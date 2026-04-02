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प.बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर CJI बोले- ‘यह SC के अधिकार को चुनौती देने जैसा, रात 2 बजे तक निगरानी कर रहे थे’

सुप्रीम कोर्ट ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : April 2, 2026 at 1:37 PM IST

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नई दिल्ली : भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना की कड़ी आलोचना की, जहां सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया था.

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देता है और पहली नजर में यह राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में शामिल न्यायिक अधिकारियों का हौसला तोड़ने के लिए एक सोची-समझी चाल लगती है.

सीजेआई ने कहा कि वह सुबह 2 बजे तक हर चीज पर नजर रख रहे थे और कल की घटना न सिर्फ न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की एक खुली कोशिश थी, बल्कि इस कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती देने की कोशिश थी. मालदा के कालियाचक में बुधवार को गांववालों ने तीन महिलाओं समेत सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर उन्हें बंधक बना लिया. यह घटना मतदाता सूची की चल रही एसआईआर के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाने के विरोध में हुई.

सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली शामिल थे, ने इस घटना को गंभीरता से लिया.

सीजेआई कांत ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से कहा, “ऐसा ध्रुवीकृत राज्य कभी नहीं देखा कि कोर्ट के आदेश को मानने में भी राजनीति झलक रही हो… ऐसा मत सोचिए कि हमें पता नहीं है कि बदमाश कौन थे. कम से कम रात के सुबह 2 बजे तक मैं सब कुछ मॉनिटर कर रहा था. बहुत बुरा हुआ.”

बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस नायडू की तरफ से पेश हुए भारत निर्वाचन आयोग से कहा कि वह सीबीआई या एनआईए में से किसी एक केंद्रीय एजेंसी से इस घटना की जांच करवाए, और कहा कि वह जांच को मॉनिटर करेगा.

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते या कुछ कहना नहीं चाहते, और कहा, “सुबह 2 बजे तक मुझे रिपोर्ट मिल रही थी… अगर यह गैर-राजनीतिक था तो राजनीतिक नेता क्या कर रहे थे.

क्या यह उनकी ड्यूटी नहीं थी कि वे मौके पर जाकर देखें कि क्या हो रहा है. कोई कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है.”

सीजेआई ने कहा, “सुबह 5 बजे इन लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया और 11 बजे तक आपके कलेक्टर वहीं थे. मुझे रात में बोलकर बहुत सख्त आदेश देना पड़ा और उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया.”

सीजेआई ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बच्चे, पांच साल का बच्चा कमरे में था और उन्होंने खाना और पानी भेजने की अनुमति नहीं दी.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पहले इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि चुनाव आयोग ने अधिकतर वरिष्ठ अधिकारियों का राज्य से बाहर ट्रांसफर कर दिया है. जस्टिस बागची ने कहा कि जिन लोगों को अब कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है.

नायडू ने कहा कि अगर यह भीड़तंत्र है तो कोई मदद नहीं कर सकता. जस्टिस बागची ने कहा कि सत्ताधारी सरकार और विपक्ष के नेताओं को एक आवाज में इस घटना की निंदा करनी चाहिए.

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत को भेजे एक पत्र में कहा कि वह पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से संपर्क नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप सुविधा वाला मोबाइल नंबर साझा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कोई संदेश नहीं भेजा जा सका.

अपने पहले के आदेश का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि यह एसआईआर प्रक्रिया में आपत्तियों के संबंध में न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई ड्यूटी के बारे में बहुत कुछ बताता है.

बेंच ने कहा कि कल जो घटना हुई, वह न सिर्फ न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की एक खुली कोशिश है, बल्कि यह इस कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती देने जैसा है. बेंच ने कहा कि यह कोई रूटीन घटना नहीं थी और पहली नजर में यह न्यायिक अधिकारियों का हौसला तोड़ने और आपत्ति पर फैसले की चल रही प्रक्रिया में रुकावट डालने की सोची-समझी चाल लगती है.

बेंच ने कहा कि वह किसी को भी दखल देने और अपनी ड्यूटी कर रहे न्यायिक अधिकारियों के मन में मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने के लिए कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी. बेंच ने कहा कि जिस तरह से मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, कलेक्टर और एसपी ने काम किया है, वह बहुत ही निंदनीय है.

बेंच ने कहा कि उन्हें इस कोर्ट को यह बताना होगा कि दोपहर करीब 2:30 बजे जब उन्हें बताया गया कि न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया गया है और बंधक बना लिया गया है, तो उन्होंने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया.

बेंच ने राज्य प्रशासन से कहा कि वह तुरंत भारत के निर्वाचन आयोग को बताए और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पक्का करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग करे.

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ट्रांसफर किए गए अधिकारी थे. सीजेआई ने जवाब दिया, “उन्हें दूसरे देश से आयातित नहीं किया गया है”, और कहा कि एसएसपी और कलेक्टर राज्य से थे.

नायडू ने कहा कि यह सिर्फ़ न्यायिक अधिकारियों में डर पैदा करने के लिए है और यह प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश है, और वे उन न्यायिक अधिकारियों को डराना चाहते हैं जो निष्पक्ष हैं. नायडू ने कहा, “किसी को उम्मीद नहीं होगी कि न्यायिक अधिकारियों को फिरौती के लिए ले जाया जाएगा. बंधक बनाया जाएगा.”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा राज्य को नहीं सौंपा जा सकता.

बेंच ने साफ किया कि न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई चल रही एसआईआर प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए. बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह जरूरी केंद्रीय फोर्स बुलाए और उन्हें वहां तैनात करे जहां न्यायिक अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत आपत्ति पर फैसला कर रहे हैं.

बेंच ने कहा कि होटल या सरकारी गेस्ट हाउस समेत उन जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा तैनात की जानी चाहिए जहां ये अधिकारी अभी रह रहे हैं.

बेंच ने कहा कि भारत के निर्वाच आयोग और राज्य सरकार को न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई ज़िम्मेदारी की सुरक्षा और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया जाता है.

बेंच ने कहा कि गृह सचिव, डीजीपी, जिला मजिस्ट्रेट और सभी पुलिस अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया जाता है कि आपत्ति दायर करने के लिए दो या तीन से ज़्यादा लोगों को जगह में आने की इजाजत न दी जाए और जब सुनवाई हो, तो 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत न दी जाए.

बेंच ने कहा कि मुख्य सचिव, डीजीपी और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया जाता है. बेंच ने मुख्य सचिव, डीजीपी, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को यह भी निर्देश दिया कि वे बताएं कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए. बेंच ने उनसे 6 अप्रैल को वर्चुअली कार्यवाही में शामिल होने को कहा.

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