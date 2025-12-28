ETV Bharat / bharat

'राहुल बाबा, अभी हार से थको मत; बंगाल और तमिलनाडु में भी हार पक्की है': अमित शाह का बड़ा तंज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 100वें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नैटकॉन 2025 के दौरान लोगों को संबोधित किया. ( PTI )