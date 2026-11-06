उत्तराखंड में BJP का मिशन-65 एक्टिवेट, अमित शाह की धारदार प्लानिंग, जानिए पूरा चुनावी एजेंडा
BJP Mission 65 in Uttarakhand: अमित शाह ने इस बार उत्तराखंड में 40-45 नहीं बल्कि 65 सीटों का लक्ष्य दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 6:44 PM IST
देहरादून: राज्य स्थापना दिवस के प्रथम आयोजन के मौके पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए प्रदेश भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है. इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे करीब 25 हजार लोगों की भीड़ जुटने के दावे के बीच भाजपा ने इस आयोजन को बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश किया. पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा अमित शाह के भाषण की रही. जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की उपलब्धियों और विकास कार्यों के साथ-साथ मस्जिद मजार मदरसा तीन तलाक यूसीसी और जुमे की छुट्टी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठया.
विकास के साथ धार्मिक मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा: अमित शाह का संबोधन केवल धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने अपने भाषण में उन मुद्दों को भी जगह दी जो उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं. उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि अगर सरकार अवैध कब्जे हटा रही है तो किसी को इससे परेशानी क्यों होनी चाहिए?
इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा की नीतियों और सरकार के फैसलों को जनता के सामने रखा. उनके भाषण में मस्जिद मजार और मदरसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ. जिससे यह साफ दिखाई दिया कि भाजपा आगामी चुनाव में विकास के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को भी अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाने जा रही है.
अमित शाह ने कहा हमने कई राज्यों में हैट्रिक लगाई. अब उत्तराखंड में भी हैट्रिक लगेगी. इस बार 65 बार का लक्ष्य रखकर हमें आगे बढ़ना है. #bjputtarakhand #AmitShah #dhamigovernment खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/yRlo0pgrYa https://t.co/20CeWQkKKl— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 6, 2026
यूसीसी और तीन तलाक पर जनता से सीधे सवाल: अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और नकल विरोधी कानून लागू किए जाने को बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने जनता से सीधे सवाल किया कि क्या उत्तराखंड में कोई व्यक्ति तीन शादियां कर सकता है? इस सवाल के जरिए उन्होंने यूसीसी के महत्व को समझाने की कोशिश की. सभा में मौजूद लोगों ने उनके सवालों पर भाजपा के समर्थन में नारे लगाए. अमित शाह ने अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर भी जनता से सवाल करते हुए पूछा कि क्या अवैध कब्जों को जायज ठहराया जा सकता है? उनके सवाल-जवाब के इस अंदाज से साफ नजर आया कि वह केवल भाषण नहीं दे रहे थे बल्कि जनता की प्रतिक्रिया को भी परख रहे थे. राजनीतिक तौर पर देखें तो अमित शाह ने अपने संबोधन में ऐसे मुद्दों को केंद्र में रखा जिनके जरिए भाजपा अपने समर्थकों को लामबंद करने और कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ सकती है.
कई राज्यों में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है. असम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र, अब अगली बारी देवभूमि में जीत की हैट्रिक लगाने की है. यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है. #uttarakhand #dehradun #Congress #bjp #AmitShah #RahulGandhi https://t.co/vIbFH3zE3U— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 6, 2026
40-45 नहीं इस बार 65 सीटों का लक्ष्य: अमित शाह के भाषण का सबसे अहम राजनीतिक संदेश भाजपा का मिशन-65 रहा. उन्होंने मंच से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में 65 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया. अमित शाह ने वर्ष 2017 और उसके बाद के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार पार्टी को 40-45 सीटों के लक्ष्य तक सीमित नहीं रहना है बल्कि 65 सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है. इस ऐलान के साथ ही उन्होंने प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने का संदेश दिया.
अमित शाह के एक-एक शब्द में चुनावी शंखनाद: कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अमित शाह के दौरे को पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है. उनके भाषण का एक-एक शब्द पार्टी के आगामी चुनाव में उतरने का शंखनाद था. मदन कौशिक ने कहा आज के कार्यक्रम के साथ ही भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है. जिस तरह से अमित शाह ने जनता को संबोधित किया उससे स्पष्ट है कि पार्टी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा अमित शाह के भाषण से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है. अब संगठन चुनावी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत से काम करेगा.
इन शुभेच्छाओं एवं स्नेहपूर्ण आशीर्वाद के लिए आदरणीय श्री @AmitShah जी का हार्दिक आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में विकास एवं जनकल्याण की यात्रा निरंतर जारी रहेगी और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। https://t.co/CgJxkEsOYH— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 6, 2026
मदन कौशिक ने उन चर्चाओं पर भी अपनी बात रखी जिनमें अमित शाह के भाषण को केवल धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों तक सीमित बताया जा रहा है. उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केवल एक ही विषय पर बात की हो अमित शाह ने पार्टी की नीतियों उत्तराखंड के विकास देश की तरक्की और सीमाओं की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपनी बात रखी.
"राहुल गांधी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल में उत्तराखण्ड में शुक्रवार की छुट्टी का प्रस्ताव लाया गया और अवैध कब्जों को संरक्षण दिया गया। लेकिन जनता ने कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति और झूठे नैरेटिव को पूरी तरह नकार दिया है।": आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 6, 2026
भाजपा ने दिये चुनावी एजेंडे के संकेत, अब कांग्रेस पर नजर: कुल मिलाकर अमित शाह का देहरादून दौरा उत्तराखंड भाजपा के लिए महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आगाम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बड़ा संदेश बनकर सामने आया. एक तरफ धामी सरकार के यूसीसी नकल विरोधी कानून और अतिक्रमण हटाने जैसे फैसलों को उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया तो दूसरी तरफ मस्जिद, मजार तीन तलाक और जुमे की छुट्टी जैसे मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश हुई. इसके साथ ही मिशन-65 का लक्ष्य देकर अमित शाह ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी चुनावी चुनौती रख दी.
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