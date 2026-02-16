79वें स्थापना दिवस: शांति, सेवा, न्याय' के संकल्प के साथ अभेद्य दुर्ग बनेगी दिल्ली पुलिस: अमित शाह
समारोह में संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालना कोई साधारण काम नहीं है.
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर किंग्सवे कैंप स्थित नई पुलिस लाइंस में आयोजित भव्य परेड की सलामी ली. इस समारोह के दौरान उन्होंने बल के जवानों के शौर्य व समर्पण की सराहना करते हुए स्पष्ट किया कि बदलते समय के साथ दिल्ली पुलिस अब न सिर्फ सुरक्षा, बल्कि तकनीक व आधुनिक पुलिसिंग के मामले में भी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है.
अपराधियों में खौफ व जनता में विश्वास ही असली सफलता
समारोह में संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालना कोई साधारण काम नहीं है. उन्होंने पुलिस बल को'शांति, सेवा व न्याय' के मूल मंत्र की याद दिलाते हुए कहा कि पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना व असुरक्षित महसूस करने वाले नागरिकों में आत्मविश्वास जगाना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली पुलिस को ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिससे अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो और आम नागरिक पुलिस को अपना सबसे भरोसेमंद मित्र समझे.
भाषण के मुख्य बिन्दु
- 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समाप्ति का संकल्प.
- दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक तकनीक व AI से लैस करने पर जोर.
- नशा मुक्त भारत व साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता बनाने का आह्वान.
- सजा की दर बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम.
