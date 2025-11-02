केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का नया मामला, लक्षद्वीप का मरीज कोच्चि में भर्ती
केरल के कोच्चि में लक्षद्वीप के एक निवासी को अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के लक्षण पाये जाने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
Published : November 2, 2025 at 1:20 PM IST
एर्नाकुलम: राज्य में बढ़ती चिंता के बीच, अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का एक और मामला सामने आया है. कोच्चि में लक्षद्वीप के एक निवासी को इस बीमारी के लक्षणों के साथ एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में की गई जांच में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस की पुष्टि हुई. पीड़ित व्यक्ति एडापल्ली में कार्यरत था.
एर्नाकुलम जिला चिकित्सा अधिकारी ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मरीज की स्थिति संतोषजनक है. पिछले महीने, केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से 12 लोगों की मौत हो गई थी. 65 लोगों में यह संक्रमण पाया गया था. अक्टूबर में संक्रमण की उच्च दर दर्ज की गई थी. कोच्चि में दर्ज किया गया यह मामला नवंबर का पहला मामला है.
बीमारी के कारणः
अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा के कारण होता है, जो पानी में पाया जाता है. यह बीमारी तब होती है जब यह अमीबा दूषित तालाबों, नदियों या ठहरे हुए पानी में नहाते समय नाक के ज़रिए शरीर में प्रवेश करता है. अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी मस्तिष्क तक पहुंचकर संक्रमण का कारण बनता है. मृत्यु दर आमतौर पर 97% से ज़्यादा होती है, लेकिन केरल में मृत्यु दर को काफी कम है.
प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के लक्षणः
- सिरदर्द, तेज बुखार और उल्टी
- गर्दन में अकड़न
- मानसिक स्थिति में बदलाव, जैसे भ्रम
- गंध या स्वाद की गड़बड़ी
- रोशनी के प्रति संवेदनशीलता (फोटोफोबिया)
- दौरे पड़ना
- सुस्ती या कोमा
यदि रोग गंभीर हो जाता है, तो इससे दौरे पड़ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है और याददाश्त कमज़ोर हो सकती है. यदि लक्षण दिखाई दें, तो जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए. जो भी व्यक्ति रुके हुए पानी में नहाया या तैरा है, उसे डॉक्टर को इस बारे में सूचित करना चाहिए.
एहतियात बरतने की सलाहः
- स्थिर पानी में नहाने या गोता लगाने से बचें.
- तैराकों और तैरना सीखने वालों को नाक में पानी जाने से रोकने के लिए नोज क्लिप का इस्तेमाल करना चाहिए.
- वाटर थीम पार्क और स्विमिंग पूल का पानी पूरी तरह से क्लोरीनयुक्त और शुद्ध होना चाहिए.
- जल स्रोतों में नहाते समय, ध्यान रखें कि पानी नाक में न जाए.
- दूषित स्थिर पानी में गहरे स्नान और अशुद्ध पानी से अपना चेहरा और मुंह धोने से पूरी तरह बचें.
