ETV Bharat / bharat

केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का नया मामला, लक्षद्वीप का मरीज कोच्चि में भर्ती

एर्नाकुलम: राज्य में बढ़ती चिंता के बीच, अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का एक और मामला सामने आया है. कोच्चि में लक्षद्वीप के एक निवासी को इस बीमारी के लक्षणों के साथ एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में की गई जांच में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस की पुष्टि हुई. पीड़ित व्यक्ति एडापल्ली में कार्यरत था.

एर्नाकुलम जिला चिकित्सा अधिकारी ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मरीज की स्थिति संतोषजनक है. पिछले महीने, केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से 12 लोगों की मौत हो गई थी. 65 लोगों में यह संक्रमण पाया गया था. अक्टूबर में संक्रमण की उच्च दर दर्ज की गई थी. कोच्चि में दर्ज किया गया यह मामला नवंबर का पहला मामला है.

बीमारी के कारणः

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा के कारण होता है, जो पानी में पाया जाता है. यह बीमारी तब होती है जब यह अमीबा दूषित तालाबों, नदियों या ठहरे हुए पानी में नहाते समय नाक के ज़रिए शरीर में प्रवेश करता है. अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी मस्तिष्क तक पहुंचकर संक्रमण का कारण बनता है. मृत्यु दर आमतौर पर 97% से ज़्यादा होती है, लेकिन केरल में मृत्यु दर को काफी कम है.