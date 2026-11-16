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'आज भी आंखें बंद करता हूं तो सामने 'दादा' दिखते हैं': अजित पवार को याद कर भावुक हुए अमित शाह

पुणे में अजित पवार की प्रतिमा अनावरण के मौके अमित शाह व अन्य. ( ETV Bharat )

पुणे: "जब अजित पवार ने 'महायुति' (भाजपा महागठबंधन) में शामिल होने का फैसला किया, तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी. मैंने उनसे पूछा था, 'दादा, आपने यह फैसला क्यों लिया?' उन्होंने समझाया था कि देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और 'महायुति' अलग-अलग नहीं रह सकते." केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पुणे में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण मौके पर ये बातें कहीं.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे. नेहरू मेमोरियल हॉल में अजित पवार की स्मृति में एक कॉफी-टेबल बुक का विमोचन किया गया. उनके जीवन व कार्यों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई. जिला परिषद कार्यालय के आसपास का पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना द्वारा लगाए गए बैनरों से पटा हुआ था.