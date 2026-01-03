ETV Bharat / bharat

गुजरात में BJP वाइस प्रेसिडेंट का बेटा लापता, सूदखोरों से तंग आकर बनाया वीडियो

बताया जा रहा है कि रवि ने गोधरा NEET कांड के मुख्य आरोपी समेत कुल 16 लोगों से करीब 11 करोड़ रुपये लिए थे.

amreli-district-bjp-vice-presidents-son-goes-missing-in-gujarat
रवि पंसुरिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरेली: गुजरात में अमरेली जिले के भाजपा उपाध्यक्ष और जाने-माने उद्योगपति-बिल्डर सुरेशभाई पंसुरिया के बेटे 31 दिसंबर से लापता बताए जा रहे हैं. खबरों की माने तो रवि पंसुरिया सूदखोरों से परेशान हो गए थे. इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. रवि ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करके और एक नोट लिकर सूदखोरों का पर्दाफाश किया है.

गोधरा NEET कांड के आरोपियों समेत 15 सूदखोरों पर आरोप
रवि पंसुरिया ने पुलिस को दी अर्जी में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिसमें बताया गया है कि उसने गोधरा NEET कांड के मुख्य आरोपी दीक्षित पटेल समेत कुल 16 लोगों से करीब 11 करोड़ 25 लाख रुपये लिए.

भुगतान की गई रकम
रवि के मुताबिक, अब तक RTGS के जरिए 3 करोड़ 38 लाख रुपये दिए जा चुके हैं. इतना ही नहीं सूदखोरों को 4 करोड़ 90 लाख की प्रॉपर्टी भी दे दी गई है. कहा जा रहा है कि, बकाया रकम के बदले वसूली की गई है, जिसमें करीब 2.97 करोड़ रुपये बकाया होने के बावजूद सूदखोरों ने उनसे 15 करोड़ रुपये वसूले.

CCTV फुटेज और सोशल मीडिया वीडियो
31 दिसंबर की रात को रवि CCTV में हाथ में मोबाइल लेकर घर से निकलते हुए देखे गए थे. लापता होने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें अपनी आपबीती सुनाई थी. यह वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस जांच और परिवार के हालात को देखते हुए, जिला भाजपा पदाधिकारी के बेटे के गायब होने और सूदखोरों के नाम सामने आने से राजनीतिक जगत में माहौल गर्म हो गया है.

दूसरी तरफ, पुलिस कार्रवाई को लेकर सावरकुंडला पुलिस स्टेशन में एक लिखित आवेदन दिया गया है. पुलिस ने रवि पंसुरिया की तलाश और सूदखोरों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ परिवार बेटे के गायब होने से परेशान है, तो दूसरी तरफ सूदखोरों की प्रताड़ना से परिवार तबाह हो गया है.

डिप्रेशन में था रवि पंसुरिया
पिछले कुछ समय से रवि इन सूदखोरों के दबाव के कारण टेंशन में रहता था, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चला गया था. 31 दिसंबर को घर से निकलने के बाद से रवि का कोई पता नहीं चला. ऐसे में उसके पिता सुरेशभाई पंसुरिया, जो अमरेली जिला BJP के वाइस प्रेसिडेंट और जाने-माने बिल्डर हैं, ने सावरकुंडला सिटी पुलिस स्टेशन में अर्जी दी है.

अर्जी के आधार पर, सावरकुंडला पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाई हैं और अभी रवि पंसुरिया की तलाश कर रही है. उसके पिता का कहना है कि रवि अभी ब्याज के चक्कर में फंसा हुआ है.

ये भी पढ़ें: गुजरात : सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर को ED ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला?

TAGGED:

BJP VPS SON MISSING
AMRELI DISTRICT
MONEYLENDERS OF GUJRAT
बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का बेटा लापता
BJP VPS SON MISSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.