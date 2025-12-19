ETV Bharat / bharat

अमरेली: रिहायशी और खेती वाले इलाकों में अपना अड्डा बना रहे शेर, किसानों में खौफ!

अमरेली में शेरों और तेंदुओं की बढ़ती हलचल के कारण किसानों और पशुपालकों में काफी डर का माहौल बन गया है

रिहायशी और खेती वाले इलाकों में अपना अड्डा बना रहे शेर (ETV Bharat)
अमरेली (गुजरात): अमरेली जिले को शेरों का गढ़ माना जाता है. फिलहाल यहां लगभग 262 एशियाई शेर हैं. अब तक अमरेली जिले के 11 तालुकों में से वडिया, कुंकावाव और बाबरा तालुकों में शेरों की मौजूदगी दर्ज नहीं थी, लेकिन अब हालात में काफी बदलाव देखा जा रहा है.

पिछले कुछ सालों से वडिया, कुंकावाव और बाबरा पंथकों में शेरों की लगातार मौजूदगी देखी जा रही है. इससे साफ है कि शेरों ने इन इलाकों में अपना नया ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही, कुछ इलाकों में शेरों द्वारा शिकार (जानवरों को मारने) की घटनाएं भी सामने आई हैं.

किसानों में डर का माहौल
वडिया पंथक में शेरों और तेंदुओं की बढ़ती हलचल के कारण किसानों और पशुपालकों में काफी डर का माहौल बन गया है. पिछले कुछ दिनों में शेरों द्वारा जानवरों को मारने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे किसानों और पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है.

मवेशियों का शिकार कर रहे शेर
जंगली जानवर अब रिहायशी और खेती वाले इलाकों में अपना अड्डा बना रहे हैं. पिछले दो दिनों में वडिया इलाके में शेरों के झुंड ने एक पशुपालक के दो मवेशियों को मार डाला. इस घटना की गूंज अभी थमी भी नहीं है कि हनुमान खिजड़िया गांव में आधी रात को एक तेंदुए द्वारा कुत्ते का शिकार करने का एक डरावना वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया.

रिहायशी और खेती वाले इलाकों में अपना अड्डा बना रहे शेर (ETV Bharat)

इसके अलावा, आज वडिया तालुका के ढूंढिया पिपलिया गांव में एक और किसान के मवेशी को शेर ने मार डाला. लगातार हो रही घटनाओं से खेती के काम पर जाने वाले किसानों और मजदूरों में बहुत डर है. सूरज डूबने के बाद ग्रामीण इलाकों में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया है.

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से किसानों की मांग
किसानों को रात में खेती या सिंचाई के लिए जाने से जान का खतरा रहता है. इसके चलते किसानों और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू एरिया में घुसे जंगली जानवरों को तुरंत पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगल के एरिया में शिफ्ट करे.

फिलहाल पूरे जिले में डर और गुस्सा दोनों देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों की एक ही मांग है कि जंगली जानवरों को तुरंत रेवेन्यू एरिया से हटाकर जंगल के एरिया में सही व्यवस्था के साथ बसाया जाए, ताकि जीवन सामान्य हो सके.

यहां दर्ज है कि अमरेली जिले के नौ तालुका में शेर स्थायी रूप से रहते हैं और तीन तालुका, बाबरा, वाडिया और कुकाओ में शेर रजिस्टर्ड नहीं हैं. हालांकि, पिछले कुछ महीनों से इन तीन तालुका में भी शेर घुस आए हैं और शेरनियां यहां अपना घर बना रही हैं. फिलहाल, लोग यहां शेरों, तेंदुओं और जंगली जानवरों से भी अनजान हैं. इसलिए, लोग मांग कर रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहां रेगुलर पेट्रोलिंग करे.

संपादक की पसंद

