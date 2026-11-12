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अमिताभ बच्चन की सास भोपाल अस्पताल में भर्ती, चिंता में बिग बी का परिवार

अमिताभ बच्चन की सास भोपाल अस्पताल में भर्ती ( ETV Bharat )

भोपाल: बॉलीवुड अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें भोपाल के पारुल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर ने बताया कि 95 वर्ष से अधिक उम्र की इंदिरा भादुड़ी को एलर्जी और कमर दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था. अब डाक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है. राहत की बात यह है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है. परिवार के सदस्य भी लगातार उनकी सेहत का अपडेट ले रहे हैं.