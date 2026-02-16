79वें स्थापना दिवस: शांति, सेवा, न्याय' के संकल्प के साथ अभेद्य दुर्ग बनेगी दिल्ली पुलिस: अमित शाह

ETV Bharat / bharat

समारोह में संबोधन  के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालना कोई साधारण काम नहीं है.

कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ETV Bharat)
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर किंग्सवे कैंप स्थित नई पुलिस लाइंस में आयोजित भव्य परेड की सलामी ली. इस समारोह के दौरान उन्होंने बल के जवानों के शौर्य व समर्पण की सराहना करते हुए स्पष्ट किया कि बदलते समय के साथ दिल्ली पुलिस अब न सिर्फ सुरक्षा, बल्कि तकनीक व आधुनिक पुलिसिंग के मामले में भी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है.

अपराधियों में खौफ व जनता में विश्वास ही असली सफलता
समारोह में संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालना कोई साधारण काम नहीं है. उन्होंने पुलिस बल को'शांति, सेवा व न्याय' के मूल मंत्र की याद दिलाते हुए कहा कि पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना व असुरक्षित महसूस करने वाले नागरिकों में आत्मविश्वास जगाना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली पुलिस को ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिससे अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो और आम नागरिक पुलिस को अपना सबसे भरोसेमंद मित्र समझे.

नक्सलवाद व आतंकवाद पर सीधा प्रहार
गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) की समस्या से मुक्त हो जाएगा. उन्होंने कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा में आई 80% तक की कमी का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को भी राजधानी में सक्रिय संगठित अपराध व 'नारको-टेररिज्म' के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है.

टेक्नोलॉजी व फॉरेंसिक जांच पर जोर
आधुनिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डिजिटल युग में अब अपराधी भी हाई-टेक हो गए हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस को साइबर अपराधों से निपटने के लिए अपनी तकनीकी क्षमता को और अधिक विस्तार देना पड़ेगा. उन्होंने फॉरेंसिक वैन व आधुनिक जांच प्रणालियों की सराहना करते हुए कहा कि जांच में फॉरेंसिक साक्ष्यों के बढ़ते इस्तेमाल से अदालतों में सजा की दर में सुधार आएगा.

शहीदों को नमन व पदकों से सम्मान
समारोह की शुरुआत में गृह मंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए. परेड के बाद उन्होंने उत्कृष्ट सेवा, वीरता व सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व अन्य पदकों से अलंकृत किया. इस दौरान उन्होंने पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए आवास योजनाओं व स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करने का आश्वासन भी दिया.

दिल्ली पुलिस के लिए भविष्य का लक्ष्य
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे आगामी 5 और 25 वर्षों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करें. उन्होंने कहा कि जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब दिल्ली पुलिस को दुनिया के सबसे आधुनिक व पेशेवर पुलिस बल के रूप में स्थापित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस सिर्फ एक बल नहीं, बल्कि भारत की साख है. विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आगमन से लेकर आम नागरिक की सुरक्षा तक, इस बल ने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है.
दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना व दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा व आला अधिकारी मौजूद रहे. परेड में दिल्ली पुलिस की स्वात टीम, डॉग स्क्वायड व मोटरसाइकिल सवारों के साहसी करतबों ने दर्शकों का मन मोह लिया.

