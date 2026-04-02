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प.बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर CJI बोले- ‘यह SC के अधिकार को चुनौती देने जैसा, रात 2 बजे तक निगरानी कर रहे थे’

सुप्रीम कोर्ट ( AFP )

By Sumit Saxena 7 Min Read

नई दिल्ली : भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना की कड़ी आलोचना की, जहां सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया था. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देता है और पहली नजर में यह राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में शामिल न्यायिक अधिकारियों का हौसला तोड़ने के लिए एक सोची-समझी चाल लगती है. सीजेआई ने कहा कि वह सुबह 2 बजे तक हर चीज पर नजर रख रहे थे और कल की घटना न सिर्फ न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की एक खुली कोशिश थी, बल्कि इस कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती देने की कोशिश थी. मालदा के कालियाचक में बुधवार को गांववालों ने तीन महिलाओं समेत सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर उन्हें बंधक बना लिया. यह घटना मतदाता सूची की चल रही एसआईआर के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाने के विरोध में हुई. सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली शामिल थे, ने इस घटना को गंभीरता से लिया. सीजेआई कांत ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से कहा, “ऐसा ध्रुवीकृत राज्य कभी नहीं देखा कि कोर्ट के आदेश को मानने में भी राजनीति झलक रही हो… ऐसा मत सोचिए कि हमें पता नहीं है कि बदमाश कौन थे. कम से कम रात के सुबह 2 बजे तक मैं सब कुछ मॉनिटर कर रहा था. बहुत बुरा हुआ.” बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस नायडू की तरफ से पेश हुए भारत निर्वाचन आयोग से कहा कि वह सीबीआई या एनआईए में से किसी एक केंद्रीय एजेंसी से इस घटना की जांच करवाए, और कहा कि वह जांच को मॉनिटर करेगा. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते या कुछ कहना नहीं चाहते, और कहा, “सुबह 2 बजे तक मुझे रिपोर्ट मिल रही थी… अगर यह गैर-राजनीतिक था तो राजनीतिक नेता क्या कर रहे थे. क्या यह उनकी ड्यूटी नहीं थी कि वे मौके पर जाकर देखें कि क्या हो रहा है. कोई कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है.” सीजेआई ने कहा, “सुबह 5 बजे इन लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया और 11 बजे तक आपके कलेक्टर वहीं थे. मुझे रात में बोलकर बहुत सख्त आदेश देना पड़ा और उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया.” सीजेआई ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बच्चे, पांच साल का बच्चा कमरे में था और उन्होंने खाना और पानी भेजने की अनुमति नहीं दी. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पहले इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि चुनाव आयोग ने अधिकतर वरिष्ठ अधिकारियों का राज्य से बाहर ट्रांसफर कर दिया है. जस्टिस बागची ने कहा कि जिन लोगों को अब कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है. नायडू ने कहा कि अगर यह भीड़तंत्र है तो कोई मदद नहीं कर सकता. जस्टिस बागची ने कहा कि सत्ताधारी सरकार और विपक्ष के नेताओं को एक आवाज में इस घटना की निंदा करनी चाहिए. पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत को भेजे एक पत्र में कहा कि वह पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से संपर्क नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप सुविधा वाला मोबाइल नंबर साझा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कोई संदेश नहीं भेजा जा सका. अपने पहले के आदेश का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि यह एसआईआर प्रक्रिया में आपत्तियों के संबंध में न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई ड्यूटी के बारे में बहुत कुछ बताता है.