' दोनों पक्ष मिलकर रास्ता निकालेंगे', करतारपुर साहिब कॉरिडोर और बंदी सिखों के मुद्दे पर बोले अमित शाह
करतारपुर कॉरिडोर और बंदी सिंहों की रिहाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है.
Published : November 24, 2026 at 5:33 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इन चुनावों को लेकर राज्य में माहौल काफी गर्म है. इस बीच, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है.
बता दें कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल करीब छह साल बाद पहले गुरु, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर और विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ आए हैं. फिलहाल, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.
अकाली दल और भाजपा का गठबंधन
दोनों पार्टियों ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे. बेशक इस मौके पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है.
क्या जेल में बंद सिंह अब रिहा होंगे?
पंजाब में सिख कैदियों की रिहाई और करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग लंबे समय से चल रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिख कैदियों की रिहाई को लेकर कहा, "हम सिख कैदियों के मुद्दे पर भी बात करेंगे. दोनों पक्षों के अपने-अपने विचार हैं. दोनों पक्ष मिलकर इस पर आगे का रास्ता निकालेंगे."
"करतारपुर साहिब कॉरिडोर की मांग आजादी के समय से ही है. मेरा मानना है कि अगर उस समय हमारी पार्टी सत्ता में होती, तो करतारपुर साहिब आज भारत का हिस्सा होता. यह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की लापरवाही की वजह से है कि इतनी पवित्र और महत्वपूर्ण जगह आज भारत का हिस्सा नहीं है. करतारपुर साहिब कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया था. हमने ही वहां तीर्थयात्रा शुरू की थी. हालांकि, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद जब राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं पैदा हुईं, तो इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था. जैसे ही यह मुद्दा पूरी तरह से सुलझ जाएगा, हम तुरंत पूरे सम्मान के साथ करतारपुर साहिब को फिर से खोल देंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए." - अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
कौन हैं बंदी सिंह?
असल में जब पंजाब में बुरा दौर था, तब बंदी सिंह एक संघर्ष का हिस्सा बने, जिन्होंने कई गैर-कानूनी काम भी किए. जिसके चलते उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया. इनमें से ज्यादातर ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है. इनमें से कई कैदी ऐसे हैं जिन्होंने उस समय आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया था. चाहे वह पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हो या देश के दूसरे कोनों में हुए अलग-अलग हमले. ये सिख कैदी अपनी सजा पूरी करने के बाद कई सालों से देश की अलग-अलग जेलों में बंद हैं.
इनमें से ज्यादातर को पैरोल भी नहीं मिल पाई है. सिख कैदियों की रिहाई का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है. इसी वजह से पंजाब में लगातार विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं. इनमें जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भियोरा, जगतार सिंह तारा और बलवंत सिंह राजोआना मुख्य रूप से शामिल हैं. इनमें से कई मामले 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या से जुड़े हैं, हालांकि हर व्यक्ति का कानूनी दर्जा और सजा अलग-अलग है.
करतारपुर कॉरिडोर कब बंद हुआ था?
केंद्रीय विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, करतारपुर कॉरिडोर 7 मई, 2025 से बंद है. यह फैसला 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पैदा हुए भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान लिया गया था. भारत सरकार ने 31 जुलाई, 2026 को लोकसभा में दिए अपने जवाब में साफ किया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 7 मई, 2025 से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सेवाएं रोक दी गई हैं.
करतारपुर कॉरिडोर कहां है?
करतारपुर कॉरिडोर पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से शुरू होता है और पाकिस्तान के नरोवाल जिले में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पर खत्म होता है. यह भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है. यह पाकिस्तान की तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 4.5 किलोमीटर अंदर है.
श्री करतारपुर साहिब का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व
गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक, श्री करतारपुर साहिब सिख धर्म से जुड़ा एक बहुत ही पवित्र स्थान है. क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल यहीं बिताए थे. गुरु जी ने इसी जगह पर साधना करके 'किरत करो, नाम जपो, वंड छको' का महान उपदेश दिया था और सिख धर्म की नींव रखी थी. गुरु नानक देव जी को इसी पवित्र धरती पर ज्ञान मिला था, जिसकी वजह से यह सिख जगत के लिए अपार श्रद्धा का केंद्र है. 1947 के बंटवारे के दौरान यह जगह पाकिस्तान में रह गई थी, जिसके दर्शन करने की इच्छा संगत के मन में हमेशा बनी रही.
पंजाब में राजनीतिक माहौल
गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन ने पंजाब की राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी है. एक तरफ, दोनों पार्टियां इस गठबंधन को एक पॉजिटिव पहलू के तौर पर देख रही हैं. दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस गठबंधन पर निशाना साध रही हैं. खैर, आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस गठबंधन से राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं.
भाजपा-शिअद गठबंधन पर भगवंत मान
भाजपा-शिरोमणि अकाली दल (SAD) गठबंधन पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "भाजपा और अकाली दल ने गठबंधन किया है. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वे एक-दूसरे से क्या कहते हैं- कैसे ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं.
मान ने कहा, उन्हें (भाजपा-शिअद) लगता है कि लोग कुछ समय बाद चीजें भूल जाते हैं. पहले तो पूरा बादल परिवार इन 'काले कानूनों' के पक्ष में बोलता रहा, कहता रहा, "यह बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है. यह अद्भुत है. अगर यह कमाल का काम करता है, तो इससे पंजाब की खेती बहुत खुशहाल हो जाएगी."
भगवंत मान ने कहा कि जब किसानों का आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा और दुनिया भर से समर्थन मिलने लगा, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह एक गलती होगी और पंजाब में राजनीतिक रूप से टिकना मुश्किल होगा. इसलिए हरसिमरत ने इस्तीफा दे दिया और उन कानूनों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया.
#WATCH | Chandigarh | On the BJP–Shiromani Akali Dal (SAD) alliance, Punjab CM Bhagwant Mann says, "The BJP and the Akali Dal have formed an alliance. I would like to remind you of what they say to each other—how these people try to make a fool of the public. They feel that people forget things after some time...At first, the entire Badal family kept speaking in favour of these 'black laws', saying, "That's a very good law, a very good law. It is amazing; if it does amazing work, then with this, the agriculture of Punjab will become very prosperous." When the farmers' movement reached its peak and started getting support from all over the world, they realised this would be a mistake and that it would be difficult to survive politically in Punjab. So, Harsimrat resigned and started speaking against those laws, claiming, "The BJP is anti-farmer, the BJP is anti-farmer, we have sacrificed, the BJP is anti-farmer." But by then, people understood that they were still in talks with each other and were separating from each other just to put on a show for the public...The same BJP says that the tableau that comes out on January 26 or August 15 will not be Punjab's tableau in Delhi. We got this work done by fighting with them. We saved the BBMB; I myself went to Nangal Dam. Yet, with whom are they making this alliance? The same BJP about which Sukhbir Badal used to say that Sikh organisations are being taken over by the BJP with the help of the RSS—that the BJP has captured the committee of Hazur Sahib in Maharashtra and the committee of Patna Sahib. That was Sukhbir Badal's statement...Today, sitting at the feet of that same BJP, you are making a political alliance...Aam Aadmi Party is your own party. There is a party living in your hearts. And I will come at your call, wherever you call me. We will come and raise our voice in favour of Punjab" (Video Source: AAP)— ANI (@ANI) November 24, 2026
"यह दावा करते हुए कि, "भाजपा किसान विरोधी है हमने कुर्बानी दी है, BJP किसान विरोधी है।” लेकिन तब तक लोग समझ गए थे कि वे अभी भी एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और सिर्फ जनता के सामने दिखावा करने के लिए एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं... दूसरी तरफ BJP कहती है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो झांकी निकलेगी, वह दिल्ली में पंजाब की झांकी नहीं होगी. हमने उनसे लड़कर यह काम करवाया"
सीएम मान ने कहा, "हमने BBMB को बचाया. मैं खुद नांगल डैम गया था। फिर भी, वे किसके साथ यह गठबंधन कर रहे हैं. वही भाजपा जिसके बारे में सुखबीर बादल कहते थे कि भाजपा, आरएसएस की मदद से सिख संगठनों पर कब्जा कर रही है. बीजेपी ने महाराष्ट्र में हजूर साहिब और पटना साहिब की कमेटी पर कब्जा कर लिया है. यह सुखबीर बादल का बयान था."
मान ने कहा, "आज उसी बीजेपी के चरणों में बैठकर आप (शिअद) पॉलिटिकल अलायंस बना रहे हैं." सीएम मान ने कहा, "आम आदमी पार्टी आपकी अपनी पार्टी है. आपके दिलों में एक पार्टी रहती है। और मैं आपके बुलाने पर आऊंगा, आप मुझे जहां भी बुलाएंगे। हम आएंगे और पंजाब के हक में अपनी आवाज उठाएंगे."
ये भी पढ़ें: पंजाब में अकाली दल-बीजेपी गठबंधन का ऐलान, शाह बोले- यह गठबंधन हिंदू-सिख भाईचारे का प्रतीक बनेगा