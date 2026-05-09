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तमिलनाडु: टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से MLA कामराज के लापता होने की शिकायत की

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ टीटीवी दिनाकरन ( ETV Bharat )

चेन्नई: अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के जनरल सेक्रेटरी टीटीवी दिनाकरन ने तमिलनाडु के गवर्नर को शिकायत दी है कि एएमएमके के टिकट पर जीते मन्नारगुडी के विधायक कामराज गायब हो गए हैं और उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है. हालांकि तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन विजय अभी तक सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित नहीं कर पाई है. इस स्थिति में टीवीके ने कई राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मांगा, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां पहले ही अपना समर्थन दे चुकी है. टीवीके को बहुमत के लिए अभी भी दो और विधायक की जरूरत है, इसलिए दिनाकरन ने आरोप लगाया कि मन्नारगुडी से एएमएमके विधायक कामराज गायब हो गए हैं और दावा किया कि उनके गायब होने के लिए टीवीके जिम्मेदार है. राजभवन में गवर्नर से मिलने के बाद दिनाकरन ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए एक फॉर्मल शिकायत दी है. उन्होंने कहा, 'जरूर खरीद-फरोख्त हुई होगी या विधायक को खरीदा गया होगा. मैंने गवर्नर से इस मामले को गंभीरता से लेने और सही कार्रवाई करने की अपील की है.' दिनाकरन ने आगे दावा किया कि कामराज ने पहले एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनाने के समर्थन में एक लेटर पर साइन करके भेजा था, लेकिन उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया. दिनाकरन ने आरोप लगाया, 'अब एक नकली लेटर सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि वह टीवीके का समर्थन कर रहे हैं.'