अंडमान में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल

शनिवार को अमित शाह अंडमान और निकोबार में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होंगे.

Amit Shah to chair MHA's Consultative Committee meeting in Andaman and Nicobar tomorrow
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 2:12 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह केंद्र शासित प्रदेश के उनके एक दिन के दौरे का हिस्सा है.

शाह शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचेंगे. अपने दौरे के क्रम में शाह कई महत्वपूर्ण काम में व्यस्त रहेंगे. सलाहकार समिति की बैठक शनिवार सुबह अंडमान के वंडूर में स्थित होटल सी-प्रिंसेस में होगी, जहां दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, गृह मंत्री के साथ मंत्रालय के दायरे में आने वाले खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, शाह बाद में दिन में श्री विजयपुरम के आईटीएफ फील्ड में नवीन न्याय संहिता पर एक एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे. वह श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में होने वाले एक कार्यक्रम में अंडमान और निकोबार प्रशासन की अलग-अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे.

गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति, संसद सदस्यों और गृह मंत्री के साथ-साथ राज्य मंत्रियों के बीच मंत्रालय की पॉलिसी, कार्यक्रम और उन्हें लागू करने पर अनौपचारिक बातचीत के लिए एक मंच के तौर पर काम करती है.

यह कमेटी एक सलाहकार संस्था के तौर पर काम करती है, जो अंदरूनी सुरक्षा, शासन, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस सुधारों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत को आसान बनाती है. इस कमेटी में 30 सांसद हैं, जिनमें 14 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से हैं. अमित शाह इस कमेटी के चेयरमैन हैं.

खबर के मुताबिक, गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की इस बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार भी हिस्सा लेंगे. कमिटी के लोकसभा सदस्यों में हरसिमरत कौर बादल, कल्याण बनर्जी, पी पी चौधरी, शाहू शाहजी छत्रपति, बिप्लब कुमार देब, वीना देवी, मोहम्मद हनीफा, रविशंकर प्रसाद, सी एम रमेश, पी वी मिधुन रेड्डी, सलेंग ए संगमा, एडवोकेट चंद्रशेखर, बजरंग मनोहर सोनवाने और अक्षय यादव शामिल हैं.

राज्यसभा सदस्यों में सरफराज अहमद, नवीन जैन, भुवनेश्वर कलिता, अशोक कुमार मित्तल, परिमल नाथवानी, डेरेक ओ'ब्रायन, शरद पवार, संजय राउत, एस सेल्वागनबथी, नीरज शेखर, कपिल सिब्बल, ए डी सिंह, दिग्विजय सिंह, राम गोपाल यादव, उज्ज्वल देवराव निकम और चौधरी मोहम्मद रमजान शामिल हैं.

लोकसभा सांसद लवू श्री कृष्ण देवरायालु और रामभुआल निषाद कमेटी के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं. एक्स-ऑफिशियो सदस्यों में अर्जुन राम मेघवाल, कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, और एल मुरुगन, संसदीय मामलों और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री शामिल हैं.

