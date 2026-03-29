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'असम में घुसपैठ की समस्या के पूर्ण समाधान के लिए पांच साल और चाहिए': तेजपुर रैली में बोले, अमित शाह

केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार, 29 मार्च, 2026 को सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में एक जनसभा के दौरान. ( PTI )