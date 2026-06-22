ETV Bharat / bharat

तिरुवल्लूर: अमोनिया लीक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई, मंत्री परवेज ने तमिलनाडु विधानसभा में पुष्टि की

श्रम कल्याण मंत्री मोहम्मद परवेज ने बताया कि अमोनिया लीक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई ( ETV Bharat )

तिरुवल्लूर: तमिलनाडु में तिरुवल्लूर के कन्निगैपेयर गांव में एक झींगा प्रोसेसिंग प्लांट (झींगा प्रसंस्करण संयंत्र) में अमोनिया गैस लीक मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है. श्रम कल्याण मंत्री मोहम्मद परवेज ने इसकी पुष्टि की है.

मंत्री परवेज ने विधानसभा को भरोसा दिलाया कि, तिरुवल्लूर में फैक्ट्री हादसे जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी. यहां एक झींगा प्रसंस्करण संयंत्र में अमोनिया गैस रिसाव में पांच जवान मजदूर महिलाओं की जान चली गई. कई और मजदूरों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है.

घायलों का अलग-अलग प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आईसीयू में इलाज चल रहा है. इस हालात के बीच, अमोनिया गैस लीक की घटना के बारे में, श्रम कल्याण मंत्री, थिरु मोहम्मद परवेज ने तमिलनाडु विधानसभा सत्र के तीसरे दिन रूल 110 के तहत एक बयान दिया.

उन्होंने कहा कि 21 जून, 2024 को, तिरुवल्लूर जिले के उथुकोट्टई तालुक में पेरियापलायम के पास कन्निगैपेयर गांव में मौजूद एक प्राइवेट सीफूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री सेंट पीटर एंड पॉल सी फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अमोनिया गैस लीक हुई. यह लीक एक आइस फ्लेक जनरेटर मशीन से जुड़े पाइपलाइन वाल्व में अचानक हुए हादसे की वजह से हुआ था.

इस हादसे की वजह से, उस जगह पर रहने वाले 74 लोग (70 औरतें और 4 आदमी) प्रभावित हुए और अभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है. इनमें से, सरकारी अस्पतालों में 15 और प्राइवेट अस्पतालों में 27 लोगों को इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है, जबकि 27 दूसरे लोगों का जनरल मेडिकल इलाज चल रहा है.

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि इलाज करा रहे सभी लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जाए. इस हादसे में पांच महिलाओं की मौत की दुखद खबर सुनकर, मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और हमदर्दी जताई. उन्होंने मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष से हर एक को तुरंत 2 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया.