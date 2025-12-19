ETV Bharat / bharat

अमरेली: रिहायशी और खेती वाले इलाकों में अपना अड्डा बना रहे शेर, किसानों में खौफ!

रिहायशी और खेती वाले इलाकों में अपना अड्डा बना रहे शेर ( ETV Bharat )

अमरेली (गुजरात): अमरेली जिले को शेरों का गढ़ माना जाता है. फिलहाल यहां लगभग 262 एशियाई शेर हैं. अब तक अमरेली जिले के 11 तालुकों में से वडिया, कुंकावाव और बाबरा तालुकों में शेरों की मौजूदगी दर्ज नहीं थी, लेकिन अब हालात में काफी बदलाव देखा जा रहा है. पिछले कुछ सालों से वडिया, कुंकावाव और बाबरा पंथकों में शेरों की लगातार मौजूदगी देखी जा रही है. इससे साफ है कि शेरों ने इन इलाकों में अपना नया ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही, कुछ इलाकों में शेरों द्वारा शिकार (जानवरों को मारने) की घटनाएं भी सामने आई हैं. किसानों में डर का माहौल

वडिया पंथक में शेरों और तेंदुओं की बढ़ती हलचल के कारण किसानों और पशुपालकों में काफी डर का माहौल बन गया है. पिछले कुछ दिनों में शेरों द्वारा जानवरों को मारने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे किसानों और पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है. मवेशियों का शिकार कर रहे शेर

जंगली जानवर अब रिहायशी और खेती वाले इलाकों में अपना अड्डा बना रहे हैं. पिछले दो दिनों में वडिया इलाके में शेरों के झुंड ने एक पशुपालक के दो मवेशियों को मार डाला. इस घटना की गूंज अभी थमी भी नहीं है कि हनुमान खिजड़िया गांव में आधी रात को एक तेंदुए द्वारा कुत्ते का शिकार करने का एक डरावना वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया. रिहायशी और खेती वाले इलाकों में अपना अड्डा बना रहे शेर (ETV Bharat)