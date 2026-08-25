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महाराष्ट्र के अमरावती के सरकारी अस्पताल में लगी आग की घटना की जांच शुरू

महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल में सोमवार को आग लगने की घटना के मामले में जांच शुरू ( ETV Bharat )

अमरावती: महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल में सोमवार को आग लगने की घटना के मामले में जांच शुरू कर दी गई है. बता दें कि शिशु वार्ड में भीषण आग लगने से तीन शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी. सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी दृष्टिकोणों से घटना की जांच के आदेश कल ही दे दी थी. अमरावती जिला महिला अस्पताल में आग लगने की घटना विभागीय जांच तेज कर दी गई है. अस्पताल में आग कैसे लगी इसकी प्राथमिकता से जांच की जा रही है. किसकी लापरवाही से यह घटना हुई. उसपर फोकस किया जा रहा है. इसमें ये भी पता लगाया जा रहा है कि मशीनों में कोई कमी तो नहीं थी. जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद सरकार द्वारा गठित जांच समिति आज अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति यह समिति स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता गोलाइट-कटकर की अध्यक्षता में गठित की गई. इसमें महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी (MSEDCL) के अधिकारी शामिल हैं. इस कमेटी के सदस्य अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ से बात कर जानकारी जुटा रहे हैं. वे उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं घटना के समय वहाँ मौजूद थे. वे जिला सिविल सर्जन डॉ. विनोद पवार के ऑफिस में मिले. चौथी मंजिल पर सन्नाटा