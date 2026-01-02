ETV Bharat / bharat

अंडमान में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह केंद्र शासित प्रदेश के उनके एक दिन के दौरे का हिस्सा है.

शाह शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचेंगे. अपने दौरे के क्रम में शाह कई महत्वपूर्ण काम में व्यस्त रहेंगे. सलाहकार समिति की बैठक शनिवार सुबह अंडमान के वंडूर में स्थित होटल सी-प्रिंसेस में होगी, जहां दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, गृह मंत्री के साथ मंत्रालय के दायरे में आने वाले खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, शाह बाद में दिन में श्री विजयपुरम के आईटीएफ फील्ड में नवीन न्याय संहिता पर एक एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे. वह श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में होने वाले एक कार्यक्रम में अंडमान और निकोबार प्रशासन की अलग-अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे.

गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति, संसद सदस्यों और गृह मंत्री के साथ-साथ राज्य मंत्रियों के बीच मंत्रालय की पॉलिसी, कार्यक्रम और उन्हें लागू करने पर अनौपचारिक बातचीत के लिए एक मंच के तौर पर काम करती है.

यह कमेटी एक सलाहकार संस्था के तौर पर काम करती है, जो अंदरूनी सुरक्षा, शासन, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस सुधारों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत को आसान बनाती है. इस कमेटी में 30 सांसद हैं, जिनमें 14 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से हैं. अमित शाह इस कमेटी के चेयरमैन हैं.