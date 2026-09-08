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4 इंसानों की जान लेने वाली बाघिन के रेस्क्यू के बाद क्यों हुई मौत? एक्सपर्ट ने बताया- 'कहां हुई बड़ी चूक'

भारी भीड़ से वन्यजीव पर बढ़ता है तनावः यादव तरटे पाटिल के अनुसार, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक वन्यजीव पहले से ही बहुत डरा हुआ होता है. ऐसे में भारी भीड़, चिल्लाने, पत्थरबाजी करने या पीछा किए जाने से उसका तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है. इसलिए, भीड़ पर काबू पाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद रेस्क्यू ऑपरेशन. जब भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, वन विभाग को पुलिस प्रशासन की मदद से पूरे इलाके को सुरक्षित करना चाहिए और गैर-जरूरी भीड़ को दूर रखना चाहिए.

बाघ का लोकेशन, उसके बढ़ने की दिशा, और वह एक जगह पर रुका है या लगातार घूम रहा है, इस पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए ऑटोमैटिक कैमरों, पैरों के निशान और अन्य वैज्ञानिक सबूतों का इस्तेमाल किया जाता है. केवल यह पक्का करने के बाद कि असल में कौन सा जानवर परेशानी खड़ी कर रहा है, आगे पकड़ने का ऑपरेशन अधिक सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है.

सिर्फ इसलिए किसी बाघ को पकड़ना हमेशा जरूरी नहीं होता कि वह किसी गांव के पास देखा गया है या इंसानी बस्ती में घुस आया है. अगर कोई विशेष जानवर इंसानी जिंदगी के लिए वास्तविक और गंभीर खतरा पैदा करता है, तो उसे सुरक्षित रूप से बेहोश (ट्रैंक्विलाइज़) करने और पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

आदमखोर बाघ को कैसे पकड़ा जाताः खतरनाक बाघ को पकड़ने की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है. अगला कदम उठाने का फैसला केवल उस विशेष बाघ की पहचान, उसकी गतिविधियों, उसके हमलों के तरीके, उपलब्ध पैरों के निशान, तस्वीरों और अन्य सबूतों का अध्ययन करने के बाद ही लिया जाना चाहिए.

यादव तरटे पाटिल के अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में लिए जाने वाले फैसलों में इंसानी जिंदगी और वन्यजीवों की जान, दोनों की कीमत के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है. इसलिए, केवल ऑपरेशन में कमियां ढूंढने के बजाय, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है कि सिस्टम में क्या सुधारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं.

वन्यजीव विशेषज्ञ और राज्य वन्यजीव बोर्ड के पूर्व सदस्य यादव तरटे पाटिल ने कहा कि इस घटना को केवल इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि बाघिन की मौत क्यों हुई? बल्कि इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, जिसमें यह विचार किया जाए कि बचाव के दौरान और क्या अतिरिक्त सावधानियां बरती जा सकती थीं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है.

इस घटना ने न केवल मानव-वन्यजीव संघर्ष पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि वन्यजीवों को बचाने के अभियानों के दौरान अपनाए जाने वाले वैज्ञानिक तौर-तरीकों और सुरक्षा मानकों पर भी बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं. 'ईटीवी भारत' ने इस मुद्दे पर विशेषज्ञों से बातचीत की.

अमरावती (महाराष्ट्र): पिछले 18 दिनों से अमरावती जिले में आतंक मचाने वाली और चार लोगों की जान लेने वाली बाघिन को आखिरकार सोमवार दोपहर चांदुर बाजार तालुका के शिरजगांव कस्बा इलाके से पकड़ लिया गया. हालांकि, जब उसे नागपुर के गोरेवाड़ा स्थित वन्यजीव बचाव केंद्र में शिफ्ट करने की तैयारियां चल रही थीं, तभी उसकी मौत हो गई.

कैसा होना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशनः रेस्क्यू को सफल बनाने के लिए फालतू की भीड़ से बचना बेहद जरूरी है. चिल्लाने, पत्थर फेंकने या जानवर को उकसाने जैसी हरकतों से हर हाल में बचना चाहिए. रेस्क्यू टीम को काम करने के लिए एक बिल्कुल साफ और बाधा-मुक्त इलाका मिलना चाहिए. इसके साथ ही, वन्यजीव के मानसिक तनाव को कम से कम करना पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का एक सबसे जरूरी हिस्सा होता है.

बेहोश करने से पहले उसकी उम्र और वजन का महत्वः किसी वन्यजीव को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की खुराक बहुत सावधानी से तय की जानी चाहिए. एक प्रशिक्षित पशुचिकित्सा विशेषज्ञ को जानवर की अनुमानित उम्र, वजन, शारीरिक स्थिति और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस खुराक की गणना करनी चाहिए. एक बार दवा दे दिए जाने के बाद, जानवर की सुरक्षा, सांस लेने की प्रक्रिया, हृदय गति और अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों की लगातार निगरानी करना आवश्यक है.

