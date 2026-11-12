अमिताभ बच्चन की सास भोपाल अस्पताल में भर्ती, चिंता में बिग बी का परिवार
बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की सास व जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी की बिगड़ी तबीयत, भोपाल अस्पताल में भर्ती. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:45 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 2:57 PM IST
भोपाल: बॉलीवुड अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें भोपाल के पारुल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर ने बताया कि 95 वर्ष से अधिक उम्र की इंदिरा भादुड़ी को एलर्जी और कमर दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था. अब डाक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है. राहत की बात यह है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है. परिवार के सदस्य भी लगातार उनकी सेहत का अपडेट ले रहे हैं.
एलर्जी और कमर दर्द की शिकायत, डाक्टरों की निगरानी में इलाज
इंदिरा भादुड़ी को कुछ समय से एलर्जी संबंधी परेशानी हो रही थी. इसके साथ ही कमर में दर्द की शिकायत भी सामने आई. स्वास्थ्य में गिरावट के बाद परिजन उन्हें पारुल अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने जरूरी जांच के बाद भर्ती करने का निर्णय लिया है. बता दें कि उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टरों की टीम विशेष सतर्कता बरत रही है. फिलहाल इलाज जारी है और उनकी हालत में सुधार की जानकारी सामने आई है. डिस्चार्ज को लेकर डॉक्टर उनकी रिकवरी के आधार पर फैसला लेंगे.
भोपाल से है बच्चन परिवार का पुराना नाता
इंदिरा भादुड़ी लंबे समय से भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित अंसल अपार्टमेंट में रहती हैं. उनके पति तरुण कुमार भादुड़ी जाने-माने पत्रकार और लेखक थे. जया बच्चन उनकी तीन बेटियों में सबसे बड़ी हैं. जया की दोनों बहनें भी भोपाल में रहती हैं. यही वजह है कि बच्चन परिवार का राजधानी से पुराना पारिवारिक जुड़ाव रहा है. अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन कई बार परिवार से मिलने भोपाल आ चुके हैं.
आखिरी बार सास का 90वां जन्मदिन मनाने भोपाल आए थे अमिताभ
बता दें कि फरवरी 2020 में अमिताभ बच्चन अपनी सास इंदिरा भादुड़ी का 90वां जन्मदिन मनाने चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, श्वेता नंदा और आराध्या भी मौजूद थे. परिवार ने यह खास अवसर भोपाल में साथ मनाया था.
पहले भी बिगड़ चुकी है तबीयत
इंदिरा भादुड़ी को इससे पहले भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. दिसंबर 2023 में हार्ट संबंधी समस्या के चलते उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पेसमेकर लगाने की प्रक्रिया हुई थी. वहीं अक्टूबर 2024 में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद उन्हें भोपाल के पारुल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस समय भी उनकी सेहत को लेकर निधन की भ्रामक खबरें सामने आई थीं, जिन्हें परिवार की ओर से गलत बताया गया था.