बंगाल में अमित शाह आज जारी करेंगे BJP का संकल्प पत्र, महिला सुरक्षा, रोजगार...हेल्थकेयर और शिक्षा पर रहेगा फोकस
शाह ने कहा, आज कोलकाता में TMC के 'भय राज' से बंगाल को मुक्त करने के आधार, भाजपा के 'संकल्प पत्र' का विमोचन करूंगा.
Published : April 10, 2026 at 11:31 AM IST
कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार यानी की आज कोलकाता में भाजपा का 'संकल्प पत्र' जारी करेंगे. भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के बाद शाह का पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने और खड़गपुर में एक रोड शो में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम है.
शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि, तृणमूल कांग्रेस से थक चुका बंगाल अब बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा, आज कोलकाता में, मैं BJP का 'संकल्प पत्र' जारी करूंगा जिसका मकसद बंगाल को टीएमसी के 'आतंक के राज' से आजाद कराना है."
भाजपा के 'संकल्प पत्र' में विकास, भलाई और सुरक्षा पर फोकस होने की उम्मीद है, जिसका मकसद समाज के अलग-अलग तबकों की चिंताओं को दूर करना है. सूत्रों के मुताबिक, मैनिफेस्टो में समाज के अलग-अलग तबकों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें महिलाओं के विकास, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा.
TMC से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है।— Amit Shah (@AmitShah) April 10, 2026
आज कोलकाता में TMC के ‘भय राज’ से बंगाल को मुक्त करने के आधार, भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ का विमोचन करूँगा।
इसके पश्चात, पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में जनसभा और खड़गपुर में रोड-शो के माध्यम से प्रदेश के बहनों-भाइयों के बीच रहने के लिए उत्सुक…
संकल्प पत्र में क्या है?
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, संकल्प पत्र में महिला लाभार्थियों के लिए हर महीने 3 हजार रुपये का फायदा, हेल्थकेयर और शिक्षा के लिए एक खास पैकेज, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्र बनाने की पहल, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देते हुए जिलों में और कॉलेज खोलने की योजना, मछली पालन और खेती की प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक खास पैकेज, और अस्पताल बनाना, युवाओं के लिए नौकरी के मौके, ये खास बातें हैं.
पार्टी का मकसद अलग-अलग समूह की जरूरतों को पूरा करना है, और विकास के लिए एक पूरा नजरिया अपनाने का वादा करना है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि घोषणापत्र का मकसद 'विकसित और निडर बंगाल' का विजन पेश करना है, जिसमें कल्याण के तरीकों और विकास से जुड़े वादे शामिल हैं.
भाजपा ने चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारी की है. घोषणापत्र पर काम फरवरी की शुरुआत में शुरू हुआ और महीने के आखिर तक खत्म हो गया. पार्टी उद्योगपतियों, शिक्षकों, व्यापार करने वालों, टीचरों, डॉक्टरों, छात्रों, गृहिणियों, किसानों, बंगाली प्रवासियों और समाज के दूसरे तबकों से आइडिया मांग रही है.
"बिकोसितो पश्चिम बंग संकल्प पत्र - परामर्श संग्रह अभियान" नाम का आउटरीच कैंपेन 7 फरवरी को लोगों के सुझाव इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया था. इस कैंपेन का मकसद लोगों की उम्मीदों को समझना और 2026 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो को आकार देना था. पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को समझने के लिए राज्य भर में बूथों और घरों का दौरा किया, और घोषणापत्र को एक सहभागिता अभ्यास के तौर पर पेश किया.
इस अभियान का मकसद था किसान के हल से लेकर युवा के स्टार्टअप तक, हर सपना भविष्य का खाका तैयार करेगा. भाजपा का मानना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक वादा नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है. लोगों को अपने आइडिया कई तरीकों से शेयर करने के लिए बुलाया गया, जिसमें एक खास फ़ोन नंबर, ईमेल, QR कोड और खास हैशटैग शामिल थे. लिखा हुआ फीडबैक इकट्ठा करने के लिए ज़िलों में "आकांक्षा संग्रह बक्शो" (एस्पिरेशन बॉक्स) भी रखे गए थे.
इस कैंपेन का मकसद पश्चिम बंगाल में नौकरियां पैदा करने और पारदर्शी सरकार पर फोकस करते हुए, जिसे पार्टी ने "15 साल का शोषण करने वाला शासन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार" कहा है, उसे खत्म करना है. प्रवासी श्रमिकों को घर लाना और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए स्थानीय नौकरियां बनाना इसके मुख्य लक्ष्य हैं. भाजपा का मानना है, "आपकी सोच, हमारा संकल्प, आपकी उम्मीद, हमारा रास्ता, आपका सपना, हमारी प्रतिबद्धता." यह सभी लोगों को, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, एक नया, सुंदर, विकसित राज्य बनाने में मदद करने का आह्वान करती है.
इससे पहले, भाजपा नेता अनिरबन गांगुली ने एएनआई को बताया कि आठ लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिसमें पूरे राज्य में ऑनलाइन कंसल्टेशन और सार्वजनिक बैठक के जरिए बंगाली प्रवासी से मिले इनपुट भी शामिल हैं. भाजपा पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी लोगों से योगदान देने की अपील करते हुए कहा, "आपकी आवाज मायने रखती है. आपके सुझाव मायने रखते हैं. क्योंकि पश्चिम बंगाल का भविष्य मायने रखता है."
उन्होंने कहा कि बंगाल, जो सभ्यता, संस्कृति और हिम्मत का एक ऐतिहासिक गढ़ है, ने हमेशा देश बनाने में योगदान दिया है. इसकी असली ताकत इसके लोगों के अनुभवों और उम्मीदों में है. जब पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए संकल्प पत्र 2026 का मसौदा तैयार किया, तो उसने नागरिकों की भागीदारी से बने एक 'सार्थक विजन' की मांग की.
समिक भट्टाचार्य ने समझाया कि घोषणापत्र एक राजनीतिक दस्तावेज से कहीं ज्यादा होना चाहिए. इसमें आम पश्चिम बंगालियों की उम्मीदों, चुनौतियों और उम्मीदों को दिखाना चाहिए. उन्होंने शिक्षा, रोजगार, हेल्थकेयर, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, खेती, इंडस्ट्री, MSMEs, इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति, खेल, पर्यावरण, कानून और व्यवस्था, और अच्छे शासन पर सोचे-समझे सुझाव मांगे.
सबको साथ लेकर चलने पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि यह काम सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी पॉलिटिकल सोच कुछ भी हो, क्योंकि राज्य का विकास एक साझा ज़िम्मेदारी है. अच्छी सोच संकल्प पत्र को लोगों पर केंद्रित, विकास पर केंद्रित और बंगाल की समृद्ध विरासत से जुड़ा बनाएगी. उन्होंने एक ऐसा पश्चिम बंगाल बनाने के लिए मिलकर कोशिश करने की अपील की, जहां हर नागरिक को सुरक्षा, अवसर, सम्मान और खुशहाली मिल सके.
(इनपुट-ANI)
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