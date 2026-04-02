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कोलकाता में अमित शाह बोले, 'मैं 15 दिनों तक यहीं रहूंगा', टीएमसी बोली, 'हिम्मत है तो रिजल्ट के बाद तक रुकें'

कोलकाता में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला. टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया जवाब. पढ़ें पूरी खबर.

BJP rally in West Bengal
कोलकाता में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 4:56 PM IST

6 Min Read
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अयान नियोगी

कोलकाता : विधानसभा चुनाव 2026 के जोश के बीच, भाजपा ने गुरुवार दोपहर दक्षिण कोलकाता के हाजरा चौराहे पर शक्ति प्रदर्शन किया. इसी मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती दी. उन्होंने घोषणा की, "पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान मैं 15 दिनों तक यहीं राज्य में रहूंगा."

उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में ममता बनर्जी भबानीपुर में सुवेंदु के हाथों हार जाएंगी. शाह ने कहा, "इस बार ममता बनर्जी न केवल पूरे राज्य में, बल्कि विशेष रूप से भाबनीपुर में भी हारेंगी." शाह की इन टिप्पणियों के तुरंत बाद, तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए चुनौती दी, "अगर हिम्मत है तो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अमित शाह एक दिन के लिए बंगाल में रुकें!"

केंद्रीय गृह मंत्री को "असफल ज्योतिषी" बताते हुए कुणाल ने तंज कसते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि अमित शाह बंगाल छोड़ने से पहले विधानसभा चुनाव के परिणाम अपनी आंखों से देखें. बंगाल में उनकी निरंतर उपस्थिति भाजपा की संभावनाओं को और खराब ही करेगी!" कुणाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में यह भी कहा कि वह खुद पांच मई को अमित शाह के लिए ट्रेन या फ्लाइट का टिकट बुक करवा देंगे.

आज सुबह विपक्ष के नेता ने भबानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नामांकन दाखिल करने के दौरान उपस्थित थे. इस अवसर पर हाजरा में एक जनसभा और रैली का आयोजन किया गया. मंच से बोलते हुए और तृणमूल तथा मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, "सुवेंदु-दा न केवल नंदीग्राम में ममता को हराने में सक्षम हैं, बल्कि इस बार उनके गढ़ में भी प्रवेश कर सकते हैं. पिछले चुनाव में सरकार बनाने के बावजूद ममता को नंदीग्राम में सुवेंदु-दा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था."

उन्होंने जोर देकर कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा एक के बाद एक सीट जीतेगी और 170 सीटों का आंकड़ा पार कर जाएगी—और इस जीत के साथ ही 'परिवर्तन' साकार होगा. हालांकि, वे यहीं नहीं रुके. भबानीपुर पर केंद्रित अपने भाषण में उन्होंने एक 'शॉर्टकट' सिद्धांत भी प्रतिपादित किया. शाह के अनुसार, "अगर भबानीपुर के निवासी सिर्फ इस एक सीट पर जीत सुनिश्चित कर लें, तो 'बदलाव' अपने आप आ जाएगा."

अपने राजनीतिक हमलों के साथ-साथ शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल की सीमाएं सील होनी चाहिए और घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकाला जाना चाहिए. मोदी जी के नेतृत्व में यहां भाजपा की सरकार स्थापित होनी चाहिए."

चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ हाजरा क्रॉसिंग पर बने मंच से हुआ. रोड शो शुरू होने से पहले, सुवेंदु अधिकारी समेत भाजपा के शीर्ष नेता मंच पर मौजूद थे. जनसभा और रैली के बाद, राज्य के विपक्ष नेता ने उसी दिन भबानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.

गौरतलब है कि इस चुनाव में भाजपा - जिसे 'लोटस कैंप' कहा जा रहा है - ने सुवेंदु को दो निर्वाचन क्षेत्रों - भबानीपुर और नंदीग्राम - से उम्मीदवार बनाया है. दरअसल, सुवेंदु नंदीग्राम से भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि हाजरा में आज हुई भारी भीड़ वाली रैली ने चुनावी मैदान को और भी गरमा दिया है.

हालांकि, राज्य की सत्ताधारी पार्टी शाह और सुवेंदु द्वारा आज आयोजित बैठक को कोई विशेष महत्व देने से बचती रही है. 'हाई-वोल्टेज' रोड शो चैत्र माह की चिलचिलाती धूप में, भाजपा ने गुरुवार को भबानीपुर में एक 'हाई-वोल्टेज' रोड शो आयोजित किया. रंगारंग जुलूस में सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु ने गुरुवार को अलीपुर सर्वे भवन में अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया. इसके तुरंत बाद, सुवेंदु ने शाह से इस निर्वाचन क्षेत्र में जीत के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उनके सामने सिर झुकाया.

भाजपा का विशाल रोड शो गुरुवार को हाजरा क्रॉसिंग से शुरू हुआ. इस जुलूस को 'विजय संकल्प सभा' ​​नाम दिया गया. सुवेंदु अधिकारी एक विशाल झांकी पर सवार थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ पूरे सफर में मौजूद रहे. वे अलीपुर सर्वे बिल्डिंग की ओर बढ़े और रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरते गए. झांकी में राशबिहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्वपन दासगुप्ता और बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सतरूपा भी मौजूद थीं.

एक ओर, सुवेंदु अधिकारी के नामांकन दाखिल करने के उपलक्ष्य में हाजरा क्रॉसिंग पर भारी भीड़ उमड़ी. पूरा इलाका भगवा झंडों से ढका हुआ था. भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था. 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए, पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक रोड शो में आगे बढ़े. इसी बीच, कालीघाट में तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाजपा के रोड शो को निशाना बनाते हुए 'जय बांग्ला' के नारे लगाए. नारों के आदान-प्रदान के बीच इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया. हालांकि, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया.

दूसरी ओर, प्रशासन ने इतनी बड़ी जनसभा के बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी. कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की एक विशेष योजना पहले से ही तैयार कर रखी थी. हालांकि यह इलाका - शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक - आमतौर पर यातायात की भारी भीड़ से ग्रस्त रहता है, लेकिन उस दिन 'लालबाजार' (कोलकाता पुलिस मुख्यालय) ने स्थिति को उल्लेखनीय कुशलता से संभाला.

कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. कोलकाता पुलिस के डीसी (दक्षिण) दीपक सरकार सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारी मौके पर मौजूद थे. निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन तैनात किए गए थे, और सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी भी सक्रिय रहे. वाहनों के सुचारू प्रवाह के लिए कई यातायात मार्गों को डायवर्ट किया गया था. फिर भी, यह बताया गया है कि आम जनता को अपने दैनिक आवागमन में किसी बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा. पुलिस ने दावा किया है कि सावधानीपूर्वक योजना और प्रबंधन के बदौलत वे इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने में सफल रहे.

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