असम के तीन दिवसीय दौरे पर अमित शाह, ये है गृहमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम
असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मार्च और अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद है.
Published : February 19, 2026 at 5:02 PM IST
गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात को चुनावी राज्य असम के सिलचर पहुंचेंगे और राज्य के अपने तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे. असम में कुछ ही हफ्तों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.
अधिकारियों ने बताया कि शाह रात में कछार जिले के सिलचर में रुकेंगे और शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की नतूनपुर सीमा चौकी का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेंगे.
उन्होंने बताया कि इसके बाद वह नतूनपुर में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और आजीविका पर केंद्रित पहल ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी)’ की शुरुआत करेंगे. वह बराक घाटी में एक रैली को भी संबोधित कर भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके बाद शाह त्रिपुरा के अगरतला जाएंगे और शाम को असम लौट आएंगे।
अधिकारियों ने बताया कि वह शनिवार को गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की वार्षिक दिवस परेड में शामिल होंगे. पूर्वोत्तर में यह परेड पहली बार आयोजित की जा रही है.
शाह गुवाहाटी के पास सोनापुर के कसुतोली में 10वीं असम पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला भी रखेंगे. पिछले साल 29 दिसंबर के बाद से शाह की असम की यह तीसरी यात्रा है, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने का लक्ष्य निर्धारित किया है. असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मार्च और अप्रैल में चुनाव होने की उम्मीद है.
असम दौरे के दूसरे दिन चाय बागान, ‘नामघर’ गए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक चाय बागान का गुरुवार को दौरा किया तथा अथक परिश्रम और समर्पण के जरिए इस पेय पदार्थ को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए श्रमिकों की सराहना की.
यह राज्य में नवीन के दौरे का दूसरा दिन है. चाय बागान में नवीन के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा की असम इकाई के अध्यक्ष दिलीप सैकिया और राज्य के संस्कृति मंत्री बिमल बोरा भी थे.
नितिन नवीन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "असम के चाय बागानों ने अपनी असीम प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनियाभर में ख्याति प्राप्त की है और असम चाय ने अपने उत्कृष्ट स्वाद एवं बेहतरीन गुणवत्ता के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है."
