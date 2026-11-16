'आज भी आंखें बंद करता हूं तो सामने 'दादा' दिखते हैं': अजित पवार को याद कर भावुक हुए अमित शाह
अमित शाह ने पुणे में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण किया. इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी
Published : November 16, 2026 at 4:59 PM IST
पुणे: "जब अजित पवार ने 'महायुति' (भाजपा महागठबंधन) में शामिल होने का फैसला किया, तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी. मैंने उनसे पूछा था, 'दादा, आपने यह फैसला क्यों लिया?' उन्होंने समझाया था कि देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और 'महायुति' अलग-अलग नहीं रह सकते." केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पुणे में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण मौके पर ये बातें कहीं.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे. नेहरू मेमोरियल हॉल में अजित पवार की स्मृति में एक कॉफी-टेबल बुक का विमोचन किया गया. उनके जीवन व कार्यों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई. जिला परिषद कार्यालय के आसपास का पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना द्वारा लगाए गए बैनरों से पटा हुआ था.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'महायुति' में अजित पवार के आने से गठबंधन को स्थिरता मिली. उन्होंने आगे कहा कि अजित पवार का असमय निधन राज्य के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती.
अमित शाह ने कहा- "वह मेरे मित्र थे. हमने जनता का एक सच्चा नेता खो दिया है. अब भी यह विश्वास करना कठिन है कि दादा हमारे बीच नहीं रहे; जब मैं आंखें बंद करता हूं, तो वह मुझे अपने सामने दिखाई देते हैं. वह एक ऐसे इंसान थे जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी. राजनीति में जब फैसले लिए जाते हैं, तो लोग अक्सर जटिल राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन दादा हमेशा साफ-साफ 'हां' या 'ना' में जवाब देते थे. बहुत कम लोगों में ऐसा साहस होता है."
उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा, "कोविड-19 महामारी के दौरान भी अजित दादा सरकार का हिस्सा थे, यह वह समय था जब देश बड़े संकटों का सामना कर रहा था. दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी कमी थी. मैं देश भर के सभी राज्यों के साथ लगातार संपर्क में था. उस समय भी राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संपर्क करना असंभव था. इसके उलट, अजित पवार सुबह सात बजे ही फोन पर स्थिति की जानकारी दे देते थे."
#WATCH | Pune | At the inauguration of the bust of late NCP leader Ajit Pawar, Union Home Minister Amit Shah says, "Dada is no longer with us today. He possessed such a vibrant and positive personality that even now, if I close my eyes, I can clearly visualize Dada standing right before me. He was a man of absolute clarity; if something could be done, it was a 'yes,' and if not, it was a 'no.' In the political arena, it is quite common—and often considered natural—to use ambiguous or double-edged language when making political decisions. This is not even viewed negatively, as politics often hinges on various possibilities; maintaining a stance that covers multiple potential outcomes is common practice. Speaking in such a manner is not generally considered a bad thing. Yet, in critical political negotiations, I always found Dada to be clear—his answer was always a definitive 'yes' or 'no.' And very few people possess the kind of courage that he had."— ANI (@ANI) November 16, 2026
पुणे से खास लगाव था
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आमतौर पर किसी प्रतिमा का अनावरण एक खुशी का अवसर होता है, लेकिन आज की स्थिति अलग है. अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करते समय मन में गहरा दुख है. उन्होंने कहा कि अजित पवार का पुणे जिले से गहरा लगाव था. उन्होंने इसके हर एक गांव तक विकास पहुंचाने के लिए काम किया. उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि अजित पवार के निधन ने आम लोगों के मन में कई सवाल खड़े किए हैं. इन पर चर्चा हो रही है. उस हादसे को 10 महीने बीत चुके हैं, और फिलहाल मामले की जांच चल रही है. जनता को अपनी चिंताओं के जवाब मिलने का पूरा हक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द ही सामने आने की उम्मीद है.
'हमने एक भाई खो दिया है'
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि वे आज अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं. उन्होंने कहा- 28 जनवरी हमारे राज्य के लिए एक काला दिन था. हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन नियति को कोई नहीं टाल सकता. उनका जाना राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. हमने अपना एक भाई खो दिया है."
'महाराष्ट्र अनाथ हो गया है'
इस अवसर पर सुनेत्रा पवार ने कहा कि यह पल उनके लिए बेहद भावुक कर देने वाला है. उन्होंने कहा- "यह प्रतिमा महज एक स्मारक नहीं है; यह हर किसी को अपने काम के प्रति उनकी जिम्मेदारी की लगातार याद दिलाती रहेगी. मैं न तो डगमगाऊंगी और न ही पीछे मुड़कर देखूंगी. सूखे के इस संकट में भी, केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से के तौर पर हम अपने किसानों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. 'दादा' के जाने से महाराष्ट्र अनाथ हो गया है."
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