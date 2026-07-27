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केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से एक और मरीज की मौत, अब तक 41 लोगों की गई जान, जानें इस बीमारी के लक्षण

स्वास्थ्य विभाग उसके संक्रमण के हालात की विस्तृत जांच कर रहा है. इसके तहत, उसके घर और आस-पास के इलाकों के कुओं से पानी के सैंपल टेस्टिंग के लिए इकट्ठा किए गए हैं. कोझिकोड जिला अस्पताल के अधिकारी डॉ. एल टी सरिताकुमारी ने कहा कि इंफेक्शन कुएं के पानी से होने की बहुत अधिक संभावना है. इकट्ठा किए गए नमूनों का अभी पूरी तरह से विश्लेषण किया जा रहा है.

बीजू कोल्लम शहर में ऑटोरिक्शा ड्राइवर का काम करते थे. उनके परिवार में उसके माता-पिता भास्करन और विलासिनी, पत्नी राम्या और बच्चे अद्वैत और अभिराम हैं. इंफेक्शन की रिपोर्ट नादेरी के 21वें वार्ड में मिली थी. शुरुआती जांच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें बीजू अपने घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक पानी की जगहों पर नहाने या तैरने गया हो, जो अमीबा के आम स्रोत हैं.

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से एक और मरीज की मौत, अब तक 41 लोगों की गई जान आज जिस मरीज की मौत हुई, उसकी पहचान कोयिलैंडी नादेरी के थेट्टिक्कुन्नू के रहने वाले बीजू के तौर पर हुई है. 23 जुलाई को इन्फेक्शन पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया था.

कोझिकोड: केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस नामक बीमारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है. सोमवार को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस बीमारी का इलाज करा रहे एक 49 साल के शख्स की मौत हो गई. इसके साथ ही केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है.

गंदे पानी में गोता लगाने या नहाने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी

मौत के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों में डर को रोकने और इस बीमारी के संक्रमण से सुरक्षा पक्का करने के लिए इलाके में बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं. अधिकारियों ने नादेरी और उसके आस-पास के इलाकों में पीने के पानी के सभी स्पोक का क्लोरीनेशन पूरा कर लिया है. आस-पास के लोगों के बीच अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस और साफ-सफ़ाई बनाए रखने की जरूरत के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने गंदे पानी में गोता लगाने या नहाने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है और पीने के पानी के स्रोत का समय-समय पर क्लोरीनेशन करने की जरूरत पर बल दिया है.

अब तक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से 41 मरीजों की मौत

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, केरल में जनवरी और जुलाई 2026 के बीच अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के 155 कन्फर्म केस और 41 मौतें दर्ज की गई हैं.

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के लक्षण

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के आम लक्षणों में तेज सिरदर्द, बुखार, जी मिचलाना, उल्टी, गर्दन में अकड़न और रोशनी से संवेदनशीलता शामिल हैं. बच्चों में, संक्रमण खाने में हिचकिचाहट, सुस्ती और अजीब हरकतों के रूप में दिख सकता है. जैसे-जैसे बीमारी गंभीर स्टेज में पहुंचती है, मरीजों को दौरे पड़ सकते हैं, बेहोशी, याददाश्त में कमी और सूंघने की शक्ति में कमी महसूस हो सकती है.

नेगलेरिया फाउलेरी और एकांथामीबा प्रजाति के अमीबा सीधे दिमाग पर करते हैं हमला

यह बीमारी मुख्य रूप से नेगलेरिया फाउलेरी और एकांथामीबा प्रजाति के अमीबा से होती है. ये छोटे जीव नाक के जरिए इंसान के शरीर में घुसते हैं और बाद में दिमाग पर हमला करते हैं, जिससे जानलेवा नतीजे होते हैं.

लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

मेडिकल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज करवाएं और हाल ही में रुके हुए पानी के संपर्क में आने के बारे में डॉक्टर को बताएं. राज्य में पहले भी ऐसी ही मौतों की खबर आने के बाद, स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है. सबसे असरदार बचाव का तरीका उन हालात से बचना है जहां पानी नाक में जा सकता है. अधिकारियों ने साफ किया है कि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है.

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