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अयोध्या में बनेगी डॉ. हरिवंशराय बच्चन मेमोरियल धर्मशाला, अमिताभ बच्चन ने सबमिट किया नक्शा

बताया जा रहा है कि अयोध्या दशरथ पथ के किनारे स्थित ‘द सरयू’ प्रोजेक्ट में अमिताभ बच्चन की ओर से करीब 15 करोड़ रुपये में जमीन ली गई थी.

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने पिता और प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. हरिवंशराय बच्चन की स्मृति में मेमोरियल धर्मशाला बनाने की तैयारी में हैं. इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) में नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है. प्रस्तावित धर्मशाला में 20 से अधिक कमरों के निर्माण की योजना बनाई गई है.

अक्टूबर तक नक्शा पास होने के बाद शुरू होगा काम: अब इसी भूमि पर मेमोरियल धर्मशाला के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. एडीए में नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन दिए जाने के बाद नियमानुसार 15 दिन के भीतर लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं. आपत्तियों की समयावधि पूरी होने के बाद प्राधिकरण स्तर से नक्शे का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होगी. माना जा रहा है कि यदि सभी औपचारिकताएं समय से पूरी हुईं तो अक्टूबर तक एडीए से नक्शे को हरी झंडी मिल सकती है.

श्रद्धालुओं को मिलेगी ठहरने की बेहतर सुविधा: नक्शा पास होने के बाद ही प्रस्तावित मेमोरियल धर्मशाला के निर्माण कार्य की शुरुआत होने की पूरी संभावना है. इस भव्य धर्मशाला के बनने से रामनगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने की एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होगी. अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने बताया कि अयोध्या तेजी से एक भव्य स्वरूप ग्रहण कर रही है. उन्होंने कहा कि देश की जानी-मानी हस्तियां भी अयोध्या के इस विकास मॉडल में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं.

ADA ने मांगी 15 दिन में आपत्तियां: अमिताभ बच्चन की ओर से 20 से अधिक कमरों वाली धर्मशाला के निर्माण के लिए नक्शा आवेदन प्राप्त हो चुका है. फिलहाल नियमों के अनुसार जनता से आपत्तियां मांगी गई हैं और तय समय पूरा होने के बाद परीक्षण करके स्वीकृति दी जाएगी. इस कदम से अयोध्या आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं को रुकने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. इस मेमोरियल धर्मशाला के निर्माण से अयोध्या के पर्यटन और नागरिक सुविधाओं में इजाफा होगा.

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