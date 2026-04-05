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अमृत भारत ट्रेन के कोच का नया लुक आया सामने, सफर होगा पहले आसान, जानें क्या है खास

अमृत भारत एक्सप्रेस ( file photo-ANI )

नई दिल्ली: रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में रेलवे ने अगली पीढ़ी के अमृत भारत कोच के सैंपल तैयार किए हैं. कोचों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर लग रहा है कि यात्रियों का सफर और आरामदायक होने वाला है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस कोच के नए डिजाइन किए गए इंटीरियर का मुआयना किया. सुविधा के साथ सुरक्षा पर भी फोकस

कोचों में अलग-अलग आधुनिक रंग थीम का उपयोग किया गया है. साथ ही पीवीसी फ्लोरिंग, सीट-बर्थ रेक्सीन, स्नैक टेबल, पर्दे और शौचालय क्षेत्र में समन्वित रंगों का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा सभी सामग्री HL3 फायर सेफ्टी मानकों के अनुरूप है, जिसका मकसद यात्रियों के आराम के साथ सुरक्षा को बढ़ावा देना है.