट्स के मॉडल तैयार किए हैं.
रेलमंत्री ने की अफसरों के साथ बैठक
इसी क्रम में रेलमंत्री ने रेल भवन में वरिष्ठ अफसरों के साथ एक देशव्यापी समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना भारतीय रेल की प्रथम प्राथमिकता है.
उन्होंने अफसरों से सामूहिक प्रयास के जरिए यात्री अनुभव बेहतर बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन देश की छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्हें स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है.
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