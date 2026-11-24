ETV Bharat / bharat

' दोनों पक्ष मिलकर रास्ता निकालेंगे', करतारपुर साहिब कॉरिडोर और बंदी सिखों के मुद्दे पर बोले अमित शाह

भाजपा-शिअद की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में,गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ( ANI )

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इन चुनावों को लेकर राज्य में माहौल काफी गर्म है. इस बीच, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है.

बता दें कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल करीब छह साल बाद पहले गुरु, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर और विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ आए हैं. फिलहाल, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.

अकाली दल और भाजपा का गठबंधन

दोनों पार्टियों ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे. बेशक इस मौके पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है. क्या जेल में बंद सिंह अब रिहा होंगे?

पंजाब में सिख कैदियों की रिहाई और करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग लंबे समय से चल रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिख कैदियों की रिहाई को लेकर कहा, "हम सिख कैदियों के मुद्दे पर भी बात करेंगे. दोनों पक्षों के अपने-अपने विचार हैं. दोनों पक्ष मिलकर इस पर आगे का रास्ता निकालेंगे." "करतारपुर साहिब कॉरिडोर की मांग आजादी के समय से ही है. मेरा मानना ​​है कि अगर उस समय हमारी पार्टी सत्ता में होती, तो करतारपुर साहिब आज भारत का हिस्सा होता. यह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की लापरवाही की वजह से है कि इतनी पवित्र और महत्वपूर्ण जगह आज भारत का हिस्सा नहीं है. करतारपुर साहिब कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया था. हमने ही वहां तीर्थयात्रा शुरू की थी. हालांकि, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद जब राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं पैदा हुईं, तो इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था. जैसे ही यह मुद्दा पूरी तरह से सुलझ जाएगा, हम तुरंत पूरे सम्मान के साथ करतारपुर साहिब को फिर से खोल देंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए." - अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री कौन हैं बंदी सिंह?

असल में जब पंजाब में बुरा दौर था, तब बंदी सिंह एक संघर्ष का हिस्सा बने, जिन्होंने कई गैर-कानूनी काम भी किए. जिसके चलते उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया. इनमें से ज्यादातर ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है. इनमें से कई कैदी ऐसे हैं जिन्होंने उस समय आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया था. चाहे वह पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हो या देश के दूसरे कोनों में हुए अलग-अलग हमले. ये सिख कैदी अपनी सजा पूरी करने के बाद कई सालों से देश की अलग-अलग जेलों में बंद हैं. इनमें से ज्यादातर को पैरोल भी नहीं मिल पाई है. सिख कैदियों की रिहाई का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है. इसी वजह से पंजाब में लगातार विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं. इनमें जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भियोरा, जगतार सिंह तारा और बलवंत सिंह राजोआना मुख्य रूप से शामिल हैं. इनमें से कई मामले 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या से जुड़े हैं, हालांकि हर व्यक्ति का कानूनी दर्जा और सजा अलग-अलग है. करतारपुर कॉरिडोर कब बंद हुआ था?

केंद्रीय विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, करतारपुर कॉरिडोर 7 मई, 2025 से बंद है. यह फैसला 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पैदा हुए भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान लिया गया था. भारत सरकार ने 31 जुलाई, 2026 को लोकसभा में दिए अपने जवाब में साफ किया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 7 मई, 2025 से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सेवाएं रोक दी गई हैं. करतारपुर कॉरिडोर कहां है?

करतारपुर कॉरिडोर पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से शुरू होता है और पाकिस्तान के नरोवाल जिले में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पर खत्म होता है. यह भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है. यह पाकिस्तान की तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 4.5 किलोमीटर अंदर है.