'राहुल बाबा, अभी हार से थको मत; बंगाल और तमिलनाडु में भी हार पक्की है': अमित शाह का बड़ा तंज

अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, जनता का काम छोड़ SIR में लगे हुए हैं जो उनका काम नहीं है.

AMIT SHAH GUJARAT VISIT
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 100वें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नैटकॉन 2025 के दौरान लोगों को संबोधित किया. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 7:02 PM IST

Updated : December 28, 2025 at 7:38 PM IST

3 Min Read
अहमदाबाद: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं. उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम के 330 करोड़ रुपये के अलग-अलग विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. अहमदाबाद शहर के पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी इलाकों के लिए ज़रूरी वेस्टर्न ट्रंक मेन लाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के द्वारा एसआईआर का मुद्दा उठाये जाने पर तंज कसा.

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता का प्रतिनिधि अपने काम के लिए ज़िम्मेदार होता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में और पूरे देश में यह वर्क कल्चर बनाया है. उन्होंने कहा कि यह समझने के बजाय राहुल गांधी SIR समझने में लग गए हैं जो उनका काम नहीं है.

अहमदाबाद में 100वें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नैटकॉन 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य. (PTI)

अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा- "राहुल बाबा, अभी हार से थको मत. आप बंगाल और तमिलनाडु में भी हारने वाले हैं, यह पक्का कर लें. 2029 में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है."

नवी वंजार गांव के फिर से बसे लोगों को सर्टिफिकेट बांटने के कार्यक्रम में शामिल होते हुए अमित शाह ने कहा, कि 1973 की साबरमती बाढ़ आपदा में अपना सब कुछ खो चुके नागरिकों को आज 50 साल बाद प्लॉट का मालिकाना हक मिला है. अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में 173 लाभार्थी संख्या के हिसाब से कम लग सकते हैं, लेकिन यह पल उनके लिए बहुत ऐतिहासिक और इमोशनल है. पांच दशकों से चली आ रही समस्या का हल हो गया.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले वेस्ट और साउथ-वेस्ट अहमदाबाद के लगभग 15 लाख नागरिकों के लिए कोई सही सीवेज डिस्पोजल सिस्टम उपलब्ध नहीं था. 2000 से 2005 तक शेला से चांदखेड़ा तक के इलाकों का तेज़ी से शहरीकरण हुआ, लेकिन एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए बहुत बड़े बजट और लंबे समय की ज़रूरत थी. उन्होंने कहा कि एक सांसद के तौर पर, कुछ जगहों पर ओवरफ्लो हो रहे सीवरेज को देखकर उन्हें दुख होता है.

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "पुरानी मांगों को संवेदनशीलता के साथ पूरा करने का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित संवेदनशील विकास की राजनीति है. लोग मांगें या न करें, उन्होंने गुजरात से लेकर पूरे देश में उनकी समस्याओं को हल करने का एक वर्क कल्चर बनाया है."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व अध्यक्ष केतन देसाई. (PTI)

संपादक की पसंद