इसी बाघिन की रेस्क्यू के बाद मौत हो गयी. (ETV Bharat)

बेहोश करने के बाद की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती हैः जानवर को बेहोश करना ही रेस्क्यू ऑपरेशन का अंतिम चरण नहीं है. इसके बाद उसे संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. बेहोश बाघिन को उचित आकार के एक सुरक्षित पिंजरे में स्थानांतरित करना, उसकी शारीरिक स्थिति का आकलन करना और परिवहन के दौरान उस पर लगातार नजर रखना जरूरी है. यात्रा के दौरान उसके मानसिक तनाव को कम से कम करना और जानवर के स्वास्थ्य की लगातार जांच करते रहना बेहद आवश्यक कदम हैं.

परिवहन के दौरान भी जान का खतरा रहता हैः जब किसी बेहोश वन्यजीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो यात्रा की दूरी, गाड़ी का डिजाइन, पिंजरे में हवा की व्यवस्था (वेंटिलेशन), तापमान और जानवर के स्वास्थ्य जैसे कारकों पर ध्यान देना जरूरी है. सफर के दौरान जानवर की शारीरिक स्थिति पर नजर रखने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए.

बाघिन को रेस्क्यू किया गया. (ETV Bharat)

रेस्क्यू ऑपरेशनों के लिए जरूरी नियम:

समस्या पैदा करने वाले जानवर की वैज्ञानिक पहचान करना

रेस्क्यू वाली जगह पर भीड़ को पूरी तरह काबू में रखना

घटना स्थल पर प्रशिक्षित वन्यजीव पशुचिकित्सक की मौजूदगी होना

जानवर की उम्र, वजन और शारीरिक स्थिति के आधार पर दवा की खुराक तय करना

सुरक्षित और सही आकार के पिंजरे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना

परिवहन के दौरान जानवर के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करना

जरूरत पड़ने पर आपातकालीन इलाज की सुविधा उपलब्ध होना

वन विभाग, पुलिस और पशुचिकित्सा सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल होना

कमियों को सुधारने के लिए हर बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसकी अलग से समीक्षा करना

'आदमखोर' घोषित करने से पहले हमलों के तरीके की जांच जरूरी: किसी बाघ द्वारा इंसान पर हमला करने मात्र से उसे 'आदमखोर' नहीं मान लिया जाता. इसके लिए कई बातों का अध्ययन करना बेहद जरूरी है, जैसे कि पीड़ित के शरीर की स्थिति क्या थी, हमले का तरीका क्या था, क्या वह बाघ बार-बार इंसानों का पीछा करता है, और उसके घूमने का पैटर्न कैसा है. यादव तरटे पाटिल ने इन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ एक हमला होने की वजह से तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय पूरी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना बेहद जरूरी है.

क्या एक ढाई साल की बाघिन नए इलाके की तलाश में थी? वन विभाग के शुरुआती आकलन के मुताबिक, यह आशंका जताई जा रही है कि यह बाघिन वर्धा जिले के आष्टी इलाके से भटककर अमरावती जिले में आई थी. उसकी उम्र लगभग ढाई साल को देखते हुए, यह मुमकिन है कि वह किसी नए इलाके की तलाश में रही हो या शिकार की खोज में भटक रही हो. युवा बाघ और बाघिनें अपनी मां से अलग होने के बाद अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं.

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जुटे लोग. (ETV Bharat)

मानव-वन्यजीव संघर्ष क्यों बढ़ा, इसे समझना जरूरी: चांदुर बाजार इलाका पारंपरिक रूप से बाघों के संघर्ष के लिए नहीं जाना जाता है. ऐसे में एक बाघिन अचानक इस क्षेत्र में कैसे घुस आई? उसने इतनी लंबी दूरी क्यों तय की? उसके इस तरह भटकने के पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए. चाहे वह शिकार की कमी हो, रहने की जगह में बदलाव हो, उसकी कम उम्र हो, या कोई और वजह.

यादव तरटे पाटिल ने कहा कि सिर्फ बाघिन को पकड़ लेने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता. जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि वह इंसानी बस्तियों के इतने करीब क्यों आई, तब तक भविष्य में होने वाले ऐसे संघर्षों को रोका नहीं जा सकता.

एक घटना से मिले दो सबक: चांदुर बाजार इलाके में हुई इस घटना की सबसे बड़ी त्रासदी चार इंसानों की जान जाना है. इसके बाद, बचाई गई बाघिन ने भी दम तोड़ दिया. इसलिए, यह घटना सिर्फ एक बाघिन की मौत तक सीमित नहीं है. यह मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के पूरे सिस्टम की दोबारा समीक्षा करने की जरूरत पर जोर देती है.

इंसानी जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. हालांकि, जब किसी वन्यजीव का रेस्क्यू किया जा रहा हो, तब उसकी जान बचाने के लिए भी उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. यादव तरटे पाटिल ने कहा कि इस त्रासदी का असली सबक भविष्य के लिए एक सुरक्षित, बेहतर प्रशिक्षित और वैज्ञानिक रूप से मजबूत रेस्क्यू सिस्टम तैयार करना हो सकता है.

बाघिन को रेस्क्यू करती वन विभाग की टीम. (ETV Bharat)

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