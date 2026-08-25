महाराष्ट्र के अमरावती के सरकारी अस्पताल में लगी आग की घटना की जांच शुरू
सरकार ने इस घटना की जांच के लिए सात सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई और आठ दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
Published : August 25, 2026 at 2:10 PM IST
अमरावती: महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल में सोमवार को आग लगने की घटना के मामले में जांच शुरू कर दी गई है. बता दें कि शिशु वार्ड में भीषण आग लगने से तीन शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी. सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी दृष्टिकोणों से घटना की जांच के आदेश कल ही दे दी थी.
अमरावती जिला महिला अस्पताल में आग लगने की घटना विभागीय जांच तेज कर दी गई है. अस्पताल में आग कैसे लगी इसकी प्राथमिकता से जांच की जा रही है. किसकी लापरवाही से यह घटना हुई. उसपर फोकस किया जा रहा है. इसमें ये भी पता लगाया जा रहा है कि मशीनों में कोई कमी तो नहीं थी. जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद सरकार द्वारा गठित जांच समिति आज अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति
यह समिति स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता गोलाइट-कटकर की अध्यक्षता में गठित की गई. इसमें महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी (MSEDCL) के अधिकारी शामिल हैं. इस कमेटी के सदस्य अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ से बात कर जानकारी जुटा रहे हैं. वे उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं घटना के समय वहाँ मौजूद थे. वे जिला सिविल सर्जन डॉ. विनोद पवार के ऑफिस में मिले.
चौथी मंजिल पर सन्नाटा
जिला महिला अस्पताल की नई बिल्डिंग की चौथी मंजिल आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा था. आमतौर पर इस मंजिल पर शिशुओं के वार्ड होने के चलते बच्चों के माता-पिता और रिश्तेदारों की चहल-पहल रहती थी लेकिन आज यहां सुनसान है.
आग से प्रभावित यूनिट बंद
नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जिस यूनिट में आग लगी थी, वह अभी भी बंद है. इस यूनिट में कुल नौ बच्चों का इलाज चल रहा था. उनमें से तीन की आग में मौत हो गई.
जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'किसी को बख्शा नहीं जाएगा. नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लगने से तीन नवजात शिशुओं की मौत ने स्वास्थ्य प्रशासन को हिलाकर रख दिया है.'
राज्य सरकार ने इस दुखद घटना की जाँच के लिए सात सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई है और निर्देश दिया है कि इसकी पूरी जाँच की जाए और आठ दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए. जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.'