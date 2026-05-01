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लद्दाख में बोले, अमित शाह: 'देश पर संकट आया तो सेना से पहले लद्दाख के लोग सीने पर गोली खाने आगे आए'

केंद्रीय गृह मंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिवेट्सल में भगवान गौतम बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी के उद्घाटन करने लेह पहुंचे थे.

Amit Shah Ladakh Visit
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लद्दाख में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली इंटरनेशनल प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान एक नए साधु से बात कर रहे हैं. (@AmitShah/X via PTI Photo)
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By Moazum Mohammad

Published : May 1, 2026 at 8:38 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 8:52 PM IST

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श्रीनगरः लद्दाख के लोगों की देशभक्ति की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी देश को बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, वहां के लोग रक्षा के लिए सबसे पहले आगे आए. गृह मंत्री 30 अप्रैल से लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर हैं. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिवेट्सल में भगवान गौतम बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए लेह पहुंचे थे. कारगिल में 10 हज़ार लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला भी रखी.

उन्होंने कहा, "देश की रक्षा के लिए लद्दाख के लोगों ने सबसे पहले अपने सीने पर गोलियां खाईं. कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक पूरा देश 'भारत स्काउट्स' के इतिहास को जानता है. भारत का हर नागरिक लद्दाख के लोगों की देशभक्ति, देश की सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण और भारत के मुख्य हिस्से के साथ जुड़े रहने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता है."

Amit Shah Ladakh Visit
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लद्दाख में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली इंटरनेशनल प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान. (@AmitShah/X via PTI Photo)

गृह मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब लेह और कारगिल के संगठन राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांगों को लेकर बातचीत फिर से शुरू करने पर ज़ोर दे रहे हैं. कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने क्षेत्र में शाह के साथ बैठक की मांग की थी, लेकिन उनका यह दौरा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के कार्यक्रम तक ही सीमित रहा.

दिन की शुरुआत में, उन्होंने जिवेट्सल में अवशेषों की पहली प्रदर्शनी को संबोधित किया, जो परम पावन दलाई लामा का एक आध्यात्मिक शिक्षण स्थल है. 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्थान की यात्रा की थी. लेकिन यह स्थान जनमानस की स्मृति में एक और कारण से अपनी पहचान बनाएगा- यह वह जगह है जहां भगवान बुद्ध के 'पिपरहवा' अवशेषों को 130 साल पहले प्राचीन कपिलवस्तु से खुदाई में निकाले जाने के बाद पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा.

गृह मंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध के अवशेषों की इस प्रदर्शनी को 75 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना बताया. शाह ने कहा, "जब 75 साल पहले ये अवशेष यहां आए थे, तब बहुत कम लोग ही इनके पवित्र दर्शन कर पाए थे. इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर सके थे या भगवान बुद्ध का संदेश प्राप्त कर सके थे."

उन्होंने कहा कि ये अवशेष 75 साल बाद फिर से यहां आए हैं, जिससे लद्दाख के बौद्ध अनुयायियों के साथ-साथ अन्य धर्मों के लोग भी इन पवित्र अवशेषों से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे और दिव्यता का अनुभव करेंगे. दशकों पहले की सीमित पहुंच और कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में बुनियादी ढांचे में हुए तेज बदलाव ने इस क्षेत्र तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित की है.

Amit Shah Ladakh Visit
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख में एक मोबाइल लैब, बल्क मिल्क कूलर और ऐप-बेस्ड मिल्क कलेक्शन सिस्टम के लॉन्च के दौरान. (@AmitShah/X via PTI Photo)

गृह मंत्री ने कहा कि यह अवसर हमें याद दिलाता है कि हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता ने शांति और सह-अस्तित्व का संदेश दिया है. शाह ने कहा, "जब दलाई लामा यहां आते हैं, तो वह कहते हैं कि यह भूमि केवल एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं है. यह भूमि बौद्ध संस्कृति और करुणा की एक जीवंत प्रयोगशाला है. इस धरती पर ज्ञान को संजोकर रखा गया है."

उन्होंने कहा, प्राचीन स्तूप, चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध मूर्तियां और खरोष्ठी व ब्राह्मी लिपियों में लिखे शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं कि उस समय इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का निरंतर विस्तार हो रहा था. शाह ने आगे कहा, "कश्मीर, लेह, यारकंद, खोतान और तिब्बत को जोड़ने वाले 'सिल्क रूट' ने न केवल व्यापार में, बल्कि भिक्षुओं, विद्वानों और कारीगरों के बीच विचारों, पांडुलिपियों और कलात्मक परंपराओं के आदान-प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई."

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Last Updated : May 1, 2026 at 8:52 PM IST

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