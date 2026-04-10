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बंगाल में अमित शाह आज जारी करेंगे BJP का संकल्प पत्र, महिला सुरक्षा, रोजगार...हेल्थकेयर और शिक्षा पर रहेगा फोकस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ( ANI )

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार यानी की आज कोलकाता में भाजपा का 'संकल्प पत्र' जारी करेंगे. भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के बाद शाह का पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने और खड़गपुर में एक रोड शो में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम है. शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि, तृणमूल कांग्रेस से थक चुका बंगाल अब बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा, आज कोलकाता में, मैं BJP का 'संकल्प पत्र' जारी करूंगा जिसका मकसद बंगाल को टीएमसी के 'आतंक के राज' से आजाद कराना है." भाजपा के 'संकल्प पत्र' में विकास, भलाई और सुरक्षा पर फोकस होने की उम्मीद है, जिसका मकसद समाज के अलग-अलग तबकों की चिंताओं को दूर करना है. सूत्रों के मुताबिक, मैनिफेस्टो में समाज के अलग-अलग तबकों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें महिलाओं के विकास, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा. संकल्प पत्र में क्या है?

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, संकल्प पत्र में महिला लाभार्थियों के लिए हर महीने 3 हजार रुपये का फायदा, हेल्थकेयर और शिक्षा के लिए एक खास पैकेज, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्र बनाने की पहल, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देते हुए जिलों में और कॉलेज खोलने की योजना, मछली पालन और खेती की प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक खास पैकेज, और अस्पताल बनाना, युवाओं के लिए नौकरी के मौके, ये खास बातें हैं. पार्टी का मकसद अलग-अलग समूह की जरूरतों को पूरा करना है, और विकास के लिए एक पूरा नजरिया अपनाने का वादा करना है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि घोषणापत्र का मकसद 'विकसित और निडर बंगाल' का विजन पेश करना है, जिसमें कल्याण के तरीकों और विकास से जुड़े वादे शामिल हैं. भाजपा ने चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारी की है. घोषणापत्र पर काम फरवरी की शुरुआत में शुरू हुआ और महीने के आखिर तक खत्म हो गया. पार्टी उद्योगपतियों, शिक्षकों, व्यापार करने वालों, टीचरों, डॉक्टरों, छात्रों, गृहिणियों, किसानों, बंगाली प्रवासियों और समाज के दूसरे तबकों से आइडिया मांग रही है. "बिकोसितो पश्चिम बंग संकल्प पत्र - परामर्श संग्रह अभियान" नाम का आउटरीच कैंपेन 7 फरवरी को लोगों के सुझाव इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया था. इस कैंपेन का मकसद लोगों की उम्मीदों को समझना और 2026 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो को आकार देना था. पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को समझने के लिए राज्य भर में बूथों और घरों का दौरा किया, और घोषणापत्र को एक सहभागिता अभ्यास के तौर पर पेश किया.