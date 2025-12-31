अमित शाह का बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात
इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को ममत सरकार पर जोरदार हमला बोला. विस्तार से पढ़ें.
Published : December 31, 2025 at 10:12 AM IST
कोलकाता: गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. आज शाह का दौरे का अंतिम दिन है. अमित शाह लगातार राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला साध रहे हैं. आज के दिन के कार्यक्रम की बात करें तो अमित शाह बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे.
अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाह सबसे पहले उत्तर कोलकाता में थंथनिया काली मंदिर भी जाएंगे और पूजा-अर्चना करेंगे. भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले शाह का यह दौरा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले हुआ है. जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.बता दें, राज्य में अगले साल 2026 में मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. गृह मंत्री सुबह करीब 11.30 बजे पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे. इसके बाद वह दोपहर करीब 1:45 बजे साइंस सिटी ऑडिटोरियम जाएंगे और पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे.
इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को प्रेस कॉफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार चुनने का फैसला किया है. शाह ने कहा कि, बीजेपी बंगाल में विकास और 'गरीब कल्याण' पर ध्यान देते हुए राज्य की विरासत को फिर से जिंदा करेगी.
शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए तमाम आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कुशासन और अप्रवासियों की घुसपैठ को बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा कि ममता सरकार बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है. ममता बनर्जी इसका जवाब नहीं तक नहीं दे रही हैं. इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा.
प्रेस कॉफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मंगलवार 30 दिसंबर का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का दिन है क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1930 में पोर्ट ब्लेयर में भारत का झंडा फहराया था. अब बंगाल के लिए अहम समय आ गया है. अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाकर चुनाव लड़ेगी.
वहीं, सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए जवाब दिया. उन्होंने बीजेपी नेताओं की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से की. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन दी थी.
