गुजरात में BJP वाइस प्रेसिडेंट का बेटा लापता, सूदखोरों से तंग आकर बनाया वीडियो

अमरेली: गुजरात में अमरेली जिले के भाजपा उपाध्यक्ष और जाने-माने उद्योगपति-बिल्डर सुरेशभाई पंसुरिया के बेटे 31 दिसंबर से लापता बताए जा रहे हैं. खबरों की माने तो रवि पंसुरिया सूदखोरों से परेशान हो गए थे. इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. रवि ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करके और एक नोट लिकर सूदखोरों का पर्दाफाश किया है.

गोधरा NEET कांड के आरोपियों समेत 15 सूदखोरों पर आरोप

रवि पंसुरिया ने पुलिस को दी अर्जी में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिसमें बताया गया है कि उसने गोधरा NEET कांड के मुख्य आरोपी दीक्षित पटेल समेत कुल 16 लोगों से करीब 11 करोड़ 25 लाख रुपये लिए.

भुगतान की गई रकम

रवि के मुताबिक, अब तक RTGS के जरिए 3 करोड़ 38 लाख रुपये दिए जा चुके हैं. इतना ही नहीं सूदखोरों को 4 करोड़ 90 लाख की प्रॉपर्टी भी दे दी गई है. कहा जा रहा है कि, बकाया रकम के बदले वसूली की गई है, जिसमें करीब 2.97 करोड़ रुपये बकाया होने के बावजूद सूदखोरों ने उनसे 15 करोड़ रुपये वसूले.

CCTV फुटेज और सोशल मीडिया वीडियो

31 दिसंबर की रात को रवि CCTV में हाथ में मोबाइल लेकर घर से निकलते हुए देखे गए थे. लापता होने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें अपनी आपबीती सुनाई थी. यह वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस जांच और परिवार के हालात को देखते हुए, जिला भाजपा पदाधिकारी के बेटे के गायब होने और सूदखोरों के नाम सामने आने से राजनीतिक जगत में माहौल गर्म हो गया है.