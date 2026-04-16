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'धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक', अखिलेश और अमित शाह के बीच तीखी नोकझोंक

उन्होंने हाल ही में हुई जनगणना न होने पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि सरकार जाति के आधार पर गिनती करने से बच रही है. यह तब हुआ जब केंद्र ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जो संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान एक बड़ा कानूनी कदम है.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में आज संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पेश किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया. इस दौरान लोकसभा में उस समय तीखी बहस हुई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने में केंद्र की जल्दबाजी पर सवाल उठाया.

लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित तीन विधेयकों को पेश किये जाते समय समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव की कुछ टिप्पणियों का जवाब देते हुए शाह ने ये बातें कहीं.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया जारी है और जातियों के साथ ही यह जनगणना होगी. उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण गैर-संवैधानिक है.

बहस में हिस्सा लेते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि, केंद्र महिला आरक्षण के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहा है. पहले जनगणना से शुरू करें. उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करती है लेकिन डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के जरिए इसे लागू करने का विरोध करती है.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग से बचने के लिए जानबूझकर जनगणना में देरी कर रही है. आलोचना का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना का काम पहले ही शुरू हो चुका है और सदन को भरोसा दिलाया कि जाति-आधारित जनगणना भी की जाएगी.

शाह ने कहा, "देश भर में जनगणना की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, और उसके बाद, हम जाति-आधारित जनगणना भी करेंगे. अभी, घरों की लिस्टिंग चल रही है. घर किसी खास जाति के नहीं हैं." अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "अगर समाजवादी पार्टी की चली, तो वह घरों को भी जाति के नाम से बताएगी. उन्होंने सदन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि, जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होगी.

वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी संवैधानिक आधार पर तीन प्रस्तावित बिलों का कड़ा विरोध करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम संविधान को 'तोड़ने' की कोशिश है. खासकर परिसीमन को जनगणना प्रक्रिया से अलग करके संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलते हुए, उन्होंने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण बिल का तब तक समर्थन नहीं करेगी जब तक इसमें अन्य पिछड़े वर्गों और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान शामिल न हों.

उन्होंने सरकार से प्रस्तावित बिलों को वापस लेने और इसके बजाय 2023 में पास हुए कानून को लागू करने की भी अपील की. ​​शाह ने कहा कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं है. शाह ने कहा, "धर्म के आधार पर, मुसलमानों के लिए किसी भी तरह का आरक्षण गैर-संवैधानिक है."

जवाब में, अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से बाहर है. इसका जवाब देते हुए, शाह ने कहा, "हम समाजवादी पार्टी को अपने सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को देने से नहीं रोक रहे हैं." लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दखल देने से पहले बहस गरमा गई, उन्होंने सदस्यों से इस तरह की सीधी बहस में शामिल न होने और कार्यवाही के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने की अपील की.

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