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तमिलनाडु: टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से MLA कामराज के लापता होने की शिकायत की

दिनाकरन ने आरोप लगाया कि कामराज के गायब होने के लिए टीवीके जिम्मेदार है.

Tamil Nadu Legislative Assembly
तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ टीटीवी दिनाकरन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 11:39 AM IST

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चेन्नई: अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के जनरल सेक्रेटरी टीटीवी दिनाकरन ने तमिलनाडु के गवर्नर को शिकायत दी है कि एएमएमके के टिकट पर जीते मन्नारगुडी के विधायक कामराज गायब हो गए हैं और उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है.

हालांकि तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन विजय अभी तक सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित नहीं कर पाई है. इस स्थिति में टीवीके ने कई राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मांगा, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां पहले ही अपना समर्थन दे चुकी है.

टीवीके को बहुमत के लिए अभी भी दो और विधायक की जरूरत है, इसलिए दिनाकरन ने आरोप लगाया कि मन्नारगुडी से एएमएमके विधायक कामराज गायब हो गए हैं और दावा किया कि उनके गायब होने के लिए टीवीके जिम्मेदार है. राजभवन में गवर्नर से मिलने के बाद दिनाकरन ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए एक फॉर्मल शिकायत दी है. उन्होंने कहा, 'जरूर खरीद-फरोख्त हुई होगी या विधायक को खरीदा गया होगा. मैंने गवर्नर से इस मामले को गंभीरता से लेने और सही कार्रवाई करने की अपील की है.'

दिनाकरन ने आगे दावा किया कि कामराज ने पहले एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनाने के समर्थन में एक लेटर पर साइन करके भेजा था, लेकिन उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया. दिनाकरन ने आरोप लगाया, 'अब एक नकली लेटर सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि वह टीवीके का समर्थन कर रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने विजय और टीवीके का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी को अकेले सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं दी थी. उन्होंने दावा किया, 'टीवीके कामराज को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जो मन्नारगुडी में उनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीते थे.'

अपनी आलोचना जारी रखते हुए दिनाकरन ने टीवीके की पॉलिटिकल नैतिकता पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया, 'टीवीके खुद को एक प्योर फोर्स कहती है. क्या उनके लिए पहले दिन से ही हॉर्स-ट्रेडिंग में शामिल होना सही है? विधायक के गायब होने के लिए पार्टी जिम्मेदार है. सत्ता की भूख में वे ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं.'

उन्होंने डीएमके गठबंधन के तहत जीतने के बाद टीवीके का समर्थन करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों और वीसीके की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस तमिलनाडु की राजनीति में एक गलत उदाहरण बन गई है. एक गठबंधन के हिस्से के रूप में जीतने के बाद, उन्होंने अब रातों-रात समर्थन बदल लिया है. मुझे नहीं पता कि विजय ऐसी पार्टियों के समर्थन से एक साफ सरकार कैसे दे सकते हैं.'

दिनाकरन ने आगे कहा कि विजय, जिन्होंने पहले डीएमके को एक 'बुरी ताकत' और खुद को एक 'प्योर ताकत' बताया था, अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से समर्थन ले रहे हैं जिन्होंने डीएमके गठबंधन के प्रभाव का इस्तेमाल करके चुनाव जीते थे. विजय उन पार्टियों का समर्थन लेने को कैसे सही ठहरा सकते हैं जिन्होंने उसी ‘बुरी ताकत’ के समर्थन से सफलता पाई जिसकी उन्होंने आलोचना की थी?' दिनाकरन ने पूछा.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर खींचतान जारी, विजय ने फिर की राज्यपाल से मुलाकात

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