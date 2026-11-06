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उत्तराखंड में BJP का मिशन-65 एक्टिवेट, अमित शाह की धारदार प्लानिंग, जानिए पूरा चुनावी एजेंडा

उत्तराखंड में BJP का मिशन 65 ( ETV Bharat )

देहरादून: राज्य स्थापना दिवस के प्रथम आयोजन के मौके पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए प्रदेश भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है. इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे करीब 25 हजार लोगों की भीड़ जुटने के दावे के बीच भाजपा ने इस आयोजन को बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश किया. पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा अमित शाह के भाषण की रही. जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की उपलब्धियों और विकास कार्यों के साथ-साथ मस्जिद मजार मदरसा तीन तलाक यूसीसी और जुमे की छुट्टी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठया.



विकास के साथ धार्मिक मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा: अमित शाह का संबोधन केवल धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने अपने भाषण में उन मुद्दों को भी जगह दी जो उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं. उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि अगर सरकार अवैध कब्जे हटा रही है तो किसी को इससे परेशानी क्यों होनी चाहिए?

उत्तराखंड में BJP का मिशन 65 (ETV Bharat) इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा की नीतियों और सरकार के फैसलों को जनता के सामने रखा. उनके भाषण में मस्जिद मजार और मदरसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ. जिससे यह साफ दिखाई दिया कि भाजपा आगामी चुनाव में विकास के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को भी अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाने जा रही है.