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'असम में घुसपैठ की समस्या के पूर्ण समाधान के लिए पांच साल और चाहिए': तेजपुर रैली में बोले, अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य में काफी सुधार हुआ.

Amit Shah Assam Rally
केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार, 29 मार्च, 2026 को सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में एक जनसभा के दौरान. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 7:29 PM IST

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तेजपुर (असम): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को विश्वास व्यक्त किया कि असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनेगी. सोनितपुर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों की भीड़ की ओर इशारा करते कहा कि यह उपस्थिति राज्य में भाजपा के लिए मजबूत जन समर्थन का स्पष्ट प्रमाण है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश की अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक तेजी से बढ़ रही है.

शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य की कानून-व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है. शाह ने दावा किया कि विभिन्न शांति समझौतों के माध्यम से कई उग्रवादी युवाओं को मुख्यधारा में लाया गया है और सड़क, पुल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार राज्य के संसाधनों और पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

घुसपैठ और राजनीतिक हमला

घुसपैठ के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए शाह ने कहा कि हालांकि पिछले 10 वर्षों में घुसपैठ पर नियंत्रण पाया गया है, लेकिन इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए और पांच साल की आवश्यकता है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने पहले ही घुसपैठियों से 1,25,000 एकड़ जमीन खाली करा ली है. उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने हमेशा घुसपैठियों के प्रति नरम रुख अपनाया था. उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे घुसपैठियों के अधिकारों के लिए खड़े हैं या असमिया लोगों के अधिकारों के लिए.

1962 युद्ध का संदर्भ

अपने भाषण में अमित शाह ने 1962 के भारत-चीन युद्ध का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उस समय असम पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और राज्य की अनदेखी की गई. उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की एक एक इंच जमीन सुरक्षित है.

विकास के आंकड़े बताये

शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2004 से 2014 के बीच असम को लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपये दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने 2014 से अब तक लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, नेशनल हाईवे (NH), पुलों, मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और बिजली परियोजनाओं का निर्माण हुआ है. गांवों की कनेक्टिविटी, बिजली और पीने के पानी की आपूर्ति में भी काफी सुधार हुआ है.

Amit Shah Assam Rally
सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का स्वागत करते एनडीए नेता. (PTI)

फिर से सत्ता में लाने की अपील

उन्होंने मतदाताओं को संबोधित करते हुए विकास, शांति और सुरक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की अपील की. इस बैठक में असम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया, मंत्री अशोक सिंघल, बरचला निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार रितु बरन शर्मा और अन्य नेता मौजूद थे. शाह ने मतदाताओं से सभी उम्मीदवारों को जिताने का आग्रह किया.

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सोनितपुर की रैली में उपस्थित लोग. (ETV Bharat)

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