अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, 6 राज्यों के CM शामिल, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा

हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई जिसमें 6 राज्यों के CM शामिल हुए.

Amit Shah with Chief Ministers of 6 states at the Northern Zonal Council meeting in Faridabad
अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 17, 2025 at 7:14 PM IST

7 Min Read
फरीदाबाद : दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई जिसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. अमित शाह के आने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया.

बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल : 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल थे. वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता भी बैठक का हिस्सा थे. राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए.

अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक (Etv Bharat)

गोहाना की मशहूर जलेबी ने घोली मिठास : गोहाना की जलेबी राजनीतिक ही नहीं, प्रशासनिक बैठकों में अपना स्थान बना रही है. सोमवार को होटल राजहंस, सूरजकुंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक शुरू होने से पहले हरियाणा के पर्यटन मंत्री डाॅ. अरविंद शर्मा ने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को गोहाना की जलेबी और शाॅल के साथ स्वागत किया. उन्होंने कहा कि हरियाणा अपने आतिथ्य के लिए मशहूर है और हमेशा से ही प्रदेश अपने अतिथियों का मान-सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता. सभी इस शिष्टाचार भेंट को पाकर काफी खुश नजर आए.

Amit Shah with Chief Ministers of 6 states at the Northern Zonal Council meeting in Faridabad
गोहाना की मशहूर जलेबी दी गई (Etv Bharat)

दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि : उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के विभिन्न मुद्दों को समयबद्ध और समन्वय तरीके से निपटाने के लिए ये बैठक आयोजित हुई. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में फरीदाबाद में आयोजित 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुआ. बैठक की शुरुआत दिल्ली विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ की गई.

Amit Shah with Chief Ministers of 6 states at the Northern Zonal Council meeting in Faridabad
6 राज्यों के CM शामिल (Etv Bharat)

एसवाईएल, पानी बंटवारे पर चर्चा : इस बैठक के दौरान SYL, पानी बंटवारे के साथ-साथ नई आपराधिक संहिता के प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से रखा गया. राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है. ये बैठक सुशासन, पारस्परिक सहयोग और क्षेत्रीय विकास को और सुदृढ़ करने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगी.

Amit Shah with Chief Ministers of 6 states at the Northern Zonal Council meeting in Faridabad
पंजाब के सीएम भगवंत मान का स्वागत (Etv Bharat)

‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के विकास के लिए राज्यों के बीच सहयोग का होना जरूरी है. संसाधनों और ज्ञान का आदान–प्रदान ही “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की भावना को मजबूती देता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 लक्ष्य की दिशा में हरियाणा कई सफल कदम उठा चुका है.

Amit Shah with Chief Ministers of 6 states at the Northern Zonal Council meeting in Faridabad
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत (Etv Bharat)

पंजाब से अपील : विवादित मुद्दों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हर राज्य को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए. हरियाणा लगातार दिल्ली को उसके हिस्से से अधिक पानी दे रहा है, जबकि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण में देरी के कारण पंजाब से हरियाणा को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब ‘गुरुओं की पावन धरती’ है. भाई कन्हैया जी की उदार सेवा भावना का उल्लेख करते हुए उन्होंने पंजाब से अनुरोध किया कि जल विवाद पर निर्णय लेते समय गुरुओं की परंपराओं और सामूहिक भलाई को ध्यान में रखा जाए. उन्होंने ये भी कहा कि पानी हम सबका साझा संसाधन है, इसलिए उसे स्वच्छ रखना भी सभी की जिम्मेदारी है. विशेष रूप से यमुना नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है.

Amit Shah with Chief Ministers of 6 states at the Northern Zonal Council meeting in Faridabad
अमित शाह का स्वागत करते अरविंद शर्मा (Etv Bharat)

पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध होने पर जोर : मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार इस विश्वविद्यालय में योगदान देना चाहती है. उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा के कुछ कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जाते हैं, तो इससे विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय दोनों को लाभ होगा.

Amit Shah with Chief Ministers of 6 states at the Northern Zonal Council meeting in Faridabad
32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक (Etv Bharat)

कानून व्यवस्था पर सख़्ती : सैनी ने बताया कि नए आपराधिक कानून लागू होते ही हरियाणा में पॉक्सो अधिनियम के मामलों का तेज़ी से निपटारा हो रहा है. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

आयुष्मान के साथ चिरायु योजना : मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ चिरायु योजना जोड़ी गई है. यह ‘डबल इंजन सरकार’ के तेज़ विकास का उदाहरण है. उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के छोटे से छोटे गांव में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है.

Amit Shah with Chief Ministers of 6 states at the Northern Zonal Council meeting in Faridabad
नायब सिंह सैनी का स्वागत (Etv Bharat)

एक साल में 47 संकल्प पूरे : मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा चुनावों के दौरान घोषित 217 संकल्पों में से 47 को सरकार ने पहले ही वर्ष में पूरा कर लिया है. उन्होंने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी ऐप और लाडो लक्ष्मी योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि 5,22,162 महिला लाभार्थियों को 2100–2100 रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. अब तक 8.05 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और यह संख्या जल्द 15 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है.

गृहमंत्री करते हैं बैठक की अध्यक्षता : आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें केंद्र सरकार और राज्यों के बीच क्षेत्रीय समस्याओं और विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए आयोजित की जाती हैं. बैठक में राष्ट्रीय हितों और महत्व के बड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है. राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है. हर क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से एक बार में एक साल के ड्यूरेशन के लिए उस क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं. 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए थे.

टीम भारत : क्षेत्रीय परिषदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम भारत के दृष्टिकोण को पूरा कर रही हैं क्योंकि सशक्‍त राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं. क्षेत्रीय परिषदें पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण साबित हुई हैं. पिछले 11 सालों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 63 बैठकें हुई हैं.

संपादक की पसंद

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

