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लद्दाख में बोले, अमित शाह: 'देश पर संकट आया तो सेना से पहले लद्दाख के लोग सीने पर गोली खाने आगे आए'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लद्दाख में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली इंटरनेशनल प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान एक नए साधु से बात कर रहे हैं. ( @AmitShah/X via PTI Photo )

By Moazum Mohammad 4 Min Read